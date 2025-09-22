Máte za sebou stáž v Evropském parlamentu a jste spoluzakladatelem ekologického spolku Ústecké šrouby. Jak tyto styky promítáte do politiky? Máte plán, jak využít evropské partnerství ke konkrétním benefitům pro Ústecký kraj?
Česká politika za tou evropskou soustavně zaostává o zhruba pět let, takže se díky kontaktům a zkušenostem z Evropského parlamentu můžu zapojovat do řešení témat, která u nás ještě neexistují. Zatímco v zahraničí se o problémech diskutuje s veřejností, vyjednává se, a až poté hlasuje na evropské úrovni, u nás se nejprve hlasuje a až poté diskutuje. Příkladem jsou nyní hojně probírané emisní povolenky EU ETS 2, které byly v obecné rovině schváleny Andrejem Babišem a konkrétní podoba byla schválena v balíčku Fit for 55 Petrem Fialou na začátku jeho volebního období. Teď se povolenky na základě našimi politiky schválené evropské legislativy zavádí v Česku, a ti samí politici se předhání ve slibech o zrušení povolenek, což už samozřejmě není reálné.
Bohužel současný stav veřejné debaty připravuje o příležitosti i Ústecký kraj. Zatímco ostatní státy plně využívají zelené dotace a rozvíjí čisté technologie – příkladem je vybudování AE Elemental, obřího recyklačního zařízení na baterie v Polsku – v Česku politici nezvládají ani základní opatření, například novelizaci zákona o výrobcích s ukončenou životností, která je nezbytná právě pro implementaci evropského nařízení o bateriích. Namísto miliardových investic a kvalifikovaných pracovních míst pak máme v kraji jen prázdné sliby o jakémsi „rušení Green Dealu“. Ve Sněmovně bych se zasadil se o to, abychom zpoždění oproti zbytku Evropy dohnali a naplno využívali výhody, které nám z členství v Evropské unii plynou.
Co je aktuálně největším problémem Ústeckého kraje podle vás? Co trápí venkov a co obyvatele měst? Víte to?
Ústecký kraj má řadu problémů. S odcházejícím průmyslem mizí pracovní místa, ale zatím zůstává znečištěné ovzduší, kvůli kterému máme nejnižší věk dožití z celé republiky – dnes narozené dítě zemře o čtyři roky dříve než kdyby se narodilo v Praze, a navíc bude mít nižší kvalitu života. Máme řadu sociálně vyloučených lokalit; dlouhodobě vedeme statistiky exekucí; zdravotnictví a další služby jsou nedostupné zvláště v odlehlejších částech kraje, a spousta mladých se stěhuje pryč. Tyto problémy jsou součástí strukturálního postižení kraje.
Na venkově se problémy liší podle lokality, nejčastějším společným problémem je nedostatečná dopravní obslužnost pro dojíždění do měst a okolních obcí. Řada problémů je ale specifických, například v minulém týdnu jsem byl v obci Brodec na Lounsku, kde žije 86 obyvatel a ani na sedmý pokus se nepodařilo zvolit zastupitelstvo, protože nikdo nechce kandidovat. I bývalý starosta mi říkal, že by bylo nejlepší Brodec sloučit s jinou obcí, o čemž by ovšem muselo rozhodnout právě neexistující zastupitelstvo.
Máte na to, co jste vyjmenoval konkrétní recepty na řešení?
Zatímco pro Brodec bude stačit změnit zákon o obcích, aby v případě neexistujícího zastupitelstva nebyl vyžadován jeho souhlas se sloučením obcí, řešení strukturálních problémů je složitější. Národní ekonomická rada vlády přišla s šedesátistránkovým plánem, na kterém pracoval i náš ekonom Libor Dušek. Doporučuje například reformovat rozpočtové určení daní pro podporu byznysů s přidanou hodnotou, snížit zdanění práce, zvýšit financování školství v chudších oblastech, zavést automatický vstup do oddlužení, stavět dostupné nájemní byty ve vlastnictví obcí nebo dotovat energetickou transformaci a dopravní dostupnost namísto dotování oprav. Přední čeští ekonomové přišli s návrhem řešení, a nyní je na politicích, aby tyto návrhy realizovali.
Jednou z pirátských priorit je dostupné bydlení pro mladé – aby měli důvod zůstávat v regionech. Co konkrétně hodláte prosazovat v této oblasti? Jaká opatření na úrovni kraje či státu by to měla podpořit?
Ústecký kraj má zatím nejdostupnější bydlení z celé republiky, na hypotéku dosáhne 80 procent domácností, oproti 20 procentům domácností v Praze. Nedostupné bydlení je tedy problémem jen v některých oblastech, ale bytový fond v majetku obcí obecně zlepšuje kvalitu života – umožňuje lákat nedostatkové profese jako jsou například lékaři, umožňuje poskytovat přechodné ubytování v případě nečekané ztráty vlastního bydlení, případech domácího násilí a podobně.
Piráti chtějí během čtyř let zajistit 200 tisíc nových domovů, už v současném volebním období prosadili zákon o podpoře bydlení, ze kterého ale byla ve Sněmovně odstraněna například kontaktní poradenská místa a byl omezen okruh osob, které mají na dočasné bydlení nárok. Pomohla by také další opatření, jako je zvýšení daňové slevy na poplatníka, snížení DPH na základní potraviny o šest procent nebo zvýšení rodičovského příspěvku na 420 000 korun pro dorovnání inflační ztráty.
Aby mladí v kraji zůstávali, je kromě bydlení potřeba kvalitní školství, dostupné zdravotnictví, živá města a dobrá pracovní místa. K tomu je potřeba spolupráce poslanců i krajských a obecních zastupitelů.
Velkým tématem kampaně hlavně díky SPOLU a kvůli SPD a ANO je vztah Česka ke konfliktu na Ukrajině a Ukrajincům. Jaký je váš názor na konflikt? Přemýšlíte o jeho řešení? Jak se díváte na pomoc Ukrajincům, ať už jde o takzvanou muniční iniciativu anebo pomoc a nabídky práce tady u nás?
Ukrajinci umírají i za nás. Pokud prohrají, Rusko se na ukrajinských hranicích nezastaví. To ukazuje nejen nedávný dronový útok na Polsko, ale například i projevy Vladimira Putina o „historickém Rusku“ nebo Západu jako existenční hrozbě pro Rusko. Na dezinformačních webech v češtině vydá ruská státní propaganda kolem 120 článků denně, což je více než vydá většina českých zpravodajských domů. Od začátku války jsme za ruský plyn a ropu zaplatili pětkrát více než jsme poslali Ukrajině, takže spíše než jako sponzor muniční iniciativy bychom se mohli označovat jako oficiální sponzor masakru civilistů v Buči.
Evropa měla už dávno zajišťovat protivzdušnou ochranu ukrajinského obyvatelstva před drony. Je také řada způsobů, jak pomoci bez přímého zapojení do bojových operací, například ochranou hranic v oblastech, kde se nebojuje, což by umožnilo Ukrajině přesunout jednotky na frontu. Řada videí zachycuje ruské útoky na ukrajinské nemocnice, hasiče zasahující u požárů po předchozích útocích, nebo například útoky malých dronů na farmáře na polích. Pokud se evropský přístup nezmění, můžou být za pár let na těchto záběrech Češi.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Co by byl úspěch pro Piráty ve volbách na celostátní úrovni a co v kraji? Jestli chcete, přepočtěte to na mandáty.
Současný cíl je porazit SPD, čemuž by v kraji odpovídaly dva mandáty. Celostátně bude úspěchem, pokud navýšíme počet současných čtyř poslaneckých mandátů, což je počet, ve kterém nejde ve Sněmovně smysluplně fungovat.
Dovedete si po sporech v současné vládní koalici, kdy ji Piráti opustili, představit další spolupráci na případné nové vládě se SPOLU a STAN?
Piráti s předstihem zveřejnili povolební strategii, ve které je vládní spolupráce podmíněna tím, že do vlády nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií, případně lidé rozkládající právní stát a narušující důvěru ve spravedlnost nebo šiřitelé ruské propagandy, kteří podkopávají obranyschopnost naší země. Pokud budou SPOLU a STAN tyto podmínky respektovat, je spolupráce možná. Bude samozřejmě nutné zajistit, aby nedocházelo k blokování vyjednaných priorit, což se nám v tomto volebním období opakovaně stávalo.
Uvažuje někdo u Pirátů o tom, že by se strana mohla spojit třeba v jiné koalici? Třeba se STAN a ANO nebo s ANO a Stačilo! třeba i jen kvůli prosazení vlastního programu v zemi?
Povolební strategie hovoří jasně: výše uvedené tedy vylučuje podporu vlády s ANO, Motoristů sobě, SPD a Stačilo! – KSČM. Jde o jednoznačný závazek voličům, neumím si představit, že by ho někdo z Pirátů porušil.
Pokud uspějete, ponecháte si mandát zastupitele v Ústí?
K mandátu neuvolněného zastupitele jsem vždy pracoval, ať už v advokátní kanceláři, jako odborný asistent ve Sněmovně nebo jako poradce ministra. Klíčové je, abych zvládal funkci plnohodnotně vykonávat; pokud by se tedy například ukázalo, že termíny zasedání kolidují, mandátu zastupitele bych se vzdal.