Ústavní soud se vyjádří ke stížnostem na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud svolal briefing k nepřiznaným koalicím na dnešních 14:00. Zda padlo rozhodnutí, nechtěla zatím Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů Ústavního soudu komentovat. Vystoupení soudců můžete sledovat živě na iDNES.cz.
Strana Volt Česko u krajských soudů zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD. Poukazovala na to, že na jejich kandidátkách figurují i členové jiných stran či hnutí.
Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.
Strana Volt Česko se poté obrátila na Ústavní soud. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem je Milan Hulmák, jakékoliv rozhodnutí ale musí být výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň.
Předseda Ústavního soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že soudci tyto stížnosti projednají prioritně a další agendu odsunou.
„Jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem,“ zdůraznil.