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Ty, ty, ty, hejtmane, senátore a předsedo. Grolichovi roste sbírka funkcí

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  19:36
Jan Grolich (KDU-ČSL) se stal novým senátorem za Vyškovsko. Vítězství si zajistil už v prvním kole. Kromě toho je hejtmanem Jihomoravského kraje a od letošního dubna také předsedou lidovců.

Výsledky voleb 2026

„Hrozí, že celý šestiletý mandát nedokončím,“ přiznal Grolich jen pár minut poté, co získal senátorské křeslo za Vyškovsko. Už teď totiž počítá s účastí ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Pokud budu předsedou parlamentní strany, musím do parlamentních voleb jít,“ dodal.

Vzdát se ovšem neplánuje ani hejtmanského postu. V čele Jihomoravského kraje je od roku 2020. „Ukázali jsme, že i slušnou kampaň můžeme mít úspěšnou. V dubnu mi dali důvěru straníci, voliči mě do celostátní politiky vystřelili raketově a potvrdili tuto volbu,“ konstatoval Grolich.

Jan Grolich vyhrál v první kole senátorských voleb. (10. října 2026)

Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek nicméně předpokládá, že Grolich bude kumulaci funkcí řešit. Post senátora a hejtmana se ale podle něj skloubit dá. „Funkce senátora je časově méně náročná než poslance ve Sněmovně,“ vysvětlil Mlejnek.

Za kumulaci funkcí čelila v minulosti kritice řada politiků. Něco o ní ví i hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica z hnutí ANO. Do čela kraje se dostal v roce 2024. Tou dobou byl ale zároveň primátorem Havířova a také poslancem. Na primátorský post nakonec po ostré kritice na konci roku 2024 rezignoval.

Grolich měl v letošních volbách jednu z nejvýraznějších kampaní na sociálních sítích s písničkou Ty, hejtmane, která se stala virální.

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
V hlavní štábu lidovců je i expředseda strany Marian Jurečka (uprostřed) a písničkář Pavel Helan (vpravo), s nímž Grolich nazpíval svůj song do kampaně.
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