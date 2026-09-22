Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kvíz s brněnskými lídry. Kment si nevybavil Hrabala, Trojan přestřelil počet obyvatel

,
  15:07
Uchazeči o primátorské křeslo v Brně otestovali v exkluzivní superdebatě iDNES.cz nejen své argumenty, ale také vědomosti o obecných reáliích, slavných rodácích i sportu. Vítězný titul si ze soutěže po třetím kole odnesl kandidát Motoristů sobě Tomáš Kratochvíl. Dva kandidáti neprošli ani do druhého kola.

Kvíz politickou debatu osvěžil v druhé polovině dvouhodinového přenosu. Sedm kandidátů čelilo otázkám moderátora Vladimíra Vokála, které měly otestovat, jak dobře se orientují ve faktech o moravské metropoli. Jestliže kandidáti odpověď znali, posunuli se k další sadě, v případě neúspěchu však ihned vypadli bez možnosti vrácení do hry.

První otázku zvládl Tomáš Kratochvíl za Motoristy bez větších problémů a správně odpověděl, že se Brno dělí na 29 městských částí.

Titul prvního vyřazeného si bezprostředně poté připsal Václav Trojan z hnutí ANO, když přestřelil počet obyvatel moravské metropole. Jeho odpověď „necelý půl milion“ moderátor uznat nemohl, číslo je podle Českého statistického úřadu totiž blíž 400 tisícům. „Se studenty je to půl milionu,“ namítl Trojan, do dalšího kola ale nepostoupil.

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Kandidátka Karin Podivinská Karasová za Brnoklidem zvládla správně odpovědět, že nejpočetnější městská část je Brno-střed. Naopak dotaz na nejméně osídlenou část potrápil Kamilu Zlatuškovou (Společně – ODS a TOP 09) a rovněž ji po nesprávném tipu vyřadil rovnou v prvním kole. „Je to Ořešín, ne Ivanovice,“ poučili ji protikandidáti.

Adam Zemek za Piráty a Fakt Brno TU!, Jiří Kment kandidující za SPD a nezávislé i Jakub Hruška (Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem) se s přehledem probojovali do druhého kola. Správně odpověděli, že co do rozlohy je nejmenší část Brna Útěchov, dále že prvenství ve velikosti drží Bystrc a že město vlastní zhruba 28 tisíc obecních bytů.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Vzápětí však Kment vypadl, když si nedokázal vzpomenout na významného českého spisovatele Bohumila Hrabala, který se narodil v Židenicích. Kolo slavných osobností nezvládl ani Hruška, nevybavil si jméno brněnské rodačky a světoznámé mezzosopranistky Magdaleny Kožené.

Ve třetím sportovním kole pohořela Podivinská Karasová, která neznala slavného fotbalistu a trenéra Josefa Masopusta z fotbalového klubu Zbrojovka Brno. Vědomosti v tomto oboru neprokázal ani Zemek, nedokázal přijít na jméno československého hokejisty i fotbalisty Vlastimila Bubníka.

Díky tomu tak brzy vzešel vítěz celé soutěže – Kratochvíl za Motoristy, který si navíc odpovědi na předešlé dotazy vybavil. Na závěr ještě správně uvedl název divadla Husa na provázku, zadrhl se však u názvu slavného jazzového a swingového big bandu Gustava Broma.

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty brněnské superdebaty jsou Václav Trojan (ANO), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové), Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Jiří Kment (SPD a nezávislí). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty brněnské superdebaty jsou Václav Trojan (ANO), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové), Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Jiří Kment (SPD a nezávislí). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem (na snímku). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty brněnské superdebaty jsou Václav Trojan (ANO), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové), Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Jiří Kment (SPD a nezávislí). (22. září 2026)
27 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Do Litvy míří američtí vojáci. Zabezpečí celý region, věří prezident Nauséda

Litevský prezident Gitanas Nauseda hovoří s médii při příjezdu na summit EU na...

Američtí vojáci jsou na cestě do Litvy, uvedl dnes prezident pobaltského státu a členské země NATO Gitanas Nauséda. Zároveň poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a jeho administrativě...

22. září 2026  15:03

Tlak na ceny potravin stoupá. Výpadky dodávek z Černého moře zdražují pšenici

ilustrační snímek

Další tlak na ceny potravin přichází v posledních týdnech z Černého moře. Vývoz obilí z Ruska a Ukrajiny se kvůli pokračující válce výrazně komplikuje. Dovozci v Egyptě, Vietnamu i dalších zemích...

22. září 2026  14:55

„Žulová plocha vydrží milion let.“ Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu

Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u...

Americký prezident Donald Trump v pondělí slavnostně otevřel nový heliport na Jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu. Jde o další projekt Trumpovy snahy zanechat po sobě ve Washingtonu...

22. září 2026  14:45

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

22. září 2026  14:37

Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná...

22. září 2026  14:32

Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, omezila řečníky na půl hodiny

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)

Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci v úterý poprvé jednají podle nových pravidel, která omezila...

22. září 2026  5:30,  aktualizováno  14:30

Volby 2026: kandidáti na primátory krajských měst. Komunální volby přehledně

Kandidáti na primátora 2026

Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr kandidátních listin mají Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1...

22. září 2026  14:27

Soudkyně jako svědkyně. Verdikt k Čapímu hnízdu jsme nikomu nedaly, odmítly

V případu vyneseného neveřejného usnesení v kauze Čapí hnízdo novinářům...

Soud v úterý v případu bývalého soudce Kamila Kydalky viněného z poskytnutí jednoho z rozhodnutí v kauze konferenčního centra Čapí hnízdo novinářům vyslechl dvě soudkyně pražského městského soudu....

22. září 2026  14:24

Křeče a zvracení. Na pražské škole řeší hromadné obtíže, ředitel vyhlásil volno

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Na střevní problémy si stěžují desítky rodičů, jejichž děti dochází do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Někteří z nich skončili v nemocnici. „Jsme v kontaktu s hygienou,“ uvedl ředitel...

22. září 2026  11:02,  aktualizováno  14:23

Třináct lidí soudí za převážení běženců, mezi obžalovanými je i bývalý strážník

U Okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu...

U Okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu převozu migrantů z Asie přes Českou republiku do Německa. Obžalovaných je třináct, z toho sedm Vietnamců a zbytek Čechů....

22. září 2026  11:36,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie se zajímá o aktivistu a kandidáta Zelených Jahna. Měl milionové obraty na účtu

Zdeněk Jahn

Pracoval na ministerstvu dopravy či u TSK Praha a zároveň stál za antibillboardovou lobby Přidej se a strhni to. Nyní se o Zdeňka Jahna zajímá policie ve spojitosti s miliony korun, které má na svých...

21. září 2026  19:06,  aktualizováno  22. 9. 14:06

Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa

Premium
Z knihy Tmavomodrý svět - Příběh filmu o našich letcích v RAF (2026)

Ondřej Vetchý s Kryštofem Hádkem, příběh českých válečných hrdinů, bezpráví i lásky. Tmavomodrý svět letos slaví pětadvacet let od premiéry, a přestože se příběh letců Františka a Karla natrvalo...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde