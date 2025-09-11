Turek nejprve připustil toleranci od Stačilo! Teď říká, že je antikomunista

Josef Kopecký
  11:59
Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji, připustil, že by po volbách mohla vzniknout vláda s účastí Motoristů sobě tolerovaná hnutím Stačilo! Na billboardech přitom strana říká: Když chcete vládu bez komunistů, Motoristé sobě. „Považuji za důležité to vysvětlit. Jestli jsem něco, tak antikomunista,“ uvedl ve čtvrtek Turek pro iDNES.cz.
Billboard Motoristů sobě s předsedou Petrem Macinkou a pražskou jedničkou Borisem Šťastným

Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025)
Reagoval tak na otázku, zda není v rozporu volební plakát Motoristů sobě a jeho vyjádření v rozhovoru pro parlamentnilisty.cz.

Povolební spolupráci s komunisty, kteří kandidují za hnutí Stačilo!, v něm totiž nevyloučil.

„Pokud bych měl zamezit vládě Pirátů a STAN třeba vládou postavenou na tolerování ze strany Stačilo! a zamezil bych tak přijetí eura nebo bych měl možnost odvrátit migrační pakt a emisní povolenky pro domácnosti, pak bych to se zatnutými zuby vyjednal, možná i přes odpor některých členů Motoristů,“ řekl v něm doslova Turek.

Podpora neznamená účast ve vládě, říká Turek

Nyní to označil za hypotetickou možnost. „Vláda STAN a Pirátů doufám nehrozí. A podpora neznamená účast ve vládě. V rozporu to rozhodně není. Naopak mou motivací kandidovat z europarlamentu o stupeň níže je právě to, aby nepokračovala zelená sebedestrukční politika a Green Deal postavený na novodobých komunistech a aby ani konzervativní komunisté nevládli společně s ANO,“ uvedl ve čtvrtek Turek.

„Vláda bez jakýchkoli komunistů a nepokračování této vlády je náš cíl,“ zdůraznil europoslanec Turek.

„S nadsázkou jsem připustil i vládu s Piráty, které považuji za progresivní komunisty, pokud se mnou budou deinstalovat Green Deal a migrační pakt. Opakuji, jedná se o nadsázku. Pan Paroubek chtěl také vládnout s Marťany,“ vysvětluje svou předchozí vstřícnost ke Stačilo!

Proč má smysl jeho vyjádření pečlivě sledovat?

Volební průzkumy naznačují, že by favorit voleb, hnutí ANO, potřeboval v případě vítězství ve volbách k většině ve Sněmovně další partnery. A Motoristé sobě na rozdíl od SPD a od Stačilo! nepožadují uzákonění obecného referenda, které by podle hnutí Tomia Okamury i podle komunistů a Stačilo! mělo být využito k hlasování o tom, zda má Česko setrvat v Evropské unii a NATO.

Motoristé sobě se v průzkumech pohybují kolem hranice pěti procent, jejíž překročení je podmínkou pro zisk křesel ve Sněmovně, a jejich výsledek tak hnutí Andreje Babiše – kromě snahy uspět sami co nejlépe – také zajímá.

Variantu vlády opřené o Stačilo! škrtl Šťastný

Variantu, že by strana Motoristé sobě mohla podpořit jakoukoli vládu za účasti komunistů kandidujících za hnutí Stačilo! nebo takovou, která by jakkoli na politicích KSČM závisela, škrtl před pár dny pražský lídr Motoristů sobě Boris Štastný.

S komunisty nikdy, říká Štastný. S Okamurou je kamarád, ale vadí referenda

Jakýkoli holport s komunisty vyloučil v rozhovoru pro televizi XTV Lubomíra Xavera Veselého. A to i v případě, že by to mělo znamenat pokračování vlády SPOLU. „Bohužel i za takovou hroznou cenu,“ řekl Štastný v XTV.

Odmítnutím komunistů vykolejil nejprve moderátora Lubomíra Xavera Veselého a naštval lídra hnutí Stačilo! Daniela „Vidláka“ Sterzika, předsedu PRO a lídra SPD v Moravskoslezském kraji Jindřicha Rajchla. Ohradil se i Lubomír Zaorálek, první místopředseda SOCDEM, která kandiduje s komunisty za hnutí Stačilo!.

„Zásadně odmítáme jakoukoli vládu za účasti či podpory komunistů. Komunisti jsou zlo, všichni vědí, co napáchali, není možné jim věřit. Je to zcela proti ideálům, na kterých Motoristé staví. My s komunisty nikdy spolupracovat nebudeme. Nikdy i za cenu toho, že bychom měli být v opozici. I za cenu toho, že by tady byla nějaká jiná vláda, ale my se na vládě s komunisty podílet nebudeme, proto také říkáme, že každý, kdo přijde k volbám a bude volit Motoristy, tak nebude podporovat komunisty ve vládě,“ prohlásil Štastný.

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka Turkova slova o možné toleranci vlády od Stačilo! obhajuje krátkou politickou zkušeností a jeho angažmá v Evropském parlamentu. „Působení v politice vnímá jako důležitou životní misi, která je namířena proti Green Dealu a migračnímu paktu,“ řekl Právu. „Národní vládní projekt je ale něco úplně jiného. Povolební postoj strany Motoristé sobě bude velmi silně principiální: Konec Fialy a hráz proti levici,“ zdůraznil Macinka.

