Lídři nejsilnějších uskupení se utkají v předvolební superdebatě CNN Prima News

Svého místopředsedu a europoslance Jana Farského vyslalo do debaty na CNN Prima News hnutí Starostové nezávislí.
Opoziční hnutí SPD bude zastupovat předseda Tomio Okamura, který je i Kupkovým soupeřem ve středních Čechách. Hnutí Stačilo! šéfka komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, která se utká o hlasy v Moravskoslezském kraji. Piráty předseda strany, náměstek pražského primátora a jednička kandidátky v hlavním městě Zdeněk Hřib a Motoristy sobě Matěj Gregor, který vede stranu do voleb v Moravskoslezském kraji.
Volby do Sněmovny by podle posledního zatím zveřejněného volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem.
Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.