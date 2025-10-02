Tady robot úředník. Jak chtějí politici zavádět AI do státní správy?

Zatímco v odpovědích na anketní otázky na přijetí eura či zvyšování výdajů na obranu se strany hodně lišily, tady nacházeli politici vzácnou shodu.
Pokud své sliby dodrží, v příštím volebním období už nebude sci-fi, že o svých požadavcích budete komunikovat s chatbotem úředníkem v kteroukoliv denní dobu místo toho, abyste se hnali v přesně vymezený čas do fronty k přepážce. Umělá inteligence také pravděpodobně zastane jednodušší agendu úředníků.
„Po celé České republice máme problém sehnat na stavební úřady lidi. Přitom jejich pracovní náplň se z velké části skládá ze standardizovaných procesů, které by podle mě do budoucna mohla vykonávat právě umělá inteligence,“ řekl iDNES.cz první místopředseda STAN Lukáš Vlček.
Koalice SPOLU chce umělou inteligenci začlenit do Portálu občana. Ten už teď slouží k online komunikaci se státem. Podle Pavla Staňka z ODS by v něm umělá inteligence měla v budoucnu předvyplnit formuláře.
Roman Roun, lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji, upozornil, že dnes některé úřady s lidmi už komunikují prostřednictvím takzvaných chatbotů. Je však potřeba podpořit i další úřady, aby si práci s umělou inteligencí osvojily.