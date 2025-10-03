Speciální štítky i týmy prověřující obsah. TikTok na volby posiluje bezpečnost

Zástupci TikToku na začátku září na brífinku s novináři představili mechanismy, díky kterým chce udržovat kybernetickou bezpečnost sociální sítě. Po zkušenostech z voleb v jiných zahraničních zemích TikTok letos i v Česku posiluje mapování nevhodného nebo zakázaného obsahu.
„Bedlivě sledujeme všechny pokusy narušit autentické interakce, a to především díky týmům, které se na plný úvazek věnují odhalování klamavého chování. Platforma zakazuje tzv. ‚skryté vlivové operace‘, kdy sítě účtů spolupracují zavádějícím způsobem s cílem ovlivnit veřejnou diskusi o důležitých společenských tématech,“ uvádí.
I přes snahu TikToku podobné zásahy eliminovat odhalilo Centrum pro výzkum online rizik několik stovek propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně.
„Jedním z klíčových signálů pro doporučování obsahu je délka zhlédnutí a počet interakcí (lajků, komentářů, sdílení). Tento princip může být snadno manipulovatelný,“ uvedla Vendula Prokůpková z Centra pro výzkum online rizik.
„Většina těchto účtů navíc šíří obsah podporující vybrané kandidáty Stačilo!, SPD, PRO, Miroslava Sládka a dalších stran. To však neznamená, že se podpora děje s vědomím daných kandidátů nebo stran. Účty navíc nejsou vázány na jediný politický subjekt, ale kombinují podporu více antisystémových stran současně,“ doplnila.
Speciální týmy i předvolební štítky
TikToku s ověřováním obsahu pomáhá více než 20 organizací po celém světě. V Česku síť spolupracuje s fact-checkingovou platformou Lead Stories.
TikTok před volbami v Česku spustí kampaň zaměřenou na mediální gramotnost ve spolupráci s fact-checkingovou organizací Demagog a mediálními partnery, jako jsou iDNES.cz, Blesk a Aktuálně. Klade si za cíl podporovat kritické myšlení a pomáhat lidem rozlišovat fakta od fikce při sledování online obsahu.
Dále také využívá specializovaný volební tým (tzv. Elections Taskforce), který se skládá z odborníků na kybernetickou bezpečnost, podvodné praktiky, dezinformace a volební procesy.
„Election Taskforce hraje zásadní roli v ochraně voleb – spojuje pokročilé technologie pro moderaci obsahu s prací lidských moderátorů a zároveň úzce spolupracuje s lokálními týmy,“ uvedli zástupci platformy.
Ta spolupracuje i s Českým telekomunikačním úřadem a také s výzkumníky z místních institucí a akreditovaných odborníků z Univerzity Karlovy či České zemědělské univerzity.
TikTok také uvádí, že zakazuje na své platformě dezinformace. K tomu využívá nejen technologie a tisíce odborníků na bezpečnost, ale také český volební tým. „U neověřeného obsahu může v případě podezření přidat varovný štítek, omezit jeho doporučování nebo uživatele před sdílením upozornit,“ uvádí firma.
Štítky mají během volebního období i účty patřící politikům a politickým stranám. Ty jsou označení speciální značkou. Politikům také platforma zakazuje placenou politickou reklamu.