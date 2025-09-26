Šéf STEM o překvapivém průzkumu: Fiala mobilizuje, ANO překřičeli radikálové

Hnutí ANO poprvé od ledna kleslo v průzkumu vaší agentury na 28 %. Čím to je?
Důvodů může být několik. Jedním z nich je, že menší strany, které nemají tolik peněz, začaly teď do kampaně pořádně šlapat a jsou i víc vidět.
Druhý důvod je ten, že se voliči současných vládních stran mobilizují. A do třetice to může být i skutečnost, že hnutí ANO nemusí být tak výrazné v debatách, protože je překřičí jiné radikálnější subjekty.
Zároveň je třeba říct, že pokles je postupný. Data sbíráme každé tři dny a vidíme, že to z analytického pohledu není velký skok. Hnutí ANO ještě čekají televizní debaty a duely, na kterých vystoupí i Andrej Babiš. U toho je určitá míra nejistoty, jestli jim to výrazně pomůže, nebo naopak uškodí.
Pokud by vystoupení Andreje Babiše v debatách nedopadlo dobře, bude hnutí ANO dále klesat?
Na začátku roku bylo hnutí ANO na 34 až 35 procentech. Od té doby jde o značný pokles, to bezpochyby. Na druhou stranu to může být jen dočasný výkyv. Samozřejmě, že je na poslední model upřená větší pozornost, protože jde o jeden z posledních modelů. Zároveň ale o víkendu a v pondělí vyjde několik dalších, takže všichni budeme vědět víc. Je třeba také zopakovat, že desítky procent voličů se definitivně rozhodnou v posledním týdnu, a to už průzkumy nezachytí.
Kam se přelévají voliči od ANO?
Lidé se mohou často rozhodovat mezi hnutím ANO a SPD. V součtu tyto dvě hnutí vytvářejí celkem stabilní konstantu. Měříme ale velmi rozkývanou situaci a opět – spousta lidí se rozhoduje na poslední chvíli.
Říkal jste, že menší strany nyní „šlapou“ do kampaně. Stačilo! a Motoristé se dlouhodobě pohybují kolem 5 %. Dostanou se podle vás do Sněmovny?
Abychom to správně interpretovali, tak se dlouhodobě pohybují nad 5% hranicí. Myslím si, že se spíše dostanou. Otázka je také, jaký bude celkový zisk Přísahy, která je v tom modelu relativně překvapivě silná.
Ona se pohybovala kolem 2 % a teď má přes 3 %. Data nám ale neumožňují říct, zda strana dostane o 0,3 více nebo méně procent. To samé u Motoristů. Jestli data ukazují 5,9 % nebo 5,5 %, není z analytického pohledu vůbec žádný rozdíl.
Může Stačilo! pomoct podpora Miloše Zemana? Bývalý prezident se v příštím týdnu objeví i na debatě Jany Maláčové.
Může. Nebude to nijak výrazné, ale rozhodně podpora je součástí kampaně, je naplánovaná a má gradaci, takže oni s ní kalkulují zcela zjevně a rozhodně tomu rozumím. Nemůže jim uškodit. Jestli jim viditelně pomůže, teprve uvidíme.
SPOLU může pomoct kauza Dozimetr
SPOLU na druhou stranu mobilizovalo voliče a posílilo. Čím to je?
SPOLU dlouhodobě osciluje mezi 19 a 22 %, neřekl bych že je to úplně trend. V datech, která nebyla publikovaná, vidíme, že v průběžných modelech byli slabší. Nemyslím si, že by to teď v tuto chvíli směřovalo k nějakému velmi překvapivému výsledku. Co to může ale ovlivnit, jsou výpovědi svědků v kauze Dozimetr.
Takže pokud pokud během výslechů zazní informace, které by mohly poškodit STAN, tak jejich voliči mohou změnit názor a volit místo nich volit SPOLU?
Ne, já bych to spíš definoval tak, že je tady velké množství lidí, kteří váhají, jestli volit Starosty nebo SPOLU, tak se potom systematicky častěji rozhodnout pro SPOLU. Nemyslím si, že by to mělo vliv na jádrového a rozhodnutého voliče Starostů. To by musela být velká bomba, aby je to nějak výrazně zviklalo.
Čím se SPOLU podařilo mobilizovat voliče?
Kampaní, že SPD, Stačilo! a ANO přivedou Česko na Východ. Je to ale o nárůstu celého voličského bloku. Není to tak, že by se najednou 100 000 lidí, kteří nechtěli jít volit, najednou zvedlo a šlo volit SPOLU. Je to spíš přesun sil uvnitř celého bloku SPOLU, Starostů a Pirátů. Ty přesuny jsou komplikovanější.
Nálady voličů sledujete od ledna. Jaké jsou nejzajímavější trendy?
Nejzajímavější na těchto volbách je vymizení menších politických subjektů z volební nabídky, jejich spojení s většími stranami a zároveň jejich ochota akceptovat jenom pár lidí na kandidátkách. To je značná část dynamiky, kterou jsme v datech doteď viděli.