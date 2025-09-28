Lídři budou v superdebatě ČT mluvit o bezpečnosti Česka i o tom, jak se má žít lépe

Znamená to, že své předsedy do debaty neposílají hnutí ANO a Stačilo!. Havlíček zastoupí Andreje Babiše, který chce příští týden diskutovat na CNN Prima News a na Nově s premiérem Fialou. Konečná dorazí místo předsedy Stačilo! Daniela Sterzika.
„Krátce se dotkneme povolební situace, která nastane,“ řekla krátce před debatou moderátorka České televize Marcela Augustová, protože pro voliče je důležité, jak se budou strany chovat a s kým budou vyjednávat. „Budeme se bavit také o bezpečnosti Česka, o jeho mezinárodním ukotvení na světové scéně,“ řekla Augustová. Tématem debaty bude i to, co by lídři udělali, aby se v Česku žilo lépe.
Volby do Sněmovny by podle v neděli zveřejněného volebního modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, ale k většině v dolní komoře parlamentu a ke složení vlády by potřebovalo dohodu s SPD a dalším opozičním uskupením, nebo s koalicí SPOLU, která je jejím hlavním soupeřem.
Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU
Podle v sobotu zveřejněného průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů a udržuje si náskok před SPOLU s 19,5 procenty. Na třetím místě by skončilo hnutí STAN se 13 procenty. Následují Piráti a SPD, kterým volební model přiznává shodně 9,5 procenta. Do sněmovny by se dostali ještě Motoristé sobě a hnutí Stačilo! se 6 procenty.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS