Trikolora zneužila v kampani Rychlé šípy. Po výzvě skautů upravenou foglarovku smazala

„Hoši, pojedeme do Zlína volit Zuzku Majerovou. Na obecním úřadě si každý musíte vyzvednout voličský průkaz,“ stálo v úvodu upraveného populárního komiksu, který redakce iDNES.cz získala.
V něm se také mimo jiné píše, že je důležité, aby se do Sněmovny dostali chytří a spolehliví lidé. „Na Zuzku je spolehnutí,“ pokračuje komiks Trikolory, který někteří členové šířili na sociálních sítích. Například první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek, který k němu připsal, že je k použití.
Komiks končí slovy, že Majerová má na kandidátce jedničku. „Mám z těch chlapců radost, vy také, že?“ uzavírá příběh žena, která rozhovor Rychlých šípů poslouchá.
Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara redakci iDNES.cz řekl, že již v neděli Trikoloru vyzvali ať přepracovaný komiks stáhne, že se jedná o porušení autorských práv.
„Jak Jaroslava Foglara, tak kreslíře Jana Fischera, obojí práva spravuje naše nadace. Trikolora se nám omluvila a komiks obratem ze svých profilů stáhla, takže tímto bereme věc za uzavřenou,“ doplnil Šantora.
Trikolora skutečně komiks stáhla. Redakce iDNES.cz stranu ohledně zneužití komiksu oslovila. Dosud však na dotazy nereagovala.