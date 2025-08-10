Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek se ostře pustil do Starostů. Nelíbí se mu jejich kritika v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta na síti X napsal, že hlas Starostům ve volbách je fakticky hlasem pro Andreje Babiše. Za svůj příspěvek ho kritizují nejen členové STAN, ale i například Miroslav Kalousek.
„Už je to zřetelné a průkazné. Každý hlas pro STAN je vlastně hlasem pro Babiše,“ napsal Topolánek po páteční tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS.

Brífink kritizoval ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že Decroix dostatečně nerozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu Davida Uhlíře z funkce koordinátora pro objasňování bitcoinové aféry.

Topolánek svůj příspěvek následně dovysvětloval s tím, že chování vládního hnutí STAN vůči koalici SPOLU, do které patří i ODS, považuje za proradné.

„Z vlastní zkušenosti nesnáším podrazy koaličních partnerů, jejich proradnost, neschopnost a politický pragmatismus. Dávno bych je vyhodil. Jsou esencí vládní neschopnosti,“ dodal bývalý premiér.

Jako první ze STAN se proti jeho slovům ozval náměstek ministryně spravedlnosti Karel Dvořák. „Říct, že hlas pro STAN je hlasem pro Babiše, je úplně blbý vtip. Právě pan Babiš je důvod, proč jsem v politice – nemohl jsem se na jeho vládnutí už dívat,“ reagoval.

Ukázal na roli Stanjury a musel jít. Proč skončil bitcoinový koordinátor Uhlíř

Ještě ostřejší vyjádření přinesl politik a člen předsednictva STAN Matěj Hlavatý, který je starostou obce Tetín ve středních Čechách. „Já fakt nevím, co to s těmito geronty je – Zeman, Babiš, Klaus a teď i Topolánek. Jako by si řekli, že budou Česku škodit, dokud dýchat,“ napsal Hlavatý.

Topolánkova sepsul také bývalý ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek, který výrok označil za nedůstojnou podpásovku. „Tohle je jen plivanec utkaný z dojmů a antipatie, bez jediného důkazu,“ napsal na síti X.

Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

V neděli koaliční hnutí STAN kritizoval místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Ten ve vysílání CNN Prima News prohlásil, že se Starostové kritikou Evy Decroix snaží přebrat voliče SPOLU.

„Hnutí STAN se rozhodlo získat politické hlasy z tábora SPOLU, nepovažuji to za dobrou taktiku. Toto je nejlepší cesta k tomu, aby stávající vládní většina slábla,“ sdělil Skopeček a vyzval Starosty, aby bitcoinovou kauzu neřešili před televizními kamerami.

Další weby

