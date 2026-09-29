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Hosty debaty budou Jan Hušbauer (ANO), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu – ODS a TOP 09), Petr Hlaváček (STAN), Tereza Nislerová (Česká pirátská strana), Adam Scheinherr (Praha sobě), Klára Sovová (Motoristé sobě) a Milan Urban (SPD a nezávislí).
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Kdo kandiduje v Praze? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026
Kandidáti se mimo jiné budou věnovat také kvalitě veřejného prostoru, zeleni a boji proti klientelismu a korupci. Hlavními tématy však zůstanou dostupnost bydlení, doprava a infrastruktura a výstavba klíčových pražských projektů.
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Prahu v současnosti vede koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS). Ten mandát neobhajuje. Obměněná koalice, tedy Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) postavila do čela kandidátky Tomáše Portlíka, starostu Prahy 9 a prvního místopředsedu ODS.
Za opoziční ANO se o primátorský post uchází Jan Hušbauer, místostarosta Prahy 4 a předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Na kandidátce nahradil Ondřeje Prokopa, který odstoupil po nejasnostech kolem majetkových přiznání a pořizování bytů.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Piráty do pražských voleb povede Tereza Nislerová, ekonomka a zastupitelka Prahy 4. Je také členkou dozorčí rady Pražské energetiky a dlouhodobě pracuje pro skupinu Orlen Unipetrol.
Lídrem Prahy Sobě se Zelenými a KDU-ČSL je bývalý náměstek primátora pro dopravu a strojní inženýr Adam Scheinherr.
Starostové vsadili na jistotu a do voleb opět vyrazí s Petrem Hlaváčkem, architektem a náměstkem primátora pro územní a strategický rozvoj metropole.
Hnutí SPD se pokusí uspět s Milanem Urbanem, architektem a současným pražským zastupitelem. Podporu mu poskytnou Trikolora, PRO, Přísaha a nezávislí kandidáti. V minulých volbách se SPD poprvé podařilo dostat do zastupitelstva.
To samé se nedá říct o Motoristech, kteří v minulých volbách získali 2,29 procenta hlasů a do zastupitelstva se tak nedostali. Letos jejich kandidátku povede Klára Sovová, advokátka a spolumajitelka Luční a Labské boudy.