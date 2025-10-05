Stát za volby rozdělí asi půl miliardy. Stačilo! bude dostávat 8,6 milionu ročně

Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách podle propočtů zhruba 545 milionu korun. Rozdělí si je sedm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety, kdy činila asi 515 milionů korun. Příspěvek na činnost bude pobírat vedle šestice sněmovních hnutí, stran a koalic také hnutí Stačilo!.
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...

Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...
Hnutí ANO slaví vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR. (4. září 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...
Úspěšná hnutí ANO, STAN a SPD, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti a Motoristé sobě dostanou taky dotace za mandáty, na jeden je roční příspěvek 900 tisíc korun.

Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězné hnutí ANO, a to přibližně 194 milionů korun. Před čtyřmi lety obdrželo hnutí Andreje Babiše 145,8 milionu korun. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vyinkasuje asi 131,3 milionu Kč, minule to bylo přes 149,4 milionu korun.

Hnutí STAN pošle stát za hlasy skoro 63,2 milionu korun, za volby v roce 2021 činila částka přes 25,8 milionu korun. Piráti získají zhruba 50,5 milionu korun, před čtyřmi lety inkasovali o skoro osm milionů víc.

Do pokladny hnutí SPD, na jejichž kandidátkách figurovali také zástupci Trikolory, Svobodných a PRO, přijde za hlasy 43,8 milionu korun. V roce 2021 to bylo asi 51,4 milionů korun. Motoristé sobě si za hlasy premiérově připíšou asi 38 milionů korun a hnutí Stačilo! 24,2 milionu korun.

Stačilo! bude mít i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně. Po volbách v roce 2021 brali sociální demokraté každý rok 9,4 milionu korun a komunisté 7,4 milionu korun.

ONLINE: Prezident zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, druhého přijal Fialu

Sněmovní hnutí ANO, STAN a SPD, a také Piráti a Motoristé sobě dostanou za čtyři roky na činnost po 40 milionech korun, což je maximální výše dotace pro samostatně kandidující uskupení. Koalice SPOLU vyinkasuje za volební období 85 milionů korun, když zákon pro koalice příspěvky na činnost od příštího roku zvedá.

Za mandáty bude dostávat ANO ročně 72 milionů korun místo 64,8 milionu Kč. Spolu obdrží 46,8 milionu korun, dosud měly strany sdružené v této koalici dohromady 63,9 milionu korun.

Hnutí STAN bude dostávat za poslance 19,8 milionu korun za rok místo dosavadních 29,7 milionu Kč a Piráti 16,2 milionu korun místo 3,6 milionu Kč. Hnutí SPD klesne roční dotace za poslanecké mandáty z 18 milionů na 13,5 milionu korun. Motoristům sobě bude ze sněmovních mandátů plynout 11,7 milionu korun za rok.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

