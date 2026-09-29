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Krize bydlení i doprava. Lídři na primátora Prahy se utkají v Superdebatě iDNES.cz

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  12:36
Nedostupné bydlení zůstává jedním z hlavních problémů Prahy, budoucí vedení metropole však bude muset řešit i mnoho dalších výzev, například v oblasti dopravy a klíčové infrastruktury. O tom, jak si s nimi chtějí poradit, budou ve středu od 11 hodin diskutovat kandidáti na pražského primátora v Primátorské Superdebatě iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Dotazy mohou skrze formulář pokládat i diváci.

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Hosty debaty budou Jan Hušbauer (ANO), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu – ODS a TOP 09), Petr Hlaváček (STAN), Tereza Nislerová (Česká pirátská strana), Adam Scheinherr (Praha sobě), Klára Sovová (Motoristé sobě) a Milan Urban (SPD a nezávislí).

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Kandidáti se mimo jiné budou věnovat také kvalitě veřejného prostoru, zeleni a boji proti klientelismu a korupci. Hlavními tématy však zůstanou dostupnost bydlení, doprava a infrastruktura a výstavba klíčových pražských projektů.

Své otázky pro hosty Superdebaty pište sem

Prahu v současnosti vede koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS). Ten mandát neobhajuje. Obměněná koalice, tedy Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) postavila do čela kandidátky Tomáše Portlíka, starostu Prahy 9 a prvního místopředsedu ODS.

Za opoziční ANO se o primátorský post uchází Jan Hušbauer, místostarosta Prahy 4 a předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Na kandidátce nahradil Ondřeje Prokopa, který odstoupil po nejasnostech kolem majetkových přiznání a pořizování bytů.

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Piráty do pražských voleb povede Tereza Nislerová, ekonomka a zastupitelka Prahy 4. Je také členkou dozorčí rady Pražské energetiky a dlouhodobě pracuje pro skupinu Orlen Unipetrol.

Lídrem Prahy Sobě se Zelenými a KDU-ČSL je bývalý náměstek primátora pro dopravu a strojní inženýr Adam Scheinherr.

Starostové vsadili na jistotu a do voleb opět vyrazí s Petrem Hlaváčkem, architektem a náměstkem primátora pro územní a strategický rozvoj metropole.

Hnutí SPD se pokusí uspět s Milanem Urbanem, architektem a současným pražským zastupitelem. Podporu mu poskytnou Trikolora, PRO, Přísaha a nezávislí kandidáti. V minulých volbách se SPD poprvé podařilo dostat do zastupitelstva.

Tomáš Portlík a Jan Hušbauer
Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování původně občanské kandidátky, která se mění na městskou stranu. Na snímku Adam Scheinherr. (13. března 2024)
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.
Mladá vláda Pirátů představila plán, který má pomoci lidem, kteří bydlí v nájemním bydlení. Prezentovali ho zastupitel Tadeáš Štěpka, místopředsedkyně strany Kateřina Stojanová a kandidátka na primátorku Tereza Nislerová.
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To samé se nedá říct o Motoristech, kteří v minulých volbách získali 2,29 procenta hlasů a do zastupitelstva se tak nedostali. Letos jejich kandidátku povede Klára Sovová, advokátka a spolumajitelka Luční a Labské boudy.

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