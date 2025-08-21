„První den vlády bude z naší strany kategorické ne a začneme si to okamžitě vyřizovat s Evropskou unií,“ uvedl předseda stínové vlády ANO.
Vysmíval se slibu koalice SPOLU, že prosadí odklad a zastropování cen emisních povolenek, které zdraží pohonné hmoty a budou mít výrazný dopad i na ceny bydlení. „Schválila je tato vláda v rámci předsednictví Evropské unie, a to v prosinci roku 2022,“ řekl Havlíček.
„No, dnes tvrdí, že to nezavedou, ale současně pan ministr Hladík to ve druhé větě popírá s tím, že to vlastně už nejde,“ uvedl šéf stínové vlády ANO a první místopředseda Sněmovny.
ANO bude požadovat zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035
Zpochybnil i slova politiků koalice SPOLU, která při představení volebního programu ve středu slíbila možnost výroby spalovacích motorů i po roce 2035. „Tak já bych opět připomenul, že to byla právě vláda Petra Fialy v době předsednictví, která odsouhlasila zvednutím ruky pro konec aut na spalovací motory v roce 2035,“ řekl Havlíček.
„My bude požadovat zásadní změny, žádné odklady, žádné posuny, ale zrušení tohoto rozhodnutí a ponechání podpory aut na čistý pohon, to znamená například elektromobily, na členských státech. Ať si to řeší členské státy a nechť to funguje na bázi běžného tržního prostředí. To znamená, tak, jak budou výrobci potřebovat vyrábět auta na čistý pohon, nechť je vyrábí, ale nikoliv s fixním datem ukončení prodeje nových aut, tím pádem výroby, na spalovací motory,“ prohlásil první místopředseda ANO a šéf stínové vlády.
Fiala varoval před dohodou Babiše s SPD a Stačilo!
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala ve středu varoval voliče před variantou vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo! po říjnových volbách. „Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil premiér. Servítky si nebral premiér vůči hlavnímu volebnímu soupeři – hnutí ANO.
„Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za moc prodá vše. I budoucnost a bezpečnost,“ uvedl. Fiala ve středu v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO i o změně režimu.