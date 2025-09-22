Pomohlo by snížit DPH na potraviny či zvýšit rodičák, navrhuje jednička Pirátů

,
  17:57
Lukáš Blažej Chorovský je jedničkou kandidátky České pirátské strany v Ústeckém kraji. V regionu by chtěl ve sněmovních volbách porazit SPD a na celostátní úrovni je cíl získat více než čtyři současné poslanecké mandáty. V rozhovoru uvádí svůj pohled na emisní povolenky, řešení bytové situace i přijaté zásady „pirátského“ povolebního vyjednávání.

Lukáš Blažej Chorovský | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Máte za sebou stáž v Evropském parlamentu a jste spoluzakladatelem ekologického spolku Ústecké šrouby. Jak tyto styky promítáte do politiky? Máte plán, jak využít evropské partnerství ke konkrétním benefitům pro Ústecký kraj?
Česká politika za tou evropskou soustavně zaostává o zhruba pět let, takže se díky kontaktům a zkušenostem z Evropského parlamentu můžu zapojovat do řešení témat, která u nás ještě neexistují. Zatímco v zahraničí se o problémech diskutuje s veřejností, vyjednává se, a až poté hlasuje na evropské úrovni, u nás se nejprve hlasuje a až poté diskutuje. Příkladem jsou nyní hojně probírané emisní povolenky EU ETS 2, které byly v obecné rovině schváleny Andrejem Babišem a konkrétní podoba byla schválena v balíčku Fit for 55 Petrem Fialou na začátku jeho volebního období. Teď se povolenky na základě našimi politiky schválené evropské legislativy zavádí v Česku, a ti samí politici se předhání ve slibech o zrušení povolenek, což už samozřejmě není reálné.

Volební kalkulačka 2025

Bohužel současný stav veřejné debaty připravuje o příležitosti i Ústecký kraj. Zatímco ostatní státy plně využívají zelené dotace a rozvíjí čisté technologie – příkladem je vybudování AE Elemental, obřího recyklačního zařízení na baterie v Polsku – v Česku politici nezvládají ani základní opatření, například novelizaci zákona o výrobcích s ukončenou životností, která je nezbytná právě pro implementaci evropského nařízení o bateriích. Namísto miliardových investic a kvalifikovaných pracovních míst pak máme v kraji jen prázdné sliby o jakémsi „rušení Green Dealu“. Ve Sněmovně bych se zasadil se o to, abychom zpoždění oproti zbytku Evropy dohnali a naplno využívali výhody, které nám z členství v Evropské unii plynou.

Co je aktuálně největším problémem Ústeckého kraje podle vás? Co trápí venkov a co obyvatele měst? Víte to?
Ústecký kraj má řadu problémů. S odcházejícím průmyslem mizí pracovní místa, ale zatím zůstává znečištěné ovzduší, kvůli kterému máme nejnižší věk dožití z celé republiky – dnes narozené dítě zemře o čtyři roky dříve než kdyby se narodilo v Praze, a navíc bude mít nižší kvalitu života. Máme řadu sociálně vyloučených lokalit; dlouhodobě vedeme statistiky exekucí; zdravotnictví a další služby jsou nedostupné zvláště v odlehlejších částech kraje, a spousta mladých se stěhuje pryč. Tyto problémy jsou součástí strukturálního postižení kraje.

Na venkově se problémy liší podle lokality, nejčastějším společným problémem je nedostatečná dopravní obslužnost pro dojíždění do měst a okolních obcí. Řada problémů je ale specifických, například v minulém týdnu jsem byl v obci Brodec na Lounsku, kde žije 86 obyvatel a ani na sedmý pokus se nepodařilo zvolit zastupitelstvo, protože nikdo nechce kandidovat. I bývalý starosta mi říkal, že by bylo nejlepší Brodec sloučit s jinou obcí, o čemž by ovšem muselo rozhodnout právě neexistující zastupitelstvo.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Máte na to, co jste vyjmenoval konkrétní recepty na řešení?
Zatímco pro Brodec bude stačit změnit zákon o obcích, aby v případě neexistujícího zastupitelstva nebyl vyžadován jeho souhlas se sloučením obcí, řešení strukturálních problémů je složitější. Národní ekonomická rada vlády přišla s šedesátistránkovým plánem, na kterém pracoval i náš ekonom Libor Dušek. Doporučuje například reformovat rozpočtové určení daní pro podporu byznysů s přidanou hodnotou, snížit zdanění práce, zvýšit financování školství v chudších oblastech, zavést automatický vstup do oddlužení, stavět dostupné nájemní byty ve vlastnictví obcí nebo dotovat energetickou transformaci a dopravní dostupnost namísto dotování oprav. Přední čeští ekonomové přišli s návrhem řešení, a nyní je na politicích, aby tyto návrhy realizovali.

Jednou z pirátských priorit je dostupné bydlení pro mladé – aby měli důvod zůstávat v regionech. Co konkrétně hodláte prosazovat v této oblasti? Jaká opatření na úrovni kraje či státu by to měla podpořit?
Ústecký kraj má zatím nejdostupnější bydlení z celé republiky, na hypotéku dosáhne 80 procent domácností, oproti 20 procentům domácností v Praze. Nedostupné bydlení je tedy problémem jen v některých oblastech, ale bytový fond v majetku obcí obecně zlepšuje kvalitu života – umožňuje lákat nedostatkové profese jako jsou například lékaři, umožňuje poskytovat přechodné ubytování v případě nečekané ztráty vlastního bydlení, případech domácího násilí a podobně.

Volební rádce iDNES.cz

Piráti chtějí během čtyř let zajistit 200 tisíc nových domovů, už v současném volebním období prosadili zákon o podpoře bydlení, ze kterého ale byla ve Sněmovně odstraněna například kontaktní poradenská místa a byl omezen okruh osob, které mají na dočasné bydlení nárok. Pomohla by také další opatření, jako je zvýšení daňové slevy na poplatníka, snížení DPH na základní potraviny o šest procent nebo zvýšení rodičovského příspěvku na 420 000 korun pro dorovnání inflační ztráty.

Aby mladí v kraji zůstávali, je kromě bydlení potřeba kvalitní školství, dostupné zdravotnictví, živá města a dobrá pracovní místa. K tomu je potřeba spolupráce poslanců i krajských a obecních zastupitelů.

Velkým tématem kampaně hlavně díky SPOLU a kvůli SPD a ANO je vztah Česka ke konfliktu na Ukrajině a Ukrajincům. Jaký je váš názor na konflikt? Přemýšlíte o jeho řešení? Jak se díváte na pomoc Ukrajincům, ať už jde o takzvanou muniční iniciativu anebo pomoc a nabídky práce tady u nás?
Ukrajinci umírají i za nás. Pokud prohrají, Rusko se na ukrajinských hranicích nezastaví. To ukazuje nejen nedávný dronový útok na Polsko, ale například i projevy Vladimira Putina o „historickém Rusku“ nebo Západu jako existenční hrozbě pro Rusko. Na dezinformačních webech v češtině vydá ruská státní propaganda kolem 120 článků denně, což je více než vydá většina českých zpravodajských domů. Od začátku války jsme za ruský plyn a ropu zaplatili pětkrát více než jsme poslali Ukrajině, takže spíše než jako sponzor muniční iniciativy bychom se mohli označovat jako oficiální sponzor masakru civilistů v Buči.

Evropa měla už dávno zajišťovat protivzdušnou ochranu ukrajinského obyvatelstva před drony. Je také řada způsobů, jak pomoci bez přímého zapojení do bojových operací, například ochranou hranic v oblastech, kde se nebojuje, což by umožnilo Ukrajině přesunout jednotky na frontu. Řada videí zachycuje ruské útoky na ukrajinské nemocnice, hasiče zasahující u požárů po předchozích útocích, nebo například útoky malých dronů na farmáře na polích. Pokud se evropský přístup nezmění, můžou být za pár let na těchto záběrech Češi.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Co by byl úspěch pro Piráty ve volbách na celostátní úrovni a co v kraji? Jestli chcete, přepočtěte to na mandáty.
Současný cíl je porazit SPD, čemuž by v kraji odpovídaly dva mandáty. Celostátně bude úspěchem, pokud navýšíme počet současných čtyř poslaneckých mandátů, což je počet, ve kterém nejde ve Sněmovně smysluplně fungovat.

Dovedete si po sporech v současné vládní koalici, kdy ji Piráti opustili, představit další spolupráci na případné nové vládě se SPOLU a STAN?
Piráti s předstihem zveřejnili povolební strategii, ve které je vládní spolupráce podmíněna tím, že do vlády nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií, případně lidé rozkládající právní stát a narušující důvěru ve spravedlnost nebo šiřitelé ruské propagandy, kteří podkopávají obranyschopnost naší země. Pokud budou SPOLU a STAN tyto podmínky respektovat, je spolupráce možná. Bude samozřejmě nutné zajistit, aby nedocházelo k blokování vyjednaných priorit, což se nám v tomto volebním období opakovaně stávalo.

Uvažuje někdo u Pirátů o tom, že by se strana mohla spojit třeba v jiné koalici? Třeba se STAN a ANO nebo s ANO a Stačilo! třeba i jen kvůli prosazení vlastního programu v zemi?
Povolební strategie hovoří jasně: výše uvedené tedy vylučuje podporu vlády s ANO, Motoristů sobě, SPD a Stačilo! – KSČM. Jde o jednoznačný závazek voličům, neumím si představit, že by ho někdo z Pirátů porušil.

Pokud uspějete, ponecháte si mandát zastupitele v Ústí?
K mandátu neuvolněného zastupitele jsem vždy pracoval, ať už v advokátní kanceláři, jako odborný asistent ve Sněmovně nebo jako poradce ministra. Klíčové je, abych zvládal funkci plnohodnotně vykonávat; pokud by se tedy například ukázalo, že termíny zasedání kolidují, mandátu zastupitele bych se vzdal.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Premium

Třináct let pomáhal zvelebovat Předlice, romské ghetto v Ústí nad Labem. Teď Boris Rudý, svérázný muž známý výrazným tetováním a rohy, končí. Říká, že už nešlo dál pokračovat ve smysluplné práci,...

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

Pomohlo by snížit DPH na potraviny či zvýšit rodičák, navrhuje jednička Pirátů

Lukáš Blažej Chorovský je jedničkou kandidátky České pirátské strany v Ústeckém kraji. V regionu by chtěl ve sněmovních volbách porazit SPD a na celostátní úrovni je cíl získat více než čtyři...

22. září 2025  17:57

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

22. září 2025  12:52,  aktualizováno  15:04

Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni....

22. září 2025  13:28

Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní...

22. září 2025  12:26

Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška

Premium

Při otázce, co zdědil po tátovi, se Marek Houška rozesměje: „Uši!“ Legenda basketbalového Děčína a bývalý reprezentant Jakub Houška syna nezapře, předal mu ale naštěstí i sportovní vlohy. V 16 letech...

22. září 2025

Už ho nechceme. Kraj nepřevezme nádraží u Litvínova, kde plánoval muzeum

Historické nádraží v Louce u Litvínova, které je součástí Moldavské dráhy, se nakonec muzeem nestane. Ústecký kraj totiž upustil od plánu převzít památkově chráněnou, ale opuštěnou a chátrající...

22. září 2025  9:25

Teplice ožily, Frťala perlil: Ovzduší nic moc, ale Autovi se tu dýchá dobře

Ještě tomu chybějí góly, ale už to nevypadá tak beznadějně. Fotbalisté Teplic zastavili sérii ligových krachů, uhráli bod ve středeční dohrávce v Ostravě (1:1), v sobotu remizovali 0:0 i na půdě...

22. září 2025  9:19

Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat...

21. září 2025  12:08

Zarazila mě chudoba. Ústí je zajímavě rozporuplné, říká německá spisovatelka

Když německá spisovatelka Peggy Mädlerová před několika týdny poprvé vystoupila z vlaku v Ústí nad Labem, uviděla město, které na ni působilo rozpolceně. Rezidenční pobyt tady si vylosovala v rámci...

21. září 2025  8:50

Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun

Kabiny a zázemí fotbalového klubu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil v sobotu požár. Hasiči škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, příčiny vyšetřují. Na místě zasahovalo pět jednotek,...

21. září 2025  7:59

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

Ruce na záda! Policie zveřejnila dramatické video z odhalení varny pervitinu

V nenápadném rodinném domě ve čtvrti Neštěmice v Ústí nad Labem policisté odhalili profesionálně vybavenou varnu pervitinu. Na místo vyrazila policejní zásahová jednotka, přičemž těžkooděnci zadrželi...

20. září 2025  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.