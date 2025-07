„Byl nesvobodný, o tom se nemusíme bavit. Na druhou stranu kurňa, kdy se naposledy levně bydlelo v této zemi, kdy naposled měli všichni práci, zubaře všichni měli, všichni měli jakou zajištěnou budoucnost,“ řekl Sterzik, který je volebním lídrem hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji.

„Byl totalitní,“ vstoupil Jurečka do Sterzikovy odpovědi. „A kdy rolníci, živnostníci seděli v kriminále, byli popravováni,“ reagoval lidovecký politik na chválu komunistického režimu z úst lídra hnutí Stačilo!

„Všichni měli práci a porodnost byla dostačující,“ opáčil Jurečkovi Sterzik. „V devadesátkách jsme všichni mysleli, že si z toho jako socialismu a kapitalismu vezmeme to nejlepší. My jsme si vzali z obojího to nejhorší,“ tvrdil Sterzik alias Vidlák.

Jím vedené hnutí nyní jedná se SOCDEM, jestli některé z politiků sociální demokracie vezme na svoji kandidátku. V reakci na to řada známých sociálních demokratů opustila stranu, mezi nimi exministr Jiří Dienstbier či pardubický hejtman Martin Netolický. „Já se fakt jako nezlobím, že oranžová Topka opustila sociální demokracii,“ řekl o nich Sterzik.

Vyhnul se jasné odpovědi na otázku, zda je podle něj Rusko, které rozpoutalo válku na Ukrajině, hrozba. „Prostě Ruská federace je svoje, na svém území, a to je tak asi všechno,“ tvrdil. Čím víc budeme zbrojit, tak i Ruská federace bude rapidně zbrojit.

„Porušuje vlastní dohody, které podepsalo. Budapešťskou deklaraci, vraždí dnes a denně lidi na Ukrajině. Já jsem měl možnost to bohužel vidět, včetně těch důsledků a tady kolega to neumí pojmenovat,“ reagoval Jurečka.

„Já říkám, že s Ruskem je zapotřebí mít normální vztahy a že normální vztahy, pokud by byly i předtím, pokud by, řekněme, NATO se nesnažilo Ukrajinu stáhnout do svého vlivu, tak tahle válka prostě nebyla,“ tvrdil lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik.

„Suverenita státu přece vždycky závisí i na státech okolo. Nikdy to není úplně bez souhlasu, že si každý může dělat, co chce, to přece nejde ani v rodině, ani v manželství,“ hájil ruskou agresi proti Ukrajině Sterzik.

„To jako chcete jako říct, že suverénní demokratický stát, který má jasně definované své hranice, nemůže říct, že chce být součástí ať už Evropské unie nebo NATO?“ opáčil mu Jurečka.