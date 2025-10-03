Závěrečný předvolební střet lídrů. Sledujte online na iDNES.cz

Poslední předvolební superdebaty se v pátek zúčastní lídři sedmi politických uskupení. Diskuze Českého rozhlasu začne ve 12:10 a skončí minutu před otevřením volebních místností, tedy ve 13:59. Debatu můžete sledovat online na iDNES.cz.
Marek Výborný, Alena Schillerová, Tomio Okamura, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Daniel Sterzik a Boris Šťastný.

Do poslední superdebaty dorazí sedm zástupců stran. Koalici SPOLU bude zastupovat ministr zemědělství za KDU-ČSL a lídr pardubické kandidátky Marek Výborný. Za hnutí ANO dorazí jednička v Jihomoravském kraji Alena Schillerová, bývalá ministryně financí.

Debaty se zúčastní také šéf SPD Tomio Okamura, který vede kandidátku ve Středočeském kraji, a předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Zúčastní se rovněž předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek

Sedmičku účastníku doplní lídr Stačilo! v Jihomoravském kraji Daniel Sterzik a Boris Šťastný, který vede kandidátku Motoristů v Praze.

Debata Českého rozhlasu je pro lídry poslední možností přesvědčit voliče, aby jim dali svůj hlas. Tradičně končí minutu před 14. hodinou, kdy se po celém Česku otevřou volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Programy stran a hnutí:

