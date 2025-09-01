Motorista Štastný odmítl vládu závislou na komunistech. Naštval Sterzika i Rajchla

Josef Kopecký
  11:33
Pražský volební lídr Motoristů sobě Boris Šťastný škrtl variantu, že by strana mohla podpořit jakoukoli vládu za účasti komunistů kandidujících za hnutí Stačilo! nebo takový kabinet, který by byl jakkoli na politicích KSČM závislý. A to i v případě, že by to mělo znamenat pokračování vlády SPOLU. „Bohužel i za takovou hroznou cenu,“ řekl Štastný v rozhovoru pro televizi XTV.
Svými slovy nejprve vykolejil moderátora Lubomíra Xavera Veselého. A naštval jak lídra hnutí Stačilo! Daniela „Vidláka“ Sterzika, tak předsedu PRO a lídra SPD v Moravskoslezském kraji Jindřicha Rajchla.

Začalo to přitom nenápadně. Veselý se Štastného ptal, zda by šel do vlády podpořené komunisty. „Já určitě ne, já to zásadně odmítám,“ opáčil Štastný. Moderátor chtěl vědět, zda se to týká jeho osobně nebo celé strany. „Motoristé ne a já to zásadně odmítám,“ opakoval jejich pražský lídr.

„Zásadně odmítáme jakoukoli vládu za účasti či podpory komunistů. Komunisti jsou zlo, všichni vědí, co napáchali, není možné jim věřit. Je to zcela proti ideálům, na kterých Motoristé staví. My s komunisty nikdy spolupracovat nebudeme. Nikdy i za cenu toho, že bychom měli být v opozici. I za cenu toho, že by tady byla nějaká jiná vláda, ale my se na vládě s komunisty podílet nebudeme, proto také říkáme, že každý, kdo přijde k volbám a bude volit Motoristy, tak nebude podporovat komunisty ve vládě,“ prohlásil.

Vládu bez komunistů mají Motoristé také na billboardu

Pro moderátora Xavera Veselého to nemuselo být překvapení. Motoristé sobě vyvěsili billboardy s nápisem „Když chcete vládu bez komunistů“ s tváří Štastného i šéfa strany Petra Macinky.

Motoristé loví na seznamce sexuchtivé ženy. Slibují vztah, nejen „oje*ávku“

Moderátor se odmítal s odpovědí volebního lídra Motoristů sobě smířit a ptal se, zda to platí i za cenu, že by vládl dál Petr Fiala. „I za cenu, že by vládla nějaká jiná demokratická strana,“ opáčil Boris Štastný.

Když se moderátor zeptal, zda by postoj Motoristů platil i za cenu, že by vládlo SPOLU, dostal jasnou odpověď: „Bohužel i za takovou hroznou cenu.“ Takže Fiala ne, ale SPOLU jako krajní možnost.

Svými slovy Šťastný popudil Sterzika i Rajchla

„Motoristé se stali stranou, která má na jedné straně ambici brát hlasy modroptákům, ale na straně druhé nemá žádný problém, kdyby modroptáci vládli dál, protože skutečný problém není Fiala, problém je Konečná s Vidlákem. Problém není ten, kdo podepsal migrační pakt i konec spalovacích motorů, zavedl emisní povolenky pro domácnosti a zvedl daně. Problém je Kateřina Konečná,“ napsal Sterzik, i když bývalý poslanec ODS Boris Štastný ani jednou nezmínil Fialu.

„Motoristé, jak vidno, mají ambici být jazýčkem na vahách, díky kterému bude moct Fiala pokračovat. Nechtěl jsem teď, když jsem předseda partaje, dělat politického blogera, protože jsem ve střetu zájmů. Ale tohle jsem prostě musel. Hlas pro Motoristy se totiž snadno může stát hlasem pro pokračování této hrůzovlády,“ tvrdí teď Sterzik.

Škrty neziskovkám, úspory, vyrovnaný rozpočet, Motoristé ukázali program

Popuzeně reagoval i předseda PRO a lídr SPD v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl. „Musím přiznat, že tak hluboko mi brada dlouho nespadla a že jsem si to musel pustit asi pětkrát za sebou, abych se ujistil, že slyším správně,“ uvedl.

Zdůraznil sice, že není fanouškem komunistické ideologie, ale kdyby podle Rajchla spolupráce s hnutím Stačilo! byla nezbytná pro zamezení pokračování devastace země ze strany Petra Fialy, odhodil by všechny výhrady a takovou dohodu uzavřel.

„Nic horšího než bruselský diktát pod taktovkou SPOLU nám totiž prostě a jednoduše nehrozí. Je mi to tudíž líto, ale Motoristé u mě tímto skončili,“ reagoval Rajchl. Ani on nezaregistroval, že Štastný připustil jako krajní možnost SPOLU, nikoli pokračování Fialy.

Motoristé sobě odmítli dezinterpretaci slov pražského volebního lídra

Proti dezinterpretaci vyjádření Štastného se ohradil šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Kalkulačka k volbám

„Jako pravicový politik rezolutně odmítl spolupráci s komunisty, kteří jsou nyní navíc v koalici s eurohujerskými socialisty – s Venezuelou Maláčovou a s Lubomírem Zaorálkem, jemuž nikdy v životě nezapomenu, že jako ministr zahraničí v roce 2013 odjel do Bruselu, kde sdělil zástupcům Evropské komise, že ČR již netrvá na výjimce z části Lisabonské smlouvy, kterou pro nás vyjednal exprezident Václav Klaus,“ napsal na Facebooku Macinka.

„Boris Šťastný nikdy nevyřkl, že by Motoristé sobě anebo on sám chtěli jít do koalice s Fialou. Tohle je odporná a odpudivá manipulace lidí, kteří jsou buď pokročilými šílenci anebo jejich křečovitými nadbíhači, jak se ihned ukázalo například u Jindřicha Rajchla z kandidátky SPD,“ napsal Macinka.

Proti tomu, jak vykládají jeho slova Sterzik i Rajchl, se na sociální síti X ohradil také Štastný. „Vláda Petra Fialy musí v zájmu budoucnosti naší země a jejích občanů skončit a s jakoukoli podporou ani spoluprací ze strany Motoristů nemůže nikdy počítat. Stejně tak kategoricky odmítám, aby se zde komunisté vrátili k moci a vlivu,“ napsal.

Motoristé by podle agentury STEM v srpnu měli šanci získat 5,1 % hlasů. Podle srpnového modelu agentury Kantar pro Českou televizi by strana získala 5,5 % hlasů a dostala by se do Sněmovny.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Motorista Štastný odmítl vládu závislou na komunistech. Naštval Sterzika i Rajchla

