Věřte mi, že si poradím, říká o kumulaci funkcí budoucí ústecký hejtman Brabec

Bez koaličního partnera se v 55členném zastupitelstvu neobejdete, potřebujete k většině ještě dva hlasy. Jak daleko jste ve vyjednávání se stranami, které se do krajského zastupitelstva dostaly?

Do konce tohoto týdne se znovu se všemi spojíme. Byli bychom rádi, kdyby všichni naši partneři do neděle věděli, jak na tom jsou, jestli s nimi do koalice počítáme. V tuto chvíli interně řešíme a v rámci hnutí si ještě vyjasňujeme některé věci. Ve vyjednávacím týmu jsme si řekli, že není důvod, abychom teď spěchali s uzavřením koalice, aniž bychom měli vyjasněné personální věci, včetně obsazení jednotlivých gescí.

Víte už, kolik dalších stran si do vedení kraje přizvete? Vytvoříte koalici s jednou, nebo dvěma stranami?

To je pořád ještě otevřené, jestli se spojíme s jedním nebo dvěma partnery. Téměř jistě nebude koalice čtyřčlenná.

Nabídky od stran jste dostali už při prvním setkání v sobotu. Máte mezi nimi favorita?

Věřte mi, že v každé nabídce, kterou jsme od jednotlivých stran dostali, mě zajímá, co to je za lidi, co mají za sebou. Není to o nějakém kádrování. Je to o tom, že si vybíráme parťáka. Jako vždycky v životě je všechno o lidech, ne o značkách nebo nějakých ideologiích. Dneska jsme v pozici, která nám umožňuje, abychom si vybrali. Nemusíme dělat nějaký prohnilý kompromis, který bude při hlasování viset na jednom rozhodujícím hlasu. Jsem přesvědčený, že kdyby to bylo opačně, tak ti rozumní dělají úplně to samé.

Říkáte, že jednání o možné koalici ještě probíhají, Jaroslav Foldyna z SPD na dotaz novináře uvedl, že může být náměstkem.

Já jsem to zaznamenal. S panem Foldynou se známe mnoho let ze sněmovny. Věřte mi, že nikde nepadlo, že bychom někomu a tedy ani panu Foldynovi nabízeli jakoukoliv funkci.

Konzultujete koaliční vyjednávání s vedením hnutí?

Ano, v usnesení předsednictva to máme. Já to považuji jako místopředseda hnutí za naprosto logické, že se informujeme, jak se jednání vyvíjejí. Není to o tom, že by se někomu rozkazovalo s kým ano nebo s kým ne, ale prostě jsme informováni o vývoji jednotlivých koalic.

Postupme v čase, koalice je dojednaná a začínáte pracovat. Na které oblasti se chcete v ANO nejvíce zaměřit?

Stoprocentně to bude zdravotnictví. V této oblasti je rozjetých mnoho projektů a tato oblast nás zajímá. Konkrétně s problematikou Krajské zdravotní jsem se seznámil hodně, takže do toho můžu naskočit velmi rychle. Zdravotnictví považují lidé v kraji za velmi důležité téma. Další oblastí je bezpečnost a řešení vyloučených lokalit v návaznosti na změny na parlamentní úrovni. To je věc, na které se budu chtít podílet jako poslanec i jako hejtman. Výhodou je, že jsem přímo v parlamentu a mám šanci to nějak ovlivňovat. Řešit musíme samozřejmě i to, jakým způsobem se kraj vyrovná s plánovaným útlumem těžby uhlí, aby to nemělo další negativní dopady.

Tématem k řešení jsou i odpady, blíží se konec skládkování. Mluví se o několika projektech energetického využití odpadů v rámci Ústeckého kraje. Skoro každá obec včetně velkých měst si to už nějak řeší. Myslím, že by jim kraj v tom měl pomáhat. Mojí rolí bude, aby starostky a starostové věděli, že kraj je tady pro ně a je otevřený nápadům. Je potřeba, aby lidé při řešení problémů viděli někoho konkrétního, ne úředníka, který jim pošle nějaké lejstro. Věřte, že z mé strany to není klišé, jsem zvyklý takhle fungovat.

Výsledky pro vaši obec

Říkáte, že vaše dříve ministerská a teď poslanecká zkušenost může být pro funkci hejtmana výhodou. ANO se už několikrát ale vymezilo proti kumulaci funkcí.

V poslední době mi novináři velmi často připomínají, že je to kumulace funkcí a že je to špatně. Znám spoustu lidí, kteří to zvládali úplně v pohodě. Myslím, že jsem po zkušenosti na ministerstvu schopen se na věci dívat z určitého nadhledu, prostředí poslanecké sněmovny dobře znám, což je za mě nesporná výhoda.

Jak chcete všechny ty funkce, tedy místopředsedu hnutí, poslance a nejspíš i hejtmana, zvládat?

Práce nás čeká hodně. Kraj určitě není ve stavu, kdy budeme čtyři roky koukat jak nám tady všechno kvete a hýří barvami. Je to kraj, kde se musí máknout víc než jinde. Bude to časově náročné, ale musím si poradit a věřte, že si poradím.

Jak hodnotíte s odstupem pár dnů volební výsledek hnutí ANO v našem kraji? Byl to od voličů protest proti současné vládě?

Jsem přesvědčený, že ano. Negativní sentiment proti Fialově vládě rozhodně hrál významnou roli. Procenta, která jsme získali, překvapila i nás. Po problémech s Krajskou zdravotní nebo Markem Hrabáčem jsem věřil, že když to dobře dopadne, budeme se pohybovat kolem 30 procent a 20 mandátů. Je to megaúspěch nejen v Ústeckém kraji, ale v zásadě v celé republice s výjimkou třech krajů. Voliči svůj názor částečně vyjádřili i v červnových evropských volbách. Každý musí uznat a já to uznávám jednoznačně, že významnou roli v našem úspěchu hraje celorepubliková značka ANO. V krajích se zohlednila naše práce a já jsem přesvědčený, že konkrétně v Ústeckém kraji se povedla řada věcí, které se nám nepodařilo prodat tak dobře, jak bychom mohli. Bohužel byly překryty nějakou kauzou. Strašně nás to štve, protože věřím, že kdyby těchto kauz nebylo, tak byl výsledek ještě lepší a žádného koaličního partnera bychom nepotřebovali.