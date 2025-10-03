Závěrečný předvolební střet lídrů. Sledujte online na iDNES.cz

Do poslední superdebaty dorazí sedm zástupců stran. Koalici SPOLU bude zastupovat ministr zemědělství za KDU-ČSL a lídr pardubické kandidátky Marek Výborný. Za hnutí ANO dorazí jednička v Jihomoravském kraji Alena Schillerová, bývalá ministryně financí.
Debaty se zúčastní také šéf SPD Tomio Okamura, který vede kandidátku ve Středočeském kraji, a předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Zúčastní se rovněž předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Sedmičku účastníku doplní lídr Stačilo! v Jihomoravském kraji Daniel Sterzik a Boris Šťastný, který vede kandidátku Motoristů v Praze.
Debata Českého rozhlasu je pro lídry poslední možností přesvědčit voliče, aby jim dali svůj hlas. Tradičně končí minutu před 14. hodinou, kdy se po celém Česku otevřou volební místnosti.