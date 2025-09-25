Lídři nejsilnějších uskupení se utkají v předvolební superdebatě CNN Prima News

Josef Kopecký
  19:00
Ve velké předvolební debatě CNN Prima News se utkají zástupci sedmi nejsilnějších kandidujících subjektů ve volbách do Sněmovny. Hnutí ANO bude zastupoval Karel Havlíček, místopředseda Sněmovny a lídr kandidátky v Praze, trojkoalici SPOLU ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka, který vede kandidátku ve Středočeském kraji.

Zleva nahoře: Karel Havlíček /ANO/, 1. místo na kandidátce v Praze Martin Kupka /SPOLU/, 1. místo na kandidátce ve Středočeském kraji Jan Farský /STAN/, místopředseda hnutí Tomio Okamura /SPD/ 1. místo na kandidátce ve Středočeském kraji Zleva dole: Zdeněk Hřib /Piráti/1. místo na kandidátce v Praze Kateřina Konečná /Stačilo!/, 1. místo na kandidátce v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor /Motoristé sobě/, 1. místo na kandidátce v Moravskoslezském kraji | foto: koláž iDNES.cz

Svého místopředsedu a europoslance Jana Farského vyslalo do debaty na CNN Prima News hnutí Starostové nezávislí.

Opoziční hnutí SPD bude zastupovat předseda Tomio Okamura, který je i Kupkovým soupeřem ve středních Čechách. Hnutí Stačilo! šéfka komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, která se utká o hlasy v Moravskoslezském kraji. Piráty předseda strany, náměstek pražského primátora a jednička kandidátky v hlavním městě Zdeněk Hřib a Motoristy sobě Matěj Gregor, který vede stranu do voleb v Moravskoslezském kraji.

Volby do Sněmovny by podle posledního zatím zveřejněného volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem.

Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na cestě na Valné shromáždění OSN v New Yorku vyhnul vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, s výjimkou Itálie a Řecka. Premiér zřejmě zvolil delší cestu,...

25. září 2025  17:29

Hnutí Přísaha ve volbách 2025: vyhrožování korupci „smrtí“ a navážení do vlády

Pravicové hnutí emeritního vysoce postaveného policisty Roberta Šlachty se ohání vymýcením korupce a žene se do voleb. Relativně malé uskupení se ale nedokázalo s nikým dohodnout na spolupráci a dnes...

25. září 2025  17:28

