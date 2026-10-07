Aktualizujte si včas eDoklady, vyzývá stát před volbami. Určil ideální čas

Podle mluvčího agentury Jakuba Palaty je právě čtvrtek večer ideální čas, kdy aktualizace vydrží až do konce voleb. „Je to po práci a den před volbami,“ řekl.
Digitální a informační agentura tak vyzývá, aby si lidé před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřeli s připojením k internetu a zkontrolovali si, že mají digitální doklad aktuální.
|
QR kód na lístcích i aktualizace eDokladů. Jaké jsou novinky voleb a na co dát pozor?
„Jedná se o dva druhy aktualizace. První byla aktualizace samotné aplikace, u níž jsme chtěli, aby ji občané provedli dopředu. Nyní běží reklamní kampaň, která připomíná potřebu aktualizace samotného dokladu v aplikaci, kterou je nutné provést nejdříve 48 hodin před plánovanou návštěvou volební místnosti,“ vysvětlil Palata.
„Zobrazí se vám hláška ‚Digitální výpis je platný‘. Pro ověření nesmí být data v dokladu starší více než 48 hodin,“ zdůraznila Digiální a informační agentura. Zároveň upozorňuje, aby si lidé ověřili, že aplikace jde odemknout nastaveným pinem nebo biometrií, tedy otiskem prstu či obličejem.
„Ve volební místnosti otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data,“ apeluje dále.
|
Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Loni při sněmovních volbách systém eDokladů kolaboval. U části uživatelů nastaly komplikace při aktualizaci digitálního dokladu. Letos kvůli tomu Digitální a informační agentura zapojila do testování veřejnost. Od té doby agentura provedla řadu technických úprav aplikace i navazujících systémů.
Odvolit pomocí digitální občanky se loni nepodařilo ani někdejší šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlovala volební komisi.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
|
3. října 2025