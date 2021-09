Zapojení Orbána je výjimečné, Babiš vsází na strach, říká politický stratég

Kampaň Andreje Babiše vrcholí. Na zlatý hřeb do Ústí nad Labem přijede maďarský premiér Viktor Orbán. Přímé zapojení jiných politiků do kampaně běžné není, Babiš se chce tímto krokem zařadit do jasného politického proudu a akcentovat emocionální témata, na voliče to funguje, říká pro iDNES.cz politický konzultant a zakladatel Institutu politického marketingu Karel Komínek.