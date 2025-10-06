Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek

Autor: ,
  20:22
Předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí, nově zvolený poslanec této strany Oto Klempíř je zase perfektním kandidátem na ministra kultury. České televizi (ČT) to v pondělí večer řekl čestný předseda a poslanec Motoristů Filip Turek, který by podle ČT mohl obsadit funkci ministra zahraničí.
Do volebního štábu Motoristů dorazil Filip Turek

Do volebního štábu Motoristů dorazil Filip Turek | foto: iDNES.tv

Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip...
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října...
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října...
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip...
I když Motoristé chtějí mít co nejvíc prostoru podílet se přímo na rozhodování, za hlavní Turek považuje při jednání s hnutím ANO a SPD o nové vládě shodu na programových otázkách. Turek připustil, že ministerstva zahraničí, kultury a životního prostředí by mohli obsadit Motoristé, detaily ale nechtěl prozrazovat.

Připravte se na dobu povolební, vzkazuje Klempíř veřejnoprávním médiím

„Máme tam mnoho ideových podmínek, ale zdá se, že se poměrně scházíme,“ uvedl. Považuje například za klíčové, aby SPD ustoupilo od záměru vypsat referendum o vystoupení z NATO či EU. Za přijatelné řešení označil návrh, aby šéf SPD Tomio Okamura stál v čele Poslanecké sněmovny.

Motoristé podle Turka chtějí táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla vyrovnanější rozpočet, bojovala proti unijní Zelené dohodě, takzvanému Green Dealu, migračnímu paktu či emisním povolenkám pro domácnosti. Jednání s ANO o tom, jak zastavit prohlubující se zadlužení státu, nejsou úplně jednoduchá a jednání se mohou kvůli tomu protáhnout, připustil.

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda vítězného ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš v pondělí zopakoval, že jeho hnutí by kromě jiného chtělo vést resorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí a první místopředseda ANO Karel Havlíček by mohl dohlížet na ekonomické resorty. Do funkce ministra zdravotnictví by se mohl vrátit Adam Vojtěch, sociální věci by mohl řídit poslanec Aleš Juchelka. ANO podle České televize chce obsadit také ministerstva financí, průmyslu, školství a obrany.

SPD kromě křesla předsedy Poslanecké sněmovny pro svého šéfa požaduje ještě nejméně dvě vládní funkce – vnitra a zemědělství, uvedla Česká televize. Vnitro by mohl řídit například šéf hasičů Vladimír Vlček, který v pondělí s Babišem podle svých slov jednal v sídle ANO o rozpočtu svého sboru.

6. října 2025  20:30

6. října 2025  20:22

