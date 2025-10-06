Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek

I když Motoristé chtějí mít co nejvíc prostoru podílet se přímo na rozhodování, za hlavní Turek považuje při jednání s hnutím ANO a SPD o nové vládě shodu na programových otázkách. Turek připustil, že ministerstva zahraničí, kultury a životního prostředí by mohli obsadit Motoristé, detaily ale nechtěl prozrazovat.
„Máme tam mnoho ideových podmínek, ale zdá se, že se poměrně scházíme,“ uvedl. Považuje například za klíčové, aby SPD ustoupilo od záměru vypsat referendum o vystoupení z NATO či EU. Za přijatelné řešení označil návrh, aby šéf SPD Tomio Okamura stál v čele Poslanecké sněmovny.
Motoristé podle Turka chtějí táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla vyrovnanější rozpočet, bojovala proti unijní Zelené dohodě, takzvanému Green Dealu, migračnímu paktu či emisním povolenkám pro domácnosti. Jednání s ANO o tom, jak zastavit prohlubující se zadlužení státu, nejsou úplně jednoduchá a jednání se mohou kvůli tomu protáhnout, připustil.
Předseda vítězného ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš v pondělí zopakoval, že jeho hnutí by kromě jiného chtělo vést resorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí a první místopředseda ANO Karel Havlíček by mohl dohlížet na ekonomické resorty. Do funkce ministra zdravotnictví by se mohl vrátit Adam Vojtěch, sociální věci by mohl řídit poslanec Aleš Juchelka. ANO podle České televize chce obsadit také ministerstva financí, průmyslu, školství a obrany.
SPD kromě křesla předsedy Poslanecké sněmovny pro svého šéfa požaduje ještě nejméně dvě vládní funkce – vnitra a zemědělství, uvedla Česká televize. Vnitro by mohl řídit například šéf hasičů Vladimír Vlček, který v pondělí s Babišem podle svých slov jednal v sídle ANO o rozpočtu svého sboru.