Mám chuť kraji pomoct, říká lídr ANO Brabec. Dělal by hejtmana i poslance

Pane poslanče, na kandidátce do krajských voleb jste na třináctém místě, teď jste místo obviněného Marka Hrabáče jedničkou. Proč zrovna vy? Kandidáti na předních místech nejsou tak dobří?

Jsou velmi dobří, odborně i lidsky, to je bez debat. Ale vedení hnutí ANO se prostě shodlo na mně. Ptáte-li se proč, řekl bych, že v tom hrají významnou roli zkušenosti z politiky, které mám. Hejtman musí hájit zájmy kraje, často i tvrdě, třeba při jednáních s vládou, a nemůže tam přijít ustrašeně. Tím, že jsem byl nejdéle sloužícím ministrem české vlády po revoluci, by třeba toto bylo pro mne snazší. Z té nominace mám na jednu stranu samozřejmě radost, ale také to vnímám jako obrovský závazek.

Richard Brabec Je mu 58 let.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie.

Je člen hnutí ANO, od roku 2013 je poslancem.

Od ledna 2014 do prosince 2021 byl ministrem životního prostředí, od května do prosince 2017 zastával funkci prvního místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky a poté do dubna 2019 místopředseda v obou kabinetech Andreje Babiše.

Před rokem 2013 byl ředitelem společnosti Lovochemie, patřící pod holdingovou společnost Agrofert vlastněnou Andrejem Babišem.

Mezi jeho záliby patří cestování, houbaření, hra na piano.

Žijete na Litoměřicku, jste poslancem a politice se věnujete spíše na celostátní úrovni. Jak ale řekl váš předseda Babiš, máte velmi dobrý přehled o kraji. Myslíte, že ke kandidatuře na hejtmana stačí mít přehled?

Jen přehled o kraji samozřejmě nestačí. Hejtman musí být především dobrý manažer, který se umí rozhodovat i vést lidi. Ale taky jim musí umět naslouchat, aby pochopil jejich problémy. Byl jsem osm let členem vlády, za tu dobu jsem s mým týmem jednal se stovkami starostů a starostek o jejich problémech a dařilo se nám jim pomáhat. Mám zkušenosti z parlamentu, krajského i městského zastupitelstva, řadu let jsem řídil velké fabriky. A hlavně mám chuť kraji pomoct.

„Vracíme lidem, co jim vláda vzala.“ To je heslo z vašich billboardů. Můžete být konkrétnější, co vlastně lidem vracíte?

Když vláda okázale kašle na lidi, tak dobrý hejtman přijde a pomůže jim. Jsem přesvědčený o tom, že kraj se musí umět postarat o lidi, kteří v něm žijí. Již nyní musí Ústecký kraj dofinancovávat služby, na které Fialova vláda sebrala peníze občanům, obcím i kraji. Změnou rozpočtového určení daní, které plánuje vláda Petra Fialy, navíc přijde Ústecký kraj o dalších 400 milionů korun ročně. A regionální školství také přišlo o zhruba 335 milionů. Takhle „fungují“ sliby Fialovy vlády, na které doplatili senioři i mladí, zaměstnanci i živnostníci a podnikatelé, obce, kraje. Prostě všichni. A my jsme přesvědčení, že kraj má pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Jaká témata jsou pro vás zásadní?

Ono všechno souvisí se vším. Absolutní prioritou je především kvalita a dostupnost zdravotní péče, protože tato vláda ji chce omezovat. Klíčová je bezpečnost občanů, včetně řešení vyloučených lokalit. Zároveň chci tlačit na to, aby byla v regionu dostupná práce za důstojné mzdy. Musí fungovat dopravní obslužnost. A jako bývalý ministr životního prostředí samozřejmě nemohu vynechat i téma životního prostředí, tedy hlavně zajištění pitné vody a boj se suchem.

Co je podle vás největším problémem kraje?

Kvalita života. Ústecký kraj byl mnoho desítek let zdrojem tepla a elektřiny pro velkou část naší země. A zaplatil za to vysokou cenu, hlavně pokud jde o zdraví a kvalitu života svých obyvatel i kvalitu životního prostředí. Stále bohužel přetrvává zhoršený zdravotní stav obyvatel, vysoká kriminalita, vysoké procento lidí v exekuci, řada vyloučených lokalit, nižší vzdělanost. I když se v posledních letech povedlo významně zlepšit kvalitu životního prostředí nebo zdravotní péče, částečně zlepšit dopravní dostupnost či oblast sociální péče a školství, je ještě spousta práce před námi.

Poslední čtyři roky vedlo ANO kraj spolu s koaličními partnery. Čím přesvědčíte voliče, aby vám znovu dali hlas?

Hnutí ANO vždy plní svoje sliby a ukazovalo to ve vládě i na kraji. Za naší vlády se lidem dařilo. Slíbili jsme zajistit peníze a zrealizovat historicky nejvyšší investice do zásadní modernizace zdravotní péče v našem kraji a tento slib jsme splnili. Babišova vláda vyjednala stovky miliard korun do Modernizačního fondu i Fondu spravedlivé transformace, ze kterých budou financovány významné projekty v našem kraji. Samozřejmě nejsme bezchybní, ale vždy jsme pracovali pro lidi. Víme, co je trápí a snažíme se jim pomoct.

Ovlivní podle vás kauzy kolem Krajské zdravotní nebo zadrženého Hrabáče volební výsledek?

V první řadě chci říct, že mě to mrzí a hrozně mě to štve. Ale důležité je, že jsme zareagovali okamžitě a tvrdě, bez výmluv a alibistických řečí. Bylo to velké osobní selhání jednotlivce a věříme, že se nám podaří přesvědčit voliče, že kraj se pod naším vedením, třeba v oblasti zdravotnictví, zásadně posunul do 21.století a hlavně, že se podobné věci nebudou opakovat.

Pokud ve volbách uspějete a stanete se hejtmanem, budete sedět na dvou židlích? Na té hejtmanské i na té poslanecké?

Pro hejtmana, zvláště pro toho, který chce bojovat za dlouhodobě znevýhodněný kraj, je podle mne výhodou, když má přímý kontakt na parlament i na vládu. Osm let jsem byl členem vlády a zároveň poslancem a nešidil jsem jedno ani druhé. Byla to práce na sedm dní v týdnu a běžně až čtrnáct hodin denně. Chtěl bych tedy obě práce skloubit jeden rok, tedy do příštích parlamentních voleb.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Vedla si v rámci možností dobře, i když se nemohla opřít o fungující vládu, která by měla zájem našemu regionu opravdu pomoct. Ale díky tomu, jaké peníze se podařilo zajistit ještě z období Babišovy vlády, se hlavně povedlo mnohamiliardovou investicí zásadně zmodernizovat krajské zdravotnictví. Hodně se ale taky investovalo do krajských školských zařízení i dopravní infrastruktury, znásobily se investice do sportu, kultury i životního prostředí. Ale je to jen začátek. Dlouhodobě spící kraj se probudil, ale musíme makat ještě víc. Život je krátký.

Je nějaká strana nebo hnutí, se kterým do koalice určitě nepůjdete? A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Tohle budeme řešit opravdu až po volbách. Pokud nám dají lidé možnost se dál podílet na vedení kraje, chceme spolupracovat s těmi, kteří nabídnou kompetentní, pracovité a poctivé lidi a v programu budou mít podobné cíle, jako jsou ty naše. Tedy pokračovat v tom, aby Ústecký kraj konečně začal dohánět ostatní regiony. Občané si to tady fakt hodně zaslouží.