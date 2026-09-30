Jaké první na kandidátky a kandidátky čekaly sportovní otázky. „Začneme u sportu, protože to je asi téma, které vás může spojovat, a ne rozdělovat,“ řekl před zahájením moderátor Vladimír Vokál.
Už v prvním kole ale přišlo několik zaváhání. Zatímco Milan Urban (SPD pro Prahu) správně umístil fotbalovou Spartu na Letnou, Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu) pohotově zahlásil, že stadion Slavie se jmenuje Eden, i Adam Scheinherr (Praha sobě) věděl, že tradičnímu stadionu Bohemians 1905 se říká Ďolíček. Lídr Starostů Petr Hlaváček si ale na stadion Dukly nevzpomněl. „Teď jsem tam byl,“ povzdechl si a jako první ze soutěže vypadl.
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Po něm neuspěla ani lídryně Pirátů Tereza Nislerová. „Nevím, dál,“ odpověděla na otázku, jak se jmenuje hala v Libni, kde hraje domácí zápasy hokejová Sparta. Po tom, co moderátor prozradil správnou odpověď následoval skupinový smích. „Vy neznáte O2 arenu?“ podivil se moderátor. „Znám O2 arenu, byla jsem tam i na hokeji,“ reagovala se smíchem Nislerová.
Sportovní otázka vyřadila i jedničku Motoristů v Praze Kláru Sovovou. „Jak se jmenuje tradiční veslařský závod s dlouhou historií, který se každoročně konal na řece Vltavě v centru Prahy,“ zeptal se Vokál. „Tak to vypadávám,“ zahlásila Sovová s tím, že odpověď nezná.
Jan Hušbauer (ANO) správně poznal klub s klokanem ve znaku. V dalším kole pak správně uvedl, že se Praha dělí na 57 městských částí.
Scheinherr pak věděl i to, že má Praha 22 správních obvodů. Portlík správně uvedl 65 zastupitelů v pražském zastupitelstvu. Další vyřazení tak přinesly až otázky na historii českého hlavního města.
Kafkova Proměna, Smetanova Má vlast i Lennonova zeď
Lídr hnutí ANO Hušbauer totiž neznal odpověď na otázku, kdy vypuklo Pražské povstání. Ve hře tak zůstali jen Portlík, Scheinherr a Urban, kteří se utkali v souboji při kulturních otázkách.
Urban například věděl, že díla Proces a Proměna napsal spisovatel Franz Kafka, s Osvobozeným divadlem správně spojil hereckou dvojici Voskovce a Wericha. Portlík zase přiřadil Mou vlast k Bedřichu Smetanovi, Scheinherr pak věděl, že autorem Novosvětské symfonie je Antonín Dvořák.
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„Teď to bude mnohem složitější, protože to bude doprava,“ řekl moderátor. Ani to ale další vyřazení nepřineslo. Všichni tři kandidáti totiž správně přiřadili barvy i písmena k linkám pražského metra. Kandidát SPD navíc správně určil rok zahájení jeho provozu.
Že lanová dráha z Újezdu vede na Petřín zase spolehlivě věděl Scheinherr. Portlík pak ještě na závěr správně umístil Lennonovu zeď na Malou Stranu. „Pánové, dobře, už jsme vyčerpali všechny otázky, tak máme tři vítěze,“ uzavřel Vokál. „Já uznám, že vy tři jste věděli úplně všechno,“ dodal.
Kvíz byl součástí Primátorské Superdebaty, kterou nabídl zpravodajský portál iDNES.cz. Sedm kandidátů odpovídalo také na otázky ohledně bydlení nebo dopravy. Volby do městských a obecních zastupitelstev se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026.
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