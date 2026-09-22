Kvíz s brněnskými lídry. Kment si nevybavil Hrabala, Trojan přestřelil počet obyvatel

Kvíz politickou debatu osvěžil v druhé polovině dvouhodinového přenosu. Sedm kandidátů čelilo otázkám moderátora Vladimíra Vokála, které měly otestovat, jak dobře se orientují ve faktech o moravské metropoli. Jestliže kandidáti odpověď znali, posunuli se k další sadě, v případě neúspěchu však ihned vypadli bez možnosti vrácení do hry.
První otázku zvládl Tomáš Kratochvíl za Motoristy bez větších problémů a správně odpověděl, že se Brno dělí na 29 městských částí.
Titul prvního vyřazeného si bezprostředně poté připsal Václav Trojan z hnutí ANO, když přestřelil počet obyvatel moravské metropole. Jeho odpověď „necelý půl milion“ moderátor uznat nemohl, číslo je podle Českého statistického úřadu totiž blíž 400 tisícům. „Se studenty je to půl milionu,“ namítl Trojan, do dalšího kola ale nepostoupil.
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Kandidátka Karin Podivinská Karasová za Brnoklidem zvládla správně odpovědět, že nejpočetnější městská část je Brno-střed. Naopak dotaz na nejméně osídlenou část potrápil Kamilu Zlatuškovou (Společně – ODS a TOP 09) a rovněž ji po nesprávném tipu vyřadil rovnou v prvním kole. „Je to Ořešín, ne Ivanovice,“ poučili ji protikandidáti.
Adam Zemek za Piráty a Fakt Brno TU!, Jiří Kment kandidující za SPD a nezávislé i Jakub Hruška (Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem) se s přehledem probojovali do druhého kola. Správně odpověděli, že co do rozlohy je nejmenší část Brna Útěchov, dále že prvenství ve velikosti drží Bystrc a že město vlastní zhruba 28 tisíc obecních bytů.
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Vzápětí však Kment vypadl, když si nedokázal vzpomenout na významného českého spisovatele Bohumila Hrabala, který se narodil v Židenicích. Kolo slavných osobností nezvládl ani Hruška, nevybavil si jméno brněnské rodačky a světoznámé mezzosopranistky Magdaleny Kožené.
Ve třetím sportovním kole pohořela Podivinská Karasová, která neznala slavného fotbalistu a trenéra Josefa Masopusta z fotbalového klubu Zbrojovka Brno. Vědomosti v tomto oboru neprokázal ani Zemek, nedokázal přijít na jméno československého hokejisty i fotbalisty Vlastimila Bubníka.
Díky tomu tak brzy vzešel vítěz celé soutěže – Kratochvíl za Motoristy, který si navíc odpovědi na předešlé dotazy vybavil. Na závěr ještě správně uvedl název divadla Husa na provázku, zadrhl se však u názvu slavného jazzového a swingového big bandu Gustava Broma.