Pro senátní volby mají mít kandidující uskupení či nezávislí kandidáti nově bankovní účet pro kontrolu financování volebních výdajů nejpozději ke dni vstupu do volební kampaně, nikoli do pěti dnů od vyhlášení voleb jako dříve.
K dnešku Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, jemuž je třeba transparentní volební účet nahlásit, registroval volební účty 12 stran a hnutí, 17 koalic a jednoho nezávislého kandidáta. Figurovaly mezi nimi všechny parlamentní strany a hnutí s výjimkou vládního hnutí SPD a strany Motoristů sobě.
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„Nejzazším okamžikem, po jehož uplynutí je kandidující volební strana už vždy považována za účastníka volební kampaně, je den, kdy registrační úřad zaregistruje její kandidátní listinu,“ uvedl na webu dohledový úřad, jemuž je tak třeba transparentní volební účet nahlásit nejpozději 49 dnů před volbami.
Nominace pro letošní senátní volby je třeba předložit nejpozději 4. srpna. O jejich registraci v případě splnění zákonných podmínek rozhodnou obecní úřady v sídelních městech volebních obvodů nejpozději 21. srpna. Podle původních pravidel si volební seskupení nebo samostatní senátní kandidáti, kteří s oznámením kandidatury otáleli, museli volební účet zřídit nejpozději už v nejzazší den pro předložení kandidatury.
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Ve volbách do Senátu činí výdajový limit na kampaň dva miliony za každého kandidáta pro první kolo. Pokud se kandidát zúčastní prvního i druhého kola, limit je 2,5 milionu korun. Limity mají i registrované třetí osoby, které se chtějí zapojit do kampaně, ať už je to ve prospěch, nebo neprospěch některého z kandidujících. Ve volbách do Senátu je to 40.000 korun za každý volební obvod pro první kolo, nebo 50.000 korun pro první i druhé kolo za každý volební obvod.
Více informací o povinnostech při kampani i po jejím skončení nabízí kandidujícím stranám, hnutím i třetím osobám průvodce pravidel. Úřad ho vytvořil pro kandidující subjekty i veřejnost pro lepší orientaci v problematice. Pro kandidující subjekty úřad připravuje školení.