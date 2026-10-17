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TOP 09 hraje o senátorské křeslo. Chce odříznout hnutí ANO

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  13:00

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Volební štáb TOP 09. Předseda Matěj Ondřej Havel. (10. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ve volebním štábu TOP 09 budou sledovat výsledky druhého kola senátních voleb, ve kterém jde o obhajobu křesel v horní komoře Parlamentu. Mandát za stranu už obhájil Jan Grulich na Rychnovsku a do finále zamířil Tomáš Třetina. Zato Zdeněk Šarapatka, který kandidoval v Praze, vypadl už v prvním kole.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Pro TOP 09 bylo hlavní motivací celého volebního klání zabránit tomu, aby hnutí ANO získalo v Senátu převahu. „Nevydáme Senát do rukou hnutí ANO, to je hlavní pointa, kterou jsme si jako demokratická opozice dali,“ nechal se dříve slyšet předseda strany Matěj Ondřej Havel.

Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.

Zatímco ve Znojmě obhajuje pozici Tomáš Třetina, pozornost se v prvním kole upírala také na jiné obvody. V Praze 5 například kandidoval publicista Zdeněk Šarapatka. Skončil ale třetí a neuspěl.

„Máme senátora za TOP 09 už z prvního kola, Jana Grulicha. Do druhého kola postupuje z prvního místa s velkým náskokem před kandidátem z hnutí ANO v obvodu Znojmo Tomáš Třetina. Jsou to naši obhajující senátoři. Je to velký úspěch,“ řekl Havel. Oba podle něj mají plnou podporu opozičních stran.

Volby 2026 OBRAZEM

Volební štáb TOP 09. Předseda Matěj Ondřej Havel. (10. října 2026)
Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09. (13. října 2026)
Zdraví lidí se obětuje pro úspěch a úspory developerů, vytkl návrhu novely stavebního zákona senátor Tomáš Třetina z TOP 09.
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Šarapatku strana nasadila, protože ho považovala za vhodného kandidáta pro boj o zachování nezávislosti veřejnoprávních médií.

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