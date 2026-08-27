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Strana LES podpořila do Senátu Šarapatku, exministra Dvořáka i Grulicha

Josef Kopecký
  14:19

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Zdeněk Šarapatka při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Liberálně ekologická strana (LES), kterou před třinácti lety založil bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík poté, co opustil Stranu zelených, představila pětici kandidátů do Senátu, které buď přímo navrhuje, nebo podporuje. Jsou mezi nimi i senátoři Jan Grulich, který je členem klubu ODS a TOP 09, David Smoljak z klubu STAN a bývalá členka Pirátů Adéla Sucharda Šípová.

Grulich kandiduje v obvodě Rychnov nad Kněžnou jako kandidát TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti a LES. Jde o senátní obvod, kde bude vítěz znám už po prvním kole, protože jediným soupeřem Grulicha je poslanec za ANO Petr Sadovský.

Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a v minulosti poradce Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem, kandiduje v Praze 5 s podporou TOP 09, Pirátů a strany LES. V tomto obvodě je nyní senátorem Václav Láska.

Babiš chce zničit ČT i ČRo a změnit volební systém, tvrdí Šarapatka

„Babiš má další mocenskou ambici, jak si nás úplně podrobit. Nejprve zničit Českou televizi a Český rozhlas, znevěrohodnit soudy a na podzim ovládnout Senát. A časem tu získat ústavní většinu, oslabit kompetence prezidenta a změnit volební systém, který by do voleb nepustil více než dvě partaje,“ míní Šarapatka.

Vláda Andreje Babiše složená z ANO, SPD a Motoristů sobě chce zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. To, že by se mu více líbil většinový volební systém, říká premiér a předseda ANO dlouhodobě.

Sucharda Šípová obhajuje křeslo senátorky v Kladně, Smoljak v Praze 9 a pětici kandidátů, které podporuje strana LES, uzavírá bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, kterého v Hradci Králové navrhlo jeho hnutí Starostové a nezávislí.

Šanci na úspěch má podle něj všech pět kandidátů a za klíčové označil to, aby v Senátu nezískala většinu současná vládní koalice.

„Příliš dlouho a zbytečně se v Česku drží představa, že co je zelené, musí být zákonitě špatné pro ekonomiku nebo rozvoj. Přitom je to přesně naopak – jediná možnost rozvoje hospodářství je skrze šetrnější přístup k okolí,“ říká předseda strany LES Ladislav Miko.

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Strana LES podpořila do Senátu Šarapatku, exministra Dvořáka i Grulicha

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