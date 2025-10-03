Turek, zvolený za Motoristy Sobě a Kateřina Konečná za KSČM o svůj mandát mohou přijít.
„Pokud bude někdo zvolen českým poslancem, mandát v Evropském parlamentu mu po sečtení hlasů automaticky zanikne,“ potvrdila pro iDNES.cz tisková mluvčí českého zastoupení v EP Iva Laňová. Podle českých zákonů totiž není možné vykonávat dvě ústavní funkce zároveň.
|
Cybertruck i vtipy s Klausem. Jak Turek v Brně soupeřil s lovci a vyprodal hospodu
Ztráta mandátu by nastala už v okamžiku zvolení, nikoliv až při složení slibu či prvním zasedání nové Sněmovny. Česká volební komise následně tuto informaci předá evropským institucím, které ji formálně potvrdí na plenárním zasedání. Uvolněná místa obsadí náhradníci.
Motoristé by přišli o zastoupení v Bruselu
V případě Filipa Turka by mandát připadl Antonínu Staňkovi, bývalému ministrovi kultury za ČSSD a současnému členu Přísahy. Původně byl prvním náhradníkem lídr Přísahy Robert Šlachta, ten se ale své pozice vzdal.
S variantou Staňka jako náhradníka počítají i samotní Motoristé. „Věřím, že pan docent Staněk by rád pokračoval ve všech třech výborech, kde zasedám,“ řekl Turek pro Novinky.cz. Přesto by tím Motoristé přišli o své zastoupení v Evropském parlamentu.
|
Šichtařová finance, Ševčík školství, Turek zahraničí. Kdo chce řídit ministerstva
U Konečné je situace složitější
Kateřinu Konečnou by mohla nahradit Jana Turoňová. Ta však rovněž kandiduje do Sněmovny a soustředit se chce spíše na domácí politiku. Reálněji tak připadá v úvahu místopředseda KSČM Milan Krajča, který v letošních volbách nekandiduje.