Volby do europarlamentu u studentů vyhráli Piráti, ANO propadlo

Studentské eurovolby zorganizovala v rámci projektu Jeden svět na školách společnost Člověk v tísni. Projekt má za cíl do budoucna podpořit mladé lidi k účasti ve skutečných volbách.

Volby nanečisto u studentů vyhrála Pirátská strana se ziskem 24,48 procenta hlasů. Za nimi se s velkým odstupem umístila společná kandidátka STAN s TOP 09, kterou volilo přes 12 procent školáků.

„Třetí v pořadí je recesistické uskupení, jehož název začíná stejnými třemi písmeny, jako u vládního politického hnutí. Je možné, že to některé náctileté voliče zmátlo,“ řekl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota.



Pětiprocentní hranici pro vstup do Evropského parlamentu by dále překročila také ODS, která získala 7,01 procenta hlasů. Křeslo v Bruselu by brala také Demokratická strana zelených - za práva zvířat. Šesté v pořadí skončilo s 5,67 procenty hlasů hnutí Pro zdraví a sport.

U studentů naopak propadlo vládní hnutí ANO 2011. Kandidátku vedenou Ditou Charanzovou volilo 5,30 procenta studentů.

Voleb se mohli zúčastnit studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné - studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které v reálných volbách kandidují. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga.

Piráti na podporu mladých studentů spoléhají. „Víme, že právě mladým lidem přináší otevřená a propojená Evropa spoustu příležitostí. Právě kvůli jejich budoucnosti musíme svobodnou a bohatou Evropu ubránit před autoritáři a lobbistickými zájmy korporací,“ uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.