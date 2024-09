Uspěl můj tým, ne ODS. Pro stranu jsou volby neúspěch, říká Kuba

Uvažoval jste aspoň na chvíli o možnosti, že byste v Jihočeském kraji nevládli sami, ale přizvali někoho do koalice?

Neuvažoval. Kdyby tam bylo třeba jiné uskupení, tak asi ano, tady mi to systémově nedává smysl. Částečně i proto, že je tam kromě nás jen hnutí ANO a Stačilo! Pokud se máme pohybovat v nějakých symbolech politiky, je rozumné, abyste, když dosáhnete takovéto pohodlné většiny, vládli sami. Jinak bychom v podstatě vládli všichni.

Nejen poslední kampaň jste postavil na své osobě, na týmu, který jste si sám sestavil. Odmítl jste koalici SPOLU a také logo ODS jste na plakáty dávali buď úplně malé, anebo vůbec. Co říkáte tomu, že se dnes řada občanských demokratů prsí, kterak strana v Jihočeském kraji vyhrála?

Samozřejmě, že v tom je ta debata absurdní. Dobře si pamatuji, jak to všem vadilo. Jak mi říkali: Proč tam tu stranu nemáš, proč se nějak chováš? Teď je asi fér, aby ti lidé uznali, že to není úspěch té strany. Přece není možné, aby se dnes v Praze někdo z ODS postavil a řekl: My jsme uspěli na jihu Čech. To je opravdu velmi specifický úspěch našeho týmu. Doufám, že většina lidí vnímá, že je nefér teď říkat: Tam jsme uspěli my jako strana. Tak to prostě není.

Považuji to za neúspěch a velké varování

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že volby nejsou úspěchem, ale ani neúspěchem. ODS dnes šermuje čísly, že si na počet zastupitelů oproti volbám před čtyřmi lety polepšila o 6 zastupitelů. Co vy na to?

Když vezmeme, že jsme 22 zastupitelů navíc získali my a ODS jako celek si polepšila o 6 křesel, tak jsme jim k tomu ještě přidali 18 mandátů, které se musely někde poztrácet. Ta matematika mi moc nesedí. Já to považuji za velký neúspěch a velké varování.

Myslím si, že bagatelizovat to, je přesně tím, co by teď nikdo ve vedení ODS neměl dělat. Protože riziko, že vás to stejně za rok doběhne, je obrovské. Ta tendence stran ve vládě neúspěchy bagatelizovat, tvářit se, že je to něco jiného… Ne! Je to neúspěch, je třeba si to říct a začít dělat věci k tomu, aby se situace změnila.

Martin Kuba u volebního štábu ODS v Českých Budějovicích

Je toho dnešní ODS, respektive ODS v koalici SPOLU, dnes vůbec schopna?

To vůbec neumím říct. Lidé se mě na to ptají, mé odpovědi jsou vesměs skeptické. Já nejsem součástí užšího vedení ODS. Opakovaně jsem některé věci na výkonné radě strany říkal. Vždycky jsem dostal informaci, že to vidím špatně, že to naši voliči chtějí jinak. Tak jsem na ty debaty už trochu rezignoval, protože mi nestojí za to se tam furt s někým dohadovat. Věnoval jsem se Jihočeskému kraji a neumím teď odpovědět, čeho je ta strana schopná, anebo není.

Debakl přinesly uplynulé volby Pirátům. Mají za této situace zůstat ve vládní koalici? Za druhé, co by měl Fiala – ať už s Piráty, nebo bez nich – dělat? Měl by třeba přistoupit k razantní výměně ministrů?

Myslím, že pro Piráty je to skutečně debakl a jejich mizivá podpora v tuto chvíli opravdu zpochybňuje pozici té strany podílet se na vládě. Je na politickém vedení Pirátů a ostatních stran koalice, jak se rozhodnou. Myslím, že by si to měl vyhodnotit i premiér Fiala. Jestli pokračovat v této vládě a za každou cenu je tam držet, anebo zda není politicky výhodné udělat jiný krok. Ale to je opravdu na vedení, já jsem dalek jim jakkoli radit. Ať se nějak rozhodnou. Ale ať si při tom uvědomí, že výsledek jejich rozhodnutí uvidíme sečtený za rok po volbách do Sněmovny.

Mimochodem, chcete do Sněmovny za rok kandidovat?

Ne, nechci. Všichni se mě na to od soboty ptají, ale já tuto ambici nemám a ani jsem o ní nepřemýšlel. Ale chápu, že to, co se stalo na jihu Čech najednou otevírá spoustu debat. Pro mě je nepříjemné odpovídat 12 hodin poté, co jsem opravdu kandidoval, abych vedl Jihočeský kraj – a moc si vážím té podpory – prakticky jen na otázky týkající se celostátní politiky. Chápu to, souvisí to s tím výsledkem, ale já jsem o celostátní politice opravdu nepřemýšlel.

Během povodní v jižních Čechách zaujal Kuba svou aktivitou ve funkci hejtmana.

Stejně tak vás už dnes řada lidí tlačí do vedení ODS. Co vy na to?

Odpověď je úplně stejná. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Kongres jsme měli někdy před pěti měsíci, ti lidé mají mandát z kongresu, strana má nějaké mechanismy. Je to fakt věc, kterou jsem neměl v hlavě ani minutu.

My bychom měli volby opravdu vyhrávat

ODS má kromě vás možnost získat už jen jeden hejtmanský post. Ve Středočeském kraji ho Janu Skopečkovi nabízí hnutí ANO, ačkoli jím vedená kandidátka SPOLU skončila až třetí. Druhý STAN má o spolupráci se Skopečkem také zájem, ale pozici hejtmana chce pro svoji Petru Peckovou. Co byste Skopečkovi poradil?

Tady se vlastně otevírá celý ten problém. Kdy Honza Skopeček coby místopředseda Sněmovny a výrazná parlamentní figura vedl uskupení, které má svoji ideologii postavenou jen na tom, že bojujeme s Andrejem Babišem, je najednou postaven před toto dilema. Je to velmi komplikované. Ale hlavně bych k tomu řekl, že výsledek SPOLU ve středních Čechách je jeden z ukazatelů, jak to nedopadlo dobře. Ten odskok ANO od SPOLU je tam opravdu velký (25 mandátů pro ANO, 13 pro SPOLU – pozn. red.).

To je podle mého ukázkou toho, jak mohou dopadnout volby do Sněmovny. Tvrdím, že jestli někde něco uplichtíte, vyjednáte, není to o úspěchu. My bychom měli volby opravdu vyhrávat, abychom mohli koalice tvořit my. Takže toto je otázka, kterou si musí vyřešit Honza Skopeček se svým týmem. Bude to zajímavé sledovat z hlediska vyjednávání, ale vidět výsledek je smutné.