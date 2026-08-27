Strana LES podpořila do Senátu Šarapatku, exministra Dvořáka i Grulicha

Grulich kandiduje v obvodě Rychnov nad Kněžnou jako kandidát TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti a LES. Jde o senátní obvod, kde bude vítěz znám už po prvním kole, protože jediným soupeřem Grulicha je poslanec za ANO Petr Sadovský.
Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a v minulosti poradce Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem, kandiduje v Praze 5 s podporou TOP 09, Pirátů a strany LES. V tomto obvodě je nyní senátorem Václav Láska.
Babiš chce zničit ČT i ČRo a změnit volební systém, tvrdí Šarapatka
„Babiš má další mocenskou ambici, jak si nás úplně podrobit. Nejprve zničit Českou televizi a Český rozhlas, znevěrohodnit soudy a na podzim ovládnout Senát. A časem tu získat ústavní většinu, oslabit kompetence prezidenta a změnit volební systém, který by do voleb nepustil více než dvě partaje,“ míní Šarapatka.
Vláda Andreje Babiše složená z ANO, SPD a Motoristů sobě chce zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. To, že by se mu více líbil většinový volební systém, říká premiér a předseda ANO dlouhodobě.
Sucharda Šípová obhajuje křeslo senátorky v Kladně, Smoljak v Praze 9 a pětici kandidátů, které podporuje strana LES, uzavírá bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, kterého v Hradci Králové navrhlo jeho hnutí Starostové a nezávislí.
Šanci na úspěch má podle něj všech pět kandidátů a za klíčové označil to, aby v Senátu nezískala většinu současná vládní koalice.
„Příliš dlouho a zbytečně se v Česku drží představa, že co je zelené, musí být zákonitě špatné pro ekonomiku nebo rozvoj. Přitom je to přesně naopak – jediná možnost rozvoje hospodářství je skrze šetrnější přístup k okolí,“ říká předseda strany LES Ladislav Miko.