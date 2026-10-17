Pro TOP 09 bylo hlavní motivací celého volebního klání zabránit tomu, aby hnutí ANO získalo v Senátu převahu. „Nevydáme Senát do rukou hnutí ANO, to je hlavní pointa, kterou jsme si jako demokratická opozice dali,“ nechal se dříve slyšet předseda strany Matěj Ondřej Havel.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
Zatímco ve Znojmě obhajuje pozici Tomáš Třetina, pozornost se v prvním kole upírala také na jiné obvody. V Praze 5 například kandidoval publicista Zdeněk Šarapatka. Skončil ale třetí a neuspěl.
„Máme senátora za TOP 09 už z prvního kola, Jana Grulicha. Do druhého kola postupuje z prvního místa s velkým náskokem před kandidátem z hnutí ANO v obvodu Znojmo Tomáš Třetina. Jsou to naši obhajující senátoři. Je to velký úspěch,“ řekl Havel. Oba podle něj mají plnou podporu opozičních stran.
Volby 2026 OBRAZEM
Šarapatku strana nasadila, protože ho považovala za vhodného kandidáta pro boj o zachování nezávislosti veřejnoprávních médií.