Neobhájili jsme vše, ale neúspěch to není. Umíme vyjednávat, říká Pekarová

Jak hodnotíte volební výsledky v době, kdy v České republice teprve opadá voda z ničivých povodní?

Všem voličům děkuji. I přes nelehkou dobu neváhali a přišli projevit svoji demokratickou volbu. Samozřejmě obzvlášť chci poděkovat těm, kteří volili kandidáty TOP 09 ať již do krajských, nebo senátních voleb. A samozřejmě i očekávaný úspěch Pavla Fischera, který si zasloužil každý hlas. Je garantem toho, že Senát zůstane důležitou bezpečnostní pojistkou demokracie. Svůj mandát obhájil hned v prvním kole a ukazuje to na jeho obrovskou kvalitu a důležitou práci v Senátu, na kterou bude moci na dalších šest let navázat.

Je třeba si uvědomit, že pro funkci Senátu je třeba převládání stran, které si uvědomují demokratické hodnoty.

Ne každý kandidát byl ale úspěšný, například Dominik Hašek.

Nemyslím si, že jde o neúspěch. Dominik Hašek byl třetí, Jan Korda čtvrtý. Jde o politické nováčky a já jim děkuji za kandidaturu. Rozhodně nezaostávali.

Jak se připravujete na příští týden, druhé kolo senátních voleb?

Budeme samozřejmě dělat všechno, aby v druhém kole lidé podpořili naše kandidáty Roberta Planeru a Břetislava Rychlíka. Ale samozřejmě je tam celá řada dalších nominací a kandidátů s podporou TOP 09. Třeba zde v Praze 2 pan Bárta.

TOP 09 ale neobhájila všechny mandáty v krajích, můžeme tedy hovořit o neúspěchu?

V některých krajích se nám bohužel v rámci koalice nepodařilo navázat na naše úspěchy minulých voleb. Máme celkem šestnáct mandátů.

Ústecký a Jihočeský kraj mě velmi mrzí. To nemění nic na tom, že se budeme snažit navázat na to, že jsme ve většině krajů ve vedení. Uděláme vše, aby TOP 09 nezůstala stát opodál.

Navíc je třeba vnímat, že leč jsou krajské volby jednokolové, tak to pomyslné druhé kolo je samotné vyjednávání. A my jsme ve vyjednáváních úspěšní. Asi nelze očekávat, že se to podaří v deseti krajích jako doposud, to určitě nyní nemohu předjímat, ale nabereme veškeré síly k důležitým koaličním jednání.

Tisková konference TOP 09 po vyhlášení výsledků voleb.

Jak vnímáte drtivé vítězství hejtmana Martina Kuby s ODS? Nemůže to znamenat, že si ODS uvědomí, že vlastně nepotřebuje KDU-ČSL, ale ani TOP 09 a nenaruší to tak vaše vyjednávání?

Já nic takového neočekávám. Volby se nekonají v jednom kraji. To bych pak mohla říct, že TOP 09 je velmi úspěšná v Praze. Spojenectví pro všechny tři strany koalice SPOLU je významné. Někde tak naše nižší výsledky vyvažují koaliční partneři a naopak.

Co vás nyní čeká? Budete vyhodnocovat volby, úspěchy, ale i neúspěchy?

Samozřejmě. Jeden fenomén v letošním roce vidíme již nyní a to nejen nižší počet voličů, ale i kandidátů. V některých místech jsou třeba jen tři kandidáti do Senátu, tedy zájem kandidovat není tak veliký, jako bych já považovala za přínosné pro naší zemi.

Musíme pochopit a rozklíčovat příčinu nezájmu. Jestli to je tím, že se obávají kandidovat proti známému, silnému kandidátovi, silné osobnosti a tak podobně. Nicméně to vše je na hlubší analýzu. Musíme hledat i s koaličními partnery osobnosti pro ty další volby za dva roky do Senátu. Pokusíme se dohodnout v co nejvíce městech.

Pirátská strana bude na svém nejbližším předsednictvu rozhodovat o vedení strany, jak tomu bude u vás?

Vše budeme hodnotit na nejbližším předsednictvu, které se koná v pondělí. Bavíme se samozřejmě o tom, jak to vnímají kolegové v jednotlivých krajích.

Zopakuji ale, že TOP 09 ve volbách uspěla. A to je podstatné i pro ještě důležitější volby, které se uskuteční příští rok, sněmovní. Po třech letech vládnutí v bezprecedentních situacích, které nemusela žádná vláda za moderní historii země řešit, právě ta Fialova uspěla.