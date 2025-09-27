Řekli, že jsme lůza. Předvedeme, co dezoláti dokážou, vzkazuje Sterzik

Zástupci Stačilo! a SPD se vydají na společný pochod z Malostranského náměstí k Pražskému hradu, kde se od 14 hodin má konat demonstrace spolku Svatopluk pod názvem Pane prezidente, respektujte volby!
„Dnes si jdeme popřát štěstí a ukázat prezidentovi, že ti, o kterých ve své panské zpupnosti řekl, že na ně není třeba brát ohled, za týden pošlou jeho kamarády na smetiště dějin s volebním výpraskem, o kterém se bude mluvit ještě za sto let,“ uvedl Sterzik.
Na demonstraci před Pražským hradem, který pořádá spolek Svatopluk, má vystoupit šéf hnutí Stačilo! i předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, za SPD europoslanec Ivan David a lídr kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
„Sejdeme se, abychom společně vyslali vzkaz Petrovi Pavlovi, že jeho úlohou není sestavovat vládu podle notiček z Bruselu, nýbrž jmenovat ji na základě výsledku našich voleb,“ napsal Rajchl.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Poslední volební model predikuje ANO, SPD a Stačilo sto míst ve Sněmovně, přesně polovinu
Volby do Sněmovny by podle posledního volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 28 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21 procenty, která roste. ANO tak spadlo poprvé pod 30 procent a jeho náskok se ztenčil.
Třetí SPD by mělo 13,8 procent, STAN by dostal 12,2 procenta. Do Sněmovny by se dostali i Piráti s 9,8 procenta a těsně také Motoristé sobě s 5,6 procenta a Stačilo! s 5,5 procenta.
ANO, SPD a Stačilo! by podle tohoto modelu měly společně 100 křesel ve Sněmovně, přesně polovinu. Dalších devět poslanců by získali Motoristé sobě, kteří také odmítají vládu Petra Fialy, chtěli by vládnout s ANO, ale odmítají podporovat vládu, která by stála na komunistech.