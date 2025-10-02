Tady robot úředník. Jak chtějí politici zavádět AI do státní správy?

Dominika Hejl Hromková
Matyáš Müller
,
  13:32
Umělá inteligence se stále více stává součástí našich každodenních životů. Redakce iDNES.cz se proto před volbami zeptala sedmi stran, které mají reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, jak by v příštích čtyřech letech AI začlenily do státní správy?
Část 1/8

Zatímco v odpovědích na anketní otázky na přijetí eura či zvyšování výdajů na obranu se strany hodně lišily, tady nacházeli politici vzácnou shodu.

Pokud své sliby dodrží, v příštím volebním období už nebude sci-fi, že o svých požadavcích budete komunikovat s chatbotem úředníkem v kteroukoliv denní dobu místo toho, abyste se hnali v přesně vymezený čas do fronty k přepážce. Umělá inteligence také pravděpodobně zastane jednodušší agendu úředníků.

Svět technologií a politiky se propojil v Praze. AI je třeba i regulovat, řekl Pavel

„Po celé České republice máme problém sehnat na stavební úřady lidi. Přitom jejich pracovní náplň se z velké části skládá ze standardizovaných procesů, které by podle mě do budoucna mohla vykonávat právě umělá inteligence,“ řekl iDNES.cz první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Koalice SPOLU chce umělou inteligenci začlenit do Portálu občana. Ten už teď slouží k online komunikaci se státem. Podle Pavla Staňka z ODS by v něm umělá inteligence měla v budoucnu předvyplnit formuláře.

Roman Roun, lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji, upozornil, že dnes některé úřady s lidmi už komunikují prostřednictvím takzvaných chatbotů. Je však potřeba podpořit i další úřady, aby si práci s umělou inteligencí osvojily.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Polívka, Obermaierová či Chlopčík. Jaké strany podpořily české celebrity?

Před každými volbami se politici snaží bojovat o hlasy voličů různými způsoby – a často jim k tomu pomáhá i podpora známých osobností. Redakce iDNES.cz přináší přehled celebrit, které se otevřeně...

Pellegrini se chystá svrhnout vládu, šíří ministr. Absolutní lež, reaguje prezident

Nový den, nové napětí ve slovenské koalici. Ministr investic Samuel Migal’ přišel s téměř konspirační teorií, že prezident Peter Pellegrini hodlá povalit vládu a pak jmenovat svou vlastní,...

2. října 2025  13:51

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Stůjte při nás. Studenti v Hostinném protestovali proti rušení osmiletých gymnázií

Na protestní pochod vyrazili ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku studenti tamního gymnázia. Dvouhodinovou stávkou chtěli upozornit, že nesouhlasí s úvahami vedení Královéhradeckého...

2. října 2025,  aktualizováno  13:35

V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, dva lidé zemřeli

V Manchesteru zemřeli dva lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Další tři lidé jsou v kritickém stavu. Policie se domnívá, že po smrti je také útočník,...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno  13:34

Kreml se přepočítal, i část Podněstří chce do EU, říká český velvyslanec v Kišiněvě

Premium

Rusko prská, že volby v Moldavsku nebyly fér. Ale dá se proti jeho masivním pokusům ovládnout malou zemi na východní periferii Evropy vůbec bojovat úplně čistě? „Ruský tlak je opravdu velký, takže...

2. října 2025  13:33

Tady robot úředník. Jak chtějí politici zavádět AI do státní správy?

Umělá inteligence se stále více stává součástí našich každodenních životů. Redakce iDNES.cz se proto před volbami zeptala sedmi stran, které mají reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, jak...

2. října 2025  13:32

Rada ČRo schválila memorandum, které určuje podíl hudby ve vysílání

Rada Českého rozhlasu (ČRo) ve středu schválila memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v rozhlasovém vysílání na období let 2025 – 2030. Tuto novinku zavedla jarní novela mediálního zákona....

2. října 2025  13:28

USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street...

2. října 2025  7:11,  aktualizováno  13:03

NÁVOD: Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025?

Hlasování o nové Sněmovně se mírně odlišuje od voleb do Senátu i krajských zastupitelstev. Voliči tápou, jestli mohou kroužkovat, nebo mají křížkovat a kolik preferenčních hlasů mohou udělit. Jak...

2. října 2025

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého...

2. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:59

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Hřibův případ neoprávněného čerpání odměn se zřejmě přesune do středních Čech

Přestupkové řízení předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba o neoprávněném čerpání odměn z představenstva Pražské energetiky Holding si pod sebe zřejmě převezme soud ve Středočeském kraji. Původně přitom měla...

2. října 2025  12:56

Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

Zběsilá policejní honička na více než 15 kilometrech se odehrála v sobotu na silnicích poblíž Brna a pak i v krajské metropoli. Vše začalo, když třiatřicetiletý motorkář projel na opravované silnici...

2. října 2025  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.