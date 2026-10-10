„Hrozí, že celý šestiletý mandát nedokončím,“ přiznal Grolich jen pár minut poté, co získal senátorské křeslo za Vyškovsko. Už teď totiž počítá s účastí ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Pokud budu předsedou parlamentní strany, musím do parlamentních voleb jít,“ dodal.
Vzdát se ovšem neplánuje ani hejtmanského postu. V čele Jihomoravského kraje je od roku 2020. „Ukázali jsme, že i slušnou kampaň můžeme mít úspěšnou. V dubnu mi dali důvěru straníci, voliči mě do celostátní politiky vystřelili raketově a potvrdili tuto volbu,“ konstatoval Grolich.
Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek nicméně předpokládá, že Grolich bude kumulaci funkcí řešit. Post senátora a hejtmana se ale podle něj skloubit dá. „Funkce senátora je časově méně náročná než poslance ve Sněmovně,“ vysvětlil Mlejnek.
Za kumulaci funkcí čelila v minulosti kritice řada politiků. Něco o ní ví i hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica z hnutí ANO. Do čela kraje se dostal v roce 2024. Tou dobou byl ale zároveň primátorem Havířova a také poslancem. Na primátorský post nakonec po ostré kritice na konci roku 2024 rezignoval.
Grolich měl v letošních volbách jednu z nejvýraznějších kampaní na sociálních sítích s písničkou Ty, hejtmane, která se stala virální.