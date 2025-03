Vedení TOP 09 schválilo koaliční smlouvu SPOLU, čeká se už jenom na KDU-ČSL

Součástí koaliční smlouvy je mimo jiné klíč k pořadí kandidátů jednotlivých stran na kandidátních listinách. Změny oproti sestavě z roku 2021 se týkají prohození lídrů poté, co oznámila odchod z politiky předsedkyně TOP 09 a někdejší jednička SPOLU v Praze Markéta Pekarová Adamová. Místo ní povede SPOLU v hlavním městě ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Lídrem za TOP 09 v Praze bude náměstek primátora a bývalý šéf strany Jiří Pospíšil. Mezi krajské lídry patří také současní ministři zdravotnictví Vlastimil Válek a pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Do čela celé královéhradecké kandidátky Spolu se má podle dřívějších informací postavit místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel místo občanského demokrata Ivana Adamce, v Ústeckém kraji by měl kandidátku vést další místopředseda TOP 09 Milan Kučera. V dalších krajích by lídrem celé koalice měl být zástupce ODS či KDU-ČSL.

Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová uvedla, že strana vždy kladla důraz na zdravou ekonomiku a podporu střední třídy, ale také na silné zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráci. Takové principy chce prosazovat nadále v koalici SPOLU. „Jsem si jistá, že drtivá většina lidí nechce chaos a rozhazování peněz na úkor příštích generací, ale stabilní a odpovědnou vládu, která si ví rady i v těžkých časech,“ uvedla.

V Praze budou po Pospíšilovi na dalších místech kandidátky obhajovat mandát poslanci Michal Zuna a Martin Dlouhý. Ve Středočeském kraji povede TOP 09 do voleb šéf poslanců Jan Jakob, následovat budou poslankyně a bývalá ministryně pro vědu Helena Langšádlová a poslanec Jiří Slavík. V Plzeňském kraji povede kandidátku Marek Ženíšek, obhajovat poslanecký mandát bude ekonom Miloš Nový. První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek bude lídrem strany v Jihomoravském kraji.

Tři regionální lídři občanských demokratů s chystanou koaliční smlouvu uskupení vyjádřili nesouhlas. Dlouhodobé výhrady má ke spolupráci ODS v koalici SPOLU jihočeský hejtman Martin Kuba, podle něhož vedení ODS změnilo bez domluvy pořadí na kandidátce koalice SPOLU v regionu. V dalších dvou krajích mají výhrady k postoupení prvních míst kandidátek členům TOP 09. Premiér a předseda ODS Petr Fiala má nesouhlas tří regionálních lídrů za součást vnitrostranické demokracie.

Fiala, Pekarová Adamová a šéf lidovců Marek Výborný podepsali memorandum o společné kandidatuře ve sněmovních volbách loni v listopadu. Koalice chce volby vyhrát, sestavit středopravicovou vládu, která dokončí započaté reformy, řekl Fiala před podpisem dokumentu.

Podle koalice budou volby soubojem prodemokratických sil s levicí a populisty, koalice SPOLU to chce připomínat v kampani. Průzkumy volebních preferencí však favorizují nyní opoziční hnutí ANO, a to s velkým náskokem před Spolu.

Termín sněmovních voleb zatím prezident Petr Pavel nevyhlásil, uskutečnit by se měly v druhé polovině září.