Odchod Ukrajinců vyřeší drahé bydlení. Okamura o plánech SPD na vládu s ANO

Vaše SPD je asi nejblíže vládě, co kdy byla. Pokud se ANO v případě vítězství nespojí s někým z koalice, což obě strany vylučují, nebude vás moci obejít. Zvládnete se ale s Andrejem Babišem dohodnout?
Jasně říkám, že SPD chce být součástí příští vlády. V současné době už vládneme ve třetině krajů Česka a všechno to jsou koalice s hnutím ANO. Navíc tam, kde vládneme, na rozdíl od minulých volebních období není žádná korupce.
Ptáme se proto, že po prezidentské volbě, kdy jste Andreje Babiše před druhým kolem nepodpořil, byly vaše vztahy na bodu mrazu. Nyní už se bavit dokážete?
To je otázka na Andreje Babiše. Já nemám problém si sednout ke stolu s každým, protože mým cílem je prosadit náš volební program, který jsem slíbil voličům. Aby byli spokojení, jsem ochotný si sednout úplně s každým.
Včetně komunistů ze Stačilo!? Nedávno jste totiž řekl, že je nerealistické, že byste s nimi byl v jedné vládě…
... to jsem vycházel ze dvou věcí. Zaprvé je naším přáním, že chceme být ideálně v dvoubarevné vládě. Je to mnohem flexibilnější a taková koalice má mnohem lepší tah na branku. A podle průzkumů je jasné, že by to byla vláda s ANO, protože s nikým jiným opoziční vláda postavit nepůjde. A zadruhé jsem vycházel i z vyjádření Andreje Babiše, který říkal, že si neumí vládu se Stačilo! představit. Ale uvidíme, jak to bude po volbách. Pro nás platí, že na prosazení našeho programu budeme spolupracovat s každým.
Nebude ale problém, že Andrej Babiš zatím odmítá možnost, že by za jeho vlády bylo vypsané referendum o vystoupení z Evropské unie?
SPD nemá v programu vypsání referenda o EU ani o NATO. My chceme prosadit zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních závazcích, aby lidé mohli v případě zájmu napřímo rozhodovat. Navrhujeme to ve dvou variantách – první je 100 tisíc a druhá 250 tisíc podpisů. Uvidíme, která varianta bude v nové Sněmovně více průchozí.
Přes zákon o referendu nejede vlak, bez něj byste do toho nešli?
My máme v názvu přímou demokracii, takže naší podmínkou je zákon o referendu, který tu navíc chybí, protože ve většině zemí EU je. Jenom tady tomu politici brání. A také máme v názvu slovo svoboda, proto budeme bojovat za svobodu slova, a proto neodvolám pravdivý plakát, za který mě chce Fialova vláda s Piráty a Rakušanem zavřít na tři roky do vězení.
Po volbách se bude opět řešit vaše vydání k trestnímu stíhání. Necháte se vydat?
To není automatické, uvidíme, jestli si policie vůbec požádá. Už se nám to stalo v případě poslankyně Karly Maříkové, kterou také stíhali za názor, kdy kritizovala migrační politiku EU. Sněmovna ji v předminulém volebním období vydala, ale po znovuzvolení si policie už nepožádala znovu a případ odložila. Takže uvidíme, jestli policie vůbec požádá o vydání. Můj názor je, že v případě, že by SPD byla součástí vlády, tak ta kauza končí, protože to je kauza připravená vládní koalicí, aby mě zavřeli do vězení a aby neumožnili SPD kandidovat.
Kdyby ale policie o vydání požádala, jak byste se zachoval?
Odpovím vám. Nikdy nepodpořím žádný návrh Fialy, Rakušana a Pirátů, který omezuje svobodu slova. A protože mé stíhání je na základě aktivity Fialovy vlády, tak nikdy takový jejich návrh nepodpoříme. Nikdy, ať se to týká kohokoliv. Je to jejich akce, oni to připravili, aby mě zavřeli na tři roky do vězení za názor, tak ať si to hezky prosadí sami.
A v případě Andreje Babiše, který bude čelit žádosti o vydání v případu Čapí hnízdo?
To už se přece řešilo několikrát. Andrej Babiš naposledy požádal Sněmovnu o vydání. Takže my počkáme na jeho vyjádření, a jestli bude chtít vydat, tak je to vyřešené.
A kdyby nechtěl?
Na to se musíte zeptat jeho, to je už obrovská spekulace. Ale abych to posunul dál a dal vám nějakou uspokojivou odpověď, tak mně se nelíbí jedna věc. A to, že soudy nejsou v řadě případů ani po 10 letech schopny vydat závazný rozsudek o vině či nevině. K demokracii nepatří jen spravedlivý soud, ale zároveň spravedlivý a rychlý soud. V tomto je potřeba zásadní reforma soudního systému i státního zastupitelství.
Pojďme dál. Vy už jste řekl, že v případné vládě by vás zajímalo pět resortů: vnitro, obrana, školství, průmysl a obchod a zahraniční věci. Koho byste si tam představoval za SPD?
My bychom na resorty dali rádi odborníky. Když vidíte, jací diletanti to tady v současnosti vedou, tak máme připravená jména s dlouholetou praxí v oboru, která mají zkušenosti s vedením velkých kolektivů. A samozřejmě mají podobné názory jako my, to je pochopitelně předpokladem. Pokud to klapne a budeme součástí příští vlády, tak to bude i o kompromisu, že to bude třeba jen některý z těchto resortů.
Jména těch odborníků nezveřejníte před volbami?
V normální demokratické zemi bych neměl problém je jmenovat, ale v okamžiku, kdy se za Fialovy vlády zavírají lidé za názory, které nejsou provládní, tak ta jména nyní říct nemohu. Pakliže by SPD měla šanci být v příští vládě a probíhala by již ta jednání, tak pochopitelně všechna jména včas představíme a určitě budou podrobena veřejné diskusi. Ale do té doby je mou povinností je uchránit před totalitními praktikami Fialovy vlády.
Vy sám osobně byste se nějakého ministerstva ujal?
Zajíci se počítají opravdu až po honu, ale když se mě soukromě ptáte, tak mám blízko problematiku bezpečnosti, to znamená ministerstvo vnitra. Chtěl bych vrátit svobodu slova, zabránit migračnímu paktu a samozřejmě důkladnou revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v Česku, aby tady zůstali pouze ti, kteří pracují na místech, na která není k dispozici český občan. Všem ostatním bych povolení k pobytu ukončil. Také navrhuji, aby jakémukoliv cizinci, který spáchá trestný čin, bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu. Aby zkrátka věděli, co je čeká, když tu budou páchat trestnou činnost a obtěžovat.
Andrej Babiš už nějakou představu o vedení resortů má. Zdá se, že na ministerstvo zdravotnictví opět počítá s Adamem Vojtěchem, kterého SPD ostře kritizovala během covidu. Jeho jméno by vám ve vládě nevadilo?
Je absolutní pravda, že právě Adam Vojtěch v minulé Babišově vládě připravil vyhlášku o povinném očkování proti covidu. To bylo neuvěřitelné zvěrstvo. SPD tehdy byla jedinou stranou, která prosazovala dobrovolné očkování. Ještěže pak přišly volby a Vojtěch skončil. Jinak ta vyhláška už byla napsaná a měla začít platit.
Takže byste s ním měl problém?
Zároveň je důležité říct B. Neumím si představit, že by jakýkoliv ministr neplnil programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. Když ten člověk dostane nějaké zadání, tak je nemyslitelné, aby se jím neřídil. A SPD by rozhodně s dalším takovým povinným očkováním nesouhlasila. Takže to vůbec není o personáliích, ale o celkovém programu.
V tomto období nemáte zástupce ve vedení Sněmovny, koalice vám ho nedala. Může se stát, že jim to budete chtít oplatit?
Uvidíme, jak vůbec volby dopadnou. Pravdou ovšem je, že současná koalice nám ukázala, jaká je její představa o demokracii, takže jí jistě nebude vadit, když jejich pojetí budeme aplikovat i dál. Já jsem ale proto, aby bylo ve vedení poměrné zastoupení. Ale možná sami budou proti tomu, protože řekli, že jejich představa demokracie je jiná. Takže se nechme překvapit, s čím přijdou, pakliže by prohráli volby.
Znamenala by vaše účast na vládě konec veškeré pomoci, včetně té humanitární, Ukrajině?
Řeknu to na rovinu. Pro mě a pro SPD je český občan na prvním místě. Já jsem politik, který je placen českými občany z českých daní. A jestli někdo chce dělat politiku jako pan Rakušan, který řekl, že se Ukrajinci chovají lépe než Češi, tak s tím nesouhlasím. Češi se chovají skvěle, je to skvělý národ. Jestli chce někdo dělat politiku „Ukrajina na prvním místě“, tak ať jde na Ukrajinu. Já budu dělat politiku pro české občany. A teprve až budou mít důstojné životy, tak můžeme eventuálně pomoci jinde.
Kdybychom přestali pomáhat Ukrajině, k čemu to bude?
Když snížíme masivně počet Ukrajinců u nás, tak se zlepší dostupnost zdravotnictví. Vzpomeňte si tři roky zpátky. Tehdy čekací doba byla třeba u neurologa tři měsíce. Dneska je půl roku až tři čtvrtě roku. Proč? Protože jak se nabrali ti Ukrajinci, tak přibylo pacientů, ale počet lékařů zůstal stejný. Nebo si vezměte nájemní bydlení. Nějaký odborník na reality na Novinkách spočítal, že kdyby odešli Ukrajinci jen z druhé vlny, tak se automaticky uvolní v Praze 18 až 21 tisíc bytů, v Brně 5 000 až 7 000 bytů. Nájmy by tím klesly zhruba na polovinu.
Takže vy byste poslal všechny Ukrajince zpátky? Některé firmy si naopak jejich přítomnost pochvalují...
... máme nejvyšší nezaměstnanost za posledních osm let. Dneska je situace taková, že stát platí podpory v nezaměstnanosti českým občanům, přitom je tady spoustu pracovních míst, na kterých lze zaměstnat české občany. Ale firmy berou radši levnější Ukrajince. To má dva negativní efekty: zaprvé to vyčerpává český státní rozpočet a zadruhé to podsekává mzdy pro naše občany, čímž nás vlastně Fialova vláda táhne na Východ.
Já proto navrhuji řešit to citlivě přes úřady práce. Na měsíční bázi vyhodnocovat, aby tu byli skutečně jen ti zahraniční pracovníci, kteří prokazatelně jsou na místech, o která nemají Češi zájem. Ostatní musí pryč, protože jinak se český občan nikdy platově a mzdově nepřiblíží k Západu.
Poslední otázka: Jakého chcete ve volbách dosáhnout výsledku?
Náš cíl je dvouciferný výsledek. Co mě ale děsí, že Motoristé a Stačilo! se pohybují na hranici volitelnosti a hrozí, že když nakonec budou mít 4,8 nebo 4,6 procenta, mohou tyto hlasy propadnout a dál nám tu může vládnout Fialová hrůzovláda s Rakušanem a s Piráty.