Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aktualizujte si včas eDoklady, vyzývá stát před volbami. Určil ideální čas

Autor:
  12:59

Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Digitální a informační agentura opakovaně vyzývá, aby si lidé, kteří chtějí volit s eDoklady, včas před volbami aktualizovali aplikaci. „Obnovte si svoje eDoklady kdykoliv od čtvrtečních 18:00 a nezdržujte se tím ve volební místnosti,“ apeluje.

Podle mluvčího agentury Jakuba Palaty je právě čtvrtek večer ideální čas, kdy aktualizace vydrží až do konce voleb. „Je to po práci a den před volbami,“ řekl.

Digitální a informační agentura tak vyzývá, aby si lidé před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřeli s připojením k internetu a zkontrolovali si, že mají digitální doklad aktuální.

QR kód na lístcích i aktualizace eDokladů. Jaké jsou novinky voleb a na co dát pozor?

„Jedná se o dva druhy aktualizace. První byla aktualizace samotné aplikace, u níž jsme chtěli, aby ji občané provedli dopředu. Nyní běží reklamní kampaň, která připomíná potřebu aktualizace samotného dokladu v aplikaci, kterou je nutné provést nejdříve 48 hodin před plánovanou návštěvou volební místnosti,“ vysvětlil Palata.

„Zobrazí se vám hláška ‚Digitální výpis je platný‘. Pro ověření nesmí být data v dokladu starší více než 48 hodin,“ zdůraznila Digiální a informační agentura. Zároveň upozorňuje, aby si lidé ověřili, že aplikace jde odemknout nastaveným pinem nebo biometrií, tedy otiskem prstu či obličejem.

„Ve volební místnosti otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data,“ apeluje dále.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Loni při sněmovních volbách systém eDokladů kolaboval. U části uživatelů nastaly komplikace při aktualizaci digitálního dokladu. Letos kvůli tomu Digitální a informační agentura zapojila do testování veřejnost. Od té doby agentura provedla řadu technických úprav aplikace i navazujících systémů.

Odvolit pomocí digitální občanky se loni nepodařilo ani někdejší šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlovala volební komisi.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

3. října 2025

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

„Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat.“ MZV o výročí útoků na Izrael

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

České ministerstvo zahraničí u příležitosti 3. výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani...

7. října 2026  13:18

Volili jste ho? AfD v čele zemského sněmu otřásá vládou, SPD chce po CDU vysvětlení

Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich...

Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní...

7. října 2026  13:12

Kulturní centrum budí vášně. Rožnov po volbách čeká debata, jak ho využít

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je...

Před čtyřmi lety je před komunálními volbami spojovala kritika vedení města v čele s ANO za předraženou stavbu nového kulturního centra. Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL a ODS pak získali většinu a město...

7. října 2026  13:03

Muž si odpyká pět let za to, že nevrátil nemocnici 14 milionů, které mu zaslala omylem

ilustrační snímek

Podnikatel Jiří Benáčan si odpyká pět let vězení za to, že si nechal 14 milionů korun, které mu omylem zaslala pražská vinohradská nemocnice. Původní trest za podvod mu ve středu o rok snížil...

7. října 2026  13:02

Obec vede pokrývač i poslankyně, neuvolnění starostové berou desetitisíce

Premium
ilustrační snímek

Mají vlastní civilní povolání, přesto řídí obce se stovkami obyvatel a milionovými rozpočty. V Česku je řada měst a vesnic, kde starosta vykonává činnost paralelně se svým zaměstnáním. Minimální...

7. října 2026

Aktualizujte si včas eDoklady, vyzývá stát před volbami. Určil ideální čas

ilustrační snímek

Digitální a informační agentura opakovaně vyzývá, aby si lidé, kteří chtějí volit s eDoklady, včas před volbami aktualizovali aplikaci. „Obnovte si svoje eDoklady kdykoliv od čtvrtečních 18:00 a...

7. října 2026  12:59

ODS navrhuje zrychlit daňové odpisy. Výrazně by to pomohlo firmám

Stínový ministr financí Jan Skopeček na ideové konferenci ODS (13. června 2026)

Zrychlení daňových odpisů navrhuje na pomoc podnikatelům opoziční ODS. Místo nynějších šesti dob občanští demokraté navrhují odpisy zjednodušit tak, že jednotlivé druhy majetku by bylo možné...

7. října 2026  12:54

Žák na střední škole v Polsku zaútočil nožem, zranil devět lidí včetně učitelky

ilustrační snímek

Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil nejméně devět lidí, z toho dva těžce. Policie devatenáctiletého útočníka zadržela.

7. října 2026  12:47

Ruské rakety přiletěly, když spali. Z trosek domů na Ukrajině tahají i těla dětí

Trosky domů v obci Pryluky v Černihivské oblasti, kterou napadly ruské rakety....

Téměř dvě desítky mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady.

7. října 2026  9:47,  aktualizováno  12:45

Šéfové stran se utkají v debatě. Jen ANO do ní místo Babiše pošle Havlíčka

ilustrační snímek

Lídři nejsilnějších stran a hnutí se dva dny před komunálními volbami a před prvním kolem voleb do Senátu střetnou večer v diskusi na CNN Prima News. S výjimkou hnutí ANO, které do debaty posílá...

7. října 2026  12:41

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Víno, Morava a cimbál. Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému dílu Bobulí

Ondřej Ruml (Praha, 28. února 2023)

Zpěvák Ondřej Ruml stvořil a nazpíval novou píseň k pokračování filmové série Bobule. Song K vinohradům pro snímek Bobule a bobulky vznikl symbolicky po koncertě ve vinařství producenta filmu a...

7. října 2026  12:37

KOMENTÁŘ: Pusťte piráta za volant, dostanete osm let dopravního teroru

ilustrační snímek

Pokud v posledních osmi letech sedáte za volant auta či jen do taxíku v Praze, nepotřebujete mezinárodní statistiky na to, abyste věděli, že situace je na zbláznění. Pro jistotu si stačí otevřít...

7. října 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.