Trikolora zneužila v kampani Rychlé šípy. Po výzvě skautů upravenou foglarovku smazala

Autor:
  11:43
Rychlé šípy jedou volit Zuzku, stálo v titulku upraveného komiksu, který někteří členové Trikolory šířili na sociálních sítích. Po upozornění Skautské nadace Jaroslava Foglara výtvor strana stáhla. Šéfka Trikolory Zuzana Majerová v letošních sněmovních volbách kandiduje jako lídryně společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO ve Zlínském kraji.
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
11 fotografií

„Hoši, pojedeme do Zlína volit Zuzku Majerovou. Na obecním úřadě si každý musíte vyzvednout voličský průkaz,“ stálo v úvodu upraveného populárního komiksu, který redakce iDNES.cz získala.

V něm se také mimo jiné píše, že je důležité, aby se do Sněmovny dostali chytří a spolehliví lidé. „Na Zuzku je spolehnutí,“ pokračuje komiks Trikolory, který někteří členové šířili na sociálních sítích. Například první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek, který k němu připsal, že je k použití.

Komiks končí slovy, že Majerová má na kandidátce jedničku. „Mám z těch chlapců radost, vy také, že?“ uzavírá příběh žena, která rozhovor Rychlých šípů poslouchá.

Komiks v podání Trikolory.

Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara redakci iDNES.cz řekl, že již v neděli Trikoloru vyzvali ať přepracovaný komiks stáhne, že se jedná o porušení autorských práv.

„Jak Jaroslava Foglara, tak kreslíře Jana Fischera, obojí práva spravuje naše nadace. Trikolora se nám omluvila a komiks obratem ze svých profilů stáhla, takže tímto bereme věc za uzavřenou,“ doplnil Šantora.

Trikolora skutečně komiks stáhla. Redakce iDNES.cz stranu ohledně zneužití komiksu oslovila. Dosud však na dotazy nereagovala.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Moskva odvezla ukrajinské děti na nejméně 210 míst v Rusku a okupovaných území na Ukrajině, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL). Ve většině lokalit se podle ní...

16. září 2025  12:26

Druhý útok za dva týdny. Zasáhli jsme další venezuelskou loď, oznámil Trump

Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth...

16. září 2025  12:16

Důležitý krok. Povodí Odry požádalo o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy

Povodí Odry v pondělí podalo žádost o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy na Bruntálsku. „Je to klíčový okamžik k realizaci této stavby,“ řekl v úterý v Nových Heřminovech ministr zemědělství...

16. září 2025  12:03

Prezident Pavel promluví před volbami k národu. Chce zklidnit situaci, řekl Kolář

Prezident Petr Pavel před sněmovními volbami promluví k národu. Redakci iDNES.cz to potvrdil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. „Momentálně řešíme s Českou televizí a komerčními...

16. září 2025  11:56,  aktualizováno  11:59

Trikolora zneužila v kampani Rychlé šípy. Po výzvě skautů upravenou foglarovku smazala

Rychlé šípy jedou volit Zuzku, stálo v titulku upraveného komiksu, který někteří členové Trikolory šířili na sociálních sítích. Po upozornění Skautské nadace Jaroslava Foglara výtvor strana stáhla....

16. září 2025  11:43

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Po dokumentu V síti přichází Barbora Chalupová s novým filmem Virtuální přítelkyně. Sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Do kin snímek vstoupí...

16. září 2025  11:15

Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách, oznámila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů. Soudce zpravodaje určí rozvrh...

16. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:50

Rakušanův STAN stagnuje, ministr se s výzvou obrátil na voliče Pirátů

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan se obrací na voliče Pirátů, ať se ho přijdou zeptat na cokoli. Se stranou, s níž před čtyřmi lety kandidovalo jeho hnutí společně, se nyní přetahuje o stejný typ voličů....

16. září 2025  10:50

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

16. září 2025  10:44

Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

Na doživotí poslal německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista...

16. září 2025  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.