Úplně jinak než průzkumy. U studentů by vyhrálo SPOLU, ANO jen s devíti procenty

Autor: ,
  8:38
Studentské volby u středoškoláků starších 15 let vyhrála koalice SPOLU se ziskem 20,6 procenta hlasů a mírným náskokem před Piráty a hnutím STAN. S větším odstupem pak následují Motoristé a hnutí ANO. Žádný další subjekt se přes pět procent nutných pro získání mandátů v Poslanecké sněmovně nedostal.
Předvolební roadshow lídrů SPOLU v Praze. (12. května 2025)

Předvolební roadshow lídrů SPOLU v Praze. (12. května 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Diskuse Mladého ANO trvala 90 minut, pak si účastníci zahráli s Babišem...
Poslední předvolební debata premiéra Petra Fialy se konala v Brně. (7. července...
Diskuse Mladého ANO trvala 90 minut, pak si účastníci zahráli s Babišem...
Poslední předvolební debata premiéra Petra Fialy se konala v Brně. (7. července...
58 fotografií

Strany původní vládní koalice dominovaly hlavně na gymnáziích. Sdělila to organizace Člověk v tísni, která Studentské volby pořádá prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS). Zúčastnilo 637 škol, hlas odevzdalo 90 820 studentů.

Piráti u studentů gymnázií, středních odborných škol a učilišť získali 19,7 procenta a hnutí STAN 18,02 procenta hlasů. Motoristy by volilo 12,64 procenta středoškoláků a ANO 9,67 procenta. Na šestém a sedmém místě skončila s téměř shodným výsledkem hnutí Stačilo! a SPD, nedostala se ale ani přes tři procenta.

Ve většině krajů skončily SPOLU, Piráti a STAN na prvních třech místech, měnilo se jen jejich pořadí. Výjimkou jsou kraje Karlovarský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský, ve kterých byli na třetím místě Motoristé.

Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

Značný rozdíl byl ale ve výsledcích podle typu školy. „Na gymnáziích získaly SPOLU, Česká pirátská strana a STAN dohromady 75,9 procenta hlasů, ale jen 21,9 procenta na středních odborných učilištích, na kterých mají nejlepší výsledek Motoristé sobě 23,4 procenta (na gymnáziích 6,7 procenta) a ANO 23,8 procenta (na gymnáziích čtyři procenta),“ uvedl ředitel JSNS Karel Strachota.

Volby se uskutečnily ve středu a ve čtvrtek. Organizované jsou podobně jako volby skutečné. Školy obdržely mimo jiné hlasovací lístky, studenti sestavili volební komise, které dohlížely na řádný průběh voleb, voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jednotlivé strany. Pedagog pak po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování. Zajišťovala ho výzkumná agentura Kantar.

Středoškoláci se mohli voleb nanečisto zúčastnit poněkolikáté, poprvé mohli vybírat poslance v roce 2010. V pozdějších letech volili nanečisto zastupitele obcí i krajů, prezidenta nebo české zástupce v Evropském parlamentu. Studentské volby se konají vždy několik týdnů před skutečnými volbami, ve kterých mohou hlasovat lidé po dovršení 18 let. Letošní volby do Sněmovny se konají 3. a 4. října.

Před čtyřmi lety vyhrála Studentské volby koalice Pirátů a STAN, získala 30,4 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu měla tehdy o 29,4 procenta, ANO 8,5 procenta a Zelení 7,1 procenta.

Vstoupit do diskuse (241 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Co vzkázal TGM národu? V Lánech otevřou obálku a odtajní jeho poslední slova

Přímý přenos

Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevře v pátek v 10:30 v lánském zámku. Slavnostní akci můžete sledovat zde. Prezidentovi budou...

19. září 2025,  aktualizováno  10:08

Sedm klíčů otevřelo prokletý poklad. Do kdy jsou vystaveny české korunovační klenoty

Je to nejcennější poklad České republiky a jeho hodnota je nevyčíslitelná. České korunovační klenoty jsou stejně jako loni i letos vystaveny na sedm dnů. Dva dny byla výstava přístupná jen školám. Do...

19. září 2025  10:06

Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti

Premium

Je to fenomén doby. Stále více lidí využívá umělou inteligenci jako terapeuta, ať už se jedná o vztahy, výchovu dítěte nebo aktuální mentální stav. Je to rychlejší, pohodlnější a hlavně zdarma....

19. září 2025

Mladá Boleslav je pro nás jako Texas, silnice v kraji opravíme, slibuje Turek

Zastavit sebedestrukci Evropy, emisní povolenky, Green Deal a migrační pakt. To jsou priority lídra středočeské kandidátky Motoristů Filipa Turka. „Mladá Boleslav je pro nás něco jako Texas pro...

19. září 2025  9:55

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

19. září 2025  7:05,  aktualizováno  9:54

Norský rybář ulovil téměř třísetkilového tuňáka. Ryba mu utrhla kormidlo

Norský rybář Marcus Rostad ulovil na západním pobřeží Norska v Severní moři po dvou a půl hodinách obrovského tuňáka modroploutvého. Ryba měřila skoro dva a půl metru a vážila 280 kilogramů. Na...

19. září 2025  9:50

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:44

Cla sblížila Kanadu a Mexiko, po Trumpovi chtějí dohodu o volném obchodu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a kanadský premiér Mark Carney přislíbili posílení vazeb svých zemí v době obchodních sporů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během jednání v Mexiku...

19. září 2025  9:40

Trump se snaží opět získat základnu v afghánském Bagrámu. Kvůli Číně

Americká vláda se snaží získat zpět leteckou základnu v afghánském Bagrámu. Po čtvrtečním jednání s britským premiérem Keirem Starmerem to řekl americký prezident Donald Trump. Americká armáda se ze...

19. září 2025  9:36

Máme nabídku řešení, která jsou reálná. Politika mě nesežere, říká Vesecká

Na 15 let se ztratila z prvních novinových stran i televizních obrazovek, ale její jméno i tvář většina lidí nezapomněla. A to by pro ni mohla být ve volbách obrovská výhoda. Seriál rozhovorů s lídry...

19. září 2025  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud

Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. Vyplývá to z justiční databáze. Městský soud...

19. září 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.