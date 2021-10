Nelegální val chtěl majitel zámku napravit parčíkem, lidé to odmítli

Aby majitel zámku nemusel navážku odstranit, nabídl obci, že na místě postaví na své náklady odpočinkovou zónu.

V obci s 295 oprávněnými voliči se referenda zúčastnilo 72,2 procenta z nich. Hlasování skončilo velmi těsně. Proti výstavbě bylo 105 lidí, pro 101.

„K výsledku není co dodat, občané se takto vyjádřili. Nyní se musíme se zastupiteli sejít, probrat výsledek referenda a zřejmě majitele zámku vyzveme, aby val odstranil,“ řekla starostka obce Eva Schedivá.

Odpůrci parčíku argumentují, že pod navezenou hlínou mohou být odpadky. „Parčík by se nám líbil, ale vadí mi, že tam navezl kdo ví co. Je to vlastně černá skládka,“ řekla jedna z obyvatelek.

Vyjádření majitele zámku se redakci MF DNES nepodařilo získat.