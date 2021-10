Udělal jsem chybu, že jsem ministerstvo práce přenechal ČSSD, říká Babiš

Ucházet se o hlasy voličů v Ústeckém kraji jste se rozhodl po oznámení kandidatury lídra Pirátů Ivana Bartoše. Jaký vztah k Ústeckému kraji vlastně máte?

Kraj znám dobře, podnikal jsem tady od ledna 1991. Narodila se tady a chodila do školy moje paní, mám tady rodinu a mnoho přátel a známých. Lidem z Ústecka jsem pomohl už v roce 2016, kdy se hnutí ANO podařilo po 30 letech dokončit dálnici D8 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Osobně jsem se zasadil o realizaci řady akcí, aktuálně bych mohl jmenovat například prosazení tunelového řešení zkapacitnění páteřní silnice kraje, silnice I/13 v Bílině. Řidiči nebudou muset projíždět dvoukilometrový úsek městem hodinu, rodiče se nebudou muset bát pouštět děti samotné do školy nebo řešit, kdy mají jet nakoupit, aby nestáli při průjezdu městem hodinu v kolonách. Může se to zdát jako malichernost, ale více než 30 let se hledalo řešení a politici nebyli schopní udělat zásadní rozhodnutí.

Já se zásadních rozhodnutí nebojím, naslouchám lidem a jejich potřebám a snažím se nejen lidem v Ústeckém kraji, ale napříč celou Českou republikou pomáhat, bojovat za jejich práva a lepší život. Na Ústecko přicházím s pokorou k místním problémům, které tradiční politické strany nebyly za 30 let schopny řešit a raději tady kradly. V kauze ROP Severozápad lidé z ČSSD a ODS zmanipulovali zakázky za miliardy. Já nabízím své zkušenosti a svoji urputnost.

Ústecký kraj dlouhá desetiletí doplácel na nerostné bohatství. Stát nikdy do zdejšího kraje nevracel tolik, kolik z něj dostával, a pokud už se do kraje peníze navíc posílají, je to vždy spojené s nějakou podmínkou nebo se složitou administrativou. Není možné nabídnout nějaké jednodušší řešení, kdy by se z těchto zisků například zcela automaticky navyšoval krajský rozpočet tak, aby to ihned pocítili i místní obyvatelé?

Loni jsem vybojoval v Bruselu celkem 978 miliard, z toho 42 miliard korun díky své urputnosti navíc. Útlum těžby uhlí a transformace regionu jsou obrovská příležitost. Všechno je to o připravených projektech. A ty samozřejmě máme. Vláda investuje 15 miliard korun na revitalizaci krajiny po těžbě. Celkově jde o 254 projektů – terénní úpravy, odstranění staré ekologické zátěže, dále výstavbu cyklostezek, víceúčelových hřišť, parků a stavbu infrastruktury pro občanskou vybavenost a rodinnou výstavbu. Do Ústeckého kraje se bude jezdit za turistikou a na dovolenou. Chceme také řešit zlepšení ovzduší v regionu, a proto musíme pokračovat ve výměnách starých kotlů, kterých do roku 2025 vyměníme šest tisíc. Dále podpoříme výstavbu menších vodních nádrží a využívání srážkové vody. V obcích pomůžeme se stavbami nových zdrojů pitné vody i výstavbou čistíren odpadních vod, včetně domovních čistíren pro malé obce.

Andrej Babiš (67 let) Do politiky vstoupil v roce 2011, kdy založil občanskou iniciativu nazvanou Akce nespokojených občanů, z níž později vzniklo politické hnutí ANO 2011. Poslancem byl poprvé zvolený v roce 2013. V letech 2014–2017 působil jako ministr financí. Českým premiérem je od roku 2017. Díky svému podnikání patří k nejbohatším Čechům. Agrofert nyní spravují tzv. svěřenské fondy.

Dobře, ale dosáhnou na podporu všichni, kteří to potřebují? Velkým tématem bude třeba postupný útlum těžby uhlí?

Myslím, že ano. Máme připraveno 41 miliard korun z Fondu spravedlivé transformace pro uhelné regiony, z toho je pro Ústecko určeno 18,1 miliardy. A máme jasnou vizi, jak tyto peníze použít, aby z nich měl užitek každý obyvatel Ústeckého kraje. Hlavně konec uhlí musí přijít postupně a bez ideologie. Budeme respektovat závěry odborné uhelné komise. Také se zavazuji, že naše vláda neprolomí těžební limity. Co chci v Ústeckém kraji rozjet, je šetrná těžba lithia. Tento kov bude druhým zlatem budoucnosti a Ústecko ho má obrovské zásoby – asi 656 milionů tun. Díky hnutí ANO zůstalo lithium v českých rukou. A na těžbu lithia je napojen projekt Gigafactory – nejmodernější továrna na baterie v ČR, která má vzniknout v areálu bývalé uhelné elektrárny v Prunéřově. Investujeme zde minimálně 52 miliard korun a vytvoříme 2 300 nových pracovních míst. A nakonec bych chtěl, aby Ústecký kraj byl známý svou ekologickou hromadnou dopravou, úsporným veřejným osvětlením a komunitní energetikou.

Dalším velkým problémem našeho kraje jsou sociálně vyloučené lokality. Ghetta se skoro rozšiřují do center měst. Současný systém vyplácení sociálních dávek tento problém spíš prohlubuje. Za čtyři roky, kdy jste premiér, se, pokud jde o ghetta, nic nezměnilo. Je už v dohledu nějaké konkrétní řešení, které by městům opravdu pomohlo?

Musíme být tvrdší a pravidla vymáhat. Lidé nemají pouze práva, ale také povinnosti. První věc, co musíme udělat, je zapojit starosty do přiznávání a kontroly využívání dávek. Sociální dávky a dávky v hmotné nouzi musí místo úřadů práce vyplácet obce, které mají nejlepší znalost svého území, občanů v nich žijících, jedině ty dokážou propojit sociální práci a vyplácení dávek, stejně jako dokážou vytvořit pracovní místa či pracovní aktivity opravdu pro každého, ty pak budou také kontrolovat, zda nedochází k jejich zneužívání. Navíc vrátíme institut trvalého a přechodného pobytu, aby obce věděly, koho na území vůbec mají, aby byli občané dohledatelní nejen pro města, ale i pro školy, soudy, policii a další organizace. Zrevidujeme i příspěvky neziskovkám, u kterých je efektivita pomoci a začlenění sociálně nepřizpůsobivých do společnosti nízká nebo prakticky nulová. Druhá věc je, že dávky musí jít jen zodpovědným rodičům a v obvyklé cenové hladině. Dávky dostanou jen ti, kteří posílají děti pravidelně do školy.

Také výše vyplácených dávek na bydlení se nově bude odvíjet od cenové hladiny v obci. Nesmí dojít k tomu, že pracující občan bude mít méně peněz než člověk na podpoře. Každý, kdo přijímá jakékoliv dávky a podporu od státu z daní občanů, musí pro společnost něco vykonávat, třeba veřejně prospěšné práce nebo třeba pomáhat jako dobrovolník například na přechodech pro chodce či s doprovodem dětí ze škol do kroužků. Dobrým příkladem, jak zamezit problémům s nepřizpůsobivými, je město Chomutov. Město spolupracuje s majiteli bytů, a kdo dělá problémy, skončí mu nájemní smlouva. Takto to bude fungovat v celém regionu.

Posílíme i policii, aby měla více hlídek v terénu po 22. hodině. Také už konečně musíme omezit obchod s chudobou. Dávky na bydlení půjdou pouze do obyvatelných bytů, obcím pomůžeme vykoupit neobývané budovy a dáme jim nástroj, jak se zbavit nebezpečných ruin a nadbytečného bytového fondu. Pronájem více bytů musí být oficiální živností, ze které musí být řádně odváděny daně, majitelé nemovitostí musí převzít odpovědnost za to, koho ve svých bytech ubytují, aby tito nájemníci museli dodržovat domovní řád, obecně závazné vyhlášky a zákony naší země. Společenství vlastnictví bytových jednotek musí dostat do rukou takové nástroje, aby mohla vymáhat svá práva a hájit zájmy celého společenství a všech majitelů bytů.

Do kraje se stěhují sociálně slabí z celé země. Jak byste severočeským radnicím, pokud jde o tuto migraci, pomohl, když byste se opět stal premiérem?

Skandální je zrušení bezdoplatkových zón, což byl opravdu jeden z mála účinných nástrojů, jak se bránit nájezdům nepřizpůsobivých. O to se zasadili pirátští senátoři, kteří to dali k soudu a ten to zrušil. My naopak chceme dát obcím více pravomocí. Kvůli Pirátům slušní lidé budou muset zase strpět nepořádek a hluk v ulicích. Musíme získat ministerstvo práce a sociálních věcí. Vedení ministerstva v rukou ČSSD nic regionu nepřineslo. Pouze vyplácelo více a více dávek, ale situace v Ústeckém kraji se i přesto více a více zhoršuje. Zlepšení situace v regionu není o výši vyplácených peněz, ale o zvýšení efektivity jejich vyplácení. Přináším soubor provázaných nástrojů, které toto zajistí a Ústeckému kraji pomohou, aby zde již sociální problémy dále neeskalovaly a situace se konečně zlepšila.

Velmi silně tlačíte na zvyšování penzí. Na vaše mítinky v kraji chodí hodně důchodců, do domovů seniorů zajíždíte v kampani. Chápu, že jde o zajímavou voličskou základnu, ale proč nebyla za vaší vlády přijata reforma penzijního systému, která by myslela na lidi ve středním věku a na děti?

Důchodová reforma musí přijít, to je jasné. Ale je to natolik důležitý krok, že je nutná dohoda napříč politickým spektrem. Nechci to tlačit na sílu, jako to dělala ODS a TOP 09. Trváme na tom, aby i po reformě byl důchodový systém maximálně spravedlivý, aby nedocházelo ke zvyšování věku pro odchod do důchodu, a také aby ti, kteří se starali o své příbuzné, nebyli trestáni nižším důchodem. Jak jsem již výše uvedl, udělal jsem chybu, že jsem ministerstvo práce a sociálních věcí přenechal ČSSD. Paní Maláčová v resortu neudělala prakticky nic, nejenže nebojovala proti obchodníkům s chudobou, ale nezvládla ani otázku důchodové reformy, naopak neustále přicházela pouze s nápady, jak utrácet, a otázky, kde na to vezme, ji jen unavovaly. Zato je velmi aktivní v sebeprezentaci. Pokud budeme ve vládě i po volbách, bude hnutí ANO usilovat o MPSV.

Účast ve volbách v našem regionu patří k těm nejslabším. Jak chcete přesvědčit nerozhodnuté voliče, aby šli volit?

Snadné to nebude. Ani se místním nedivím, že jsou z politiků zklamaní, když 30 let zdejší politici neřešili nepřizpůsobivé, obchod s chudobou, špatnou dopravní dostupnost například ve Šluknovském výběžku, nedostatek práce a špinavé životní prostředí. Proto kandiduji tady, abych ukázal, že řešit tyto dlouhodobé problémy lze poměrně rychle, když se do toho člověk opře. A lidi vědí, že hnutí ANO své sliby plní, na rozdíl od tradičních stran.

ANO v Ústeckém kraji v minulých volbách dominovalo. Věříte, že udržíte všech sedm poslaneckých křesel z celkových třinácti, o něž tu jde?

Laťka je vysoko. Minule tu hnutí ANO získalo 37,55 procenta hlasů, což bylo nejvíce ze všech krajů. Proto bych chtěl poprosit všechny voliče, aby k volbám přišli. Nic není rozhodnuto a letos jde o budoucnost nejen Ústecka, ale i celé naší země.

Soudně se bráníte, že jste s StB nikdy vědomě nespolupracoval. Vaši oponenti tuhle kartu hrají. Víte už, kdy bude další soud ve věci a jaká bude případně vaše argumentace?

Je to stará ohraná písnička opozice. Já můžu jen stále dokola opakovat, že jsem s StB nespolupracoval a třikrát mi soudy na Slovensku daly za pravdu. Za podivných okolností tato rozhodnutí těsně před minulými volbami slovenský Ústavní soud zrušil. Budu se soudit dál, pravda je na mé straně. A pokud opozice nemá nic významnějšího v kritice mé osoby než domnělou a nedokázanou spolupráci s StB či zinscenovanou dotační kauzu Čapí hnízdo, ukazuje se, že politiku dělám dobře a že plním sliby, které voličům dávám.