Ústavní soud se vyjádří ke stížnostem na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Autor: ,
  12:36
Plénum ústavních soudců se dnes neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které označuje za nepřiznané koalice. Ústavní soud se dnes k těmto kandidátkám vyjádří. Jestli zazní rozhodnutí, zatím není jasné.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Ústavní soud svolal briefing k nepřiznaným koalicím na dnešních 14:00. Zda padlo rozhodnutí, nechtěla zatím Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů Ústavního soudu komentovat. Vystoupení soudců můžete sledovat živě na iDNES.cz.

Strana Volt Česko u krajských soudů zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD. Poukazovala na to, že na jejich kandidátkách figurují i členové jiných stran či hnutí.

Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.

Ústavní soud pseudokoalice nezruší. Stížnosti volby neovlivní, míní právníci

Strana Volt Česko se poté obrátila na Ústavní soud. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem je Milan Hulmák, jakékoliv rozhodnutí ale musí být výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň.

Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že soudci tyto stížnosti projednají prioritně a další agendu odsunou.

„Jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem,“ zdůraznil.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Platy ve veřejném sektoru vzrostou až o 9 procent. Učitelům tarify o 7 procent

Na růst platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl po jednání s odbory ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. To by znamenalo navýšení sumy na platy o 9,4 procenta....

24. září 2025  5:46,  aktualizováno  12:44

Ústavní soud se vyjádří ke stížnostem na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Plénum ústavních soudců se dnes neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které označuje za nepřiznané koalice. Ústavní soud se dnes k těmto kandidátkám vyjádří. Jestli...

24. září 2025  12:36

Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

Za loňský pokus o vraždu těhotné ženy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku odvolací Vrchní soud v Praze ve středu snížil Miroslavu Kučerovi trest o tři roky na 12 let vězení. Muž u ústeckého krajského...

24. září 2025  12:33

Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku schválila vláda. Důchody se zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta....

24. září 2025  5:24,  aktualizováno  12:30

OBRAZEM: Jako by udeřila tsunami. Tajfun Ragasa pustošil části Asie

Tajfun Ragasa se zkraje týdne prohnal Filipínami a Tchaj-wanem, kde si vyžádal minimálně dvě desítky mrtvých. Ve středu zasáhl i jižní pobřeží Číny a město Hongkong. Kvůli větru dosahujícímu...

24. září 2025  12:25

S přeměnou Karvinska po konci uhlí zaspal stát i kraj, říká Pirát Černohorský

Kandidátku Pirátů v Moravskoslezském kraji vede Lukáš Černohorský, od roku 2013 neměli jiného krajského lídra. Před čtyřmi lety zažil situaci, kdy jej i další piráty na společné kandidátce přeskočili...

24. září 2025  12:20

Nezbývá nám než dál válčit. Jsme medvěd, ne papírový tygr, reaguje Kreml na Trumpa

Rusku nezbývá než pokračovat ve válce proti Ukrajině, jde o budoucnost země, uvedl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Výsledky sblížení se Spojenými státy jsou blízké nule,...

24. září 2025  10:36,  aktualizováno  12:16

Stovkou přes obce, chvílemi v protisměru. Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce

Značně nebezpečnou jízdu předvedla posádka vozu značky BMW na Náchodsku. Když si auta všimla policejní hlídka v Novém Městě nad Metují a chtěla jej zastavit, vůz ještě zrychlil. Honička skončila...

24. září 2025  12:13

Zrušila bych migrační pakt i Green Deal, říká krajská jednička SPD Majerová

Bývala poslankyní za ODS, z níž vystoupila v roce 2019, protože se podle ní ubírala špatným směrem. Dnes je Zuzana Majerová předsedkyní Trikolory. A ačkoliv žije v Bukovanech v Olomouckém kraji, je...

24. září 2025  12:07

Chceme být rozhodující silou v příští vládě, říká středočeský lídr STAN Rakušan

Starosta, náměstek hejtmanky, poslanec, ministr vnitra. Pokud by strmá politická kariéra předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pokračovala i nadále, mohl by po sněmovních volbách vést z pozice premiéra...

24. září 2025  12:04

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Soud ho poslal na prospěšné práce

Pražský soud potrestal stovkou hodin obecně prospěšných prací muže, který na sociálních sítích oslavoval ruské válečné zločiny na Ukrajině. Rozhodnutí, podle nějž se muž dopustil schvalování...

24. září 2025  11:58

Šichtařová finance, Ševčík školství, Turek zahraničí. Kdo chce řídit ministerstva

Premium

Už jen devět dní zbývá do voleb, ve kterých lidé rozhodnou, kdo povede zemi v následujících čtyřech letech. Redakce iDNES.cz připravila přehled adeptů, kteří mohou usednout ve vybraných ministerských...

24. září 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.