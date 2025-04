Starostové vybírají lídry do voleb, ve středních Čechách je povede Rakušan

„Nominaci neberu jako samozřejmost. Jako předseda jsem měl možnost si vybrat kterýkoliv kraj, nemám ale zapotřebí se schovávat. Jsem Kolíňák, ve Středočeském kraji jsem doma, svůj kraj budu hájit. Vím, že se to občas neobešlo bez chyb, ale věřím, že se nám daří ukazovat, co znamená nést vládní odpovědnost a že to jako Starostové dokážeme se ctí. Beru jako velký závazek, že mi kolegové z kraje znovu dali důvěru tuhle silnou kandidátku vést,“ uvedl Rakušan.

Šéf strany letos zvažoval, že by mohl kandidovat i v Praze. Své konečné rozhodnutí zveřejnil až ve středu na síti X. „Sorry, Praho. Doma je doma a doma je dobře. Proto se budu ucházet ve Středočeském kraji o první místo na naší kandidátce,“ oznámil Rakušan. Ve stejném kraji kandidoval i před čtyřmi lety.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Středočeští Starostové si mě zvolili jako volebního lídra. ♥️ Vážím si té důvěry a děkuju za ni! Kandidovat tam, kde jsem doma a kde mi lidi už opakovaně dali důvěru, mi přijde jako to nejsprávnější rozhodnutí. Tady mě nejlépe znají a tady mám skládat účty. Moje lídrovství vůbec https://t.co/0jLMCzGTtD oblíbit odpovědět

Dvojkou byla zvolena poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová. „Boj o volební úspěch ve středních Čechách bude tvrdý a hodně na něm záleží celkový úspěch Starostů ve sněmovních volbách. Proto jsem ráda, že v čele kandidátky máme tak silnou osobnost, jako je Vítek Rakušan. V posledních letech prokázal, že je připraven vést naše hnutí jak v těžkých chvílích, tak i během vládní odpovědnosti. Nepochybuji o tom, že naši kandidátku dovede k úspěchu i v tomto souboji o přízeň voličů,“ řekla Kovářová.

První desítku dále doplní poslankyně a spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem Barbora Urbanová, poslanec Martin Exner, poslankyně a zastupitelka Kutné Hory Silvie Doušová, právnička iniciativy Pod svícnem Adriana Chochelová, Marek Michl, Lucie Laurýnová, Anna Hrudková a Ondřej Machytka.

Ve středních Čechách se v podzimních sněmovních volbách Rakušan pravděpodobně střetne třeba s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který má být lídrem koalice SPOLU či s expředsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

ANO uvažuje o tom, že by zde vedl kandidátku exministr školství Robert Plaga. Kandidaturu ve středních Čechách zvažuje i předseda SPD Tomio Okamura a hnutí Stačilo! zde nasadí bývalou europoslankyni Janu Bobošíkovou.

V sobotu se bude rozhodovat v Praze

Další boj o první místo na kandidátce se rozhoří v sobotu v Praze. V pražském hotelu Occidental se o pozici pražského lídra budou ucházet dva méně známí kandidáti, poslanec Jan Lacina a náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Ani v Praze to nebudou mít kandidáti STAN na podzim lehké, kandidátku SPOLU povede do voleb ministryně obrany Jana Černochová, hnutí ANO Karel Havlíček, Piráty jejich předseda a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Starostové už vybrali lídry ve většině krajů. Jihomoravskou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí povede do podzimních sněmovních voleb současný poslanec Josef Flek. Severomoravskou poslankyně Michaela Šebelová, v jižních Čechách bude lídryní poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.

Nejvyrovnanější byl boj v Karlovarském kraji, kde poslanec Jan Kuchař porazil ministra Petra Kulhánka. Jedničkou starostenské kandidátky za Liberecký kraj bude náměstek hejtmana Jan Sviták.

Každý, kdo se chtěl ucházet o přední místa na kandidátce Starostů, musel v rámci předvolební akce Podpisovka nasbírat alespoň 800, respektive 400 podpisů. V menších krajích stačilo kandidátům méně. Řada politiků ale sebrala podpisů mnohem více, třeba poslankyně Barbora Urbanová na své síti uvedla, že už jich má 1864. Pořadí nakonec potvrdí ještě krajský sněm hnutí, který se sejde v polovině května.