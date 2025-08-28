Starostové zahajují ostrou fázi kampaně. Představí volební slogan

Dominika Hejl Hromková
  8:30
Hnutí STAN ve čtvrtek dopoledne na pražském ostrově Štvanice zahájí horkou fázi kampaně. Při této příležitosti zveřejní slogan, se kterým půjdou do voleb do Poslanecké sněmovny. Starostové, které vede ministr vnitra Vít Rakušan, už dříve řekli, že jejich kampaň bude pozitivně laděná.
28 fotografií

Program Starostové už zveřejnili. Slibují v něm třeba zavedení eura v nejbližším možném termínu, zdanění slazených nápojů, manželství pro stejnopohlavní páry, umožnit eutanazii či dávat na obranu minimálně dvě procenta HDP, případně i více.

Kampaň do sněmovních voleb zahájili Starostové v zimě. Kandidáti několik týdnů chodili mezi lidmi a sbírali od nich podpisy. Cílem jejich „Podpisovky“ bylo politiky hnutí voličům představit a také získat databázi kontaktů. Zájemci totiž mohli k podpisu připojit i svůj e-mail.

STAN chce euro, manželství pro LGBT, bezplatné menstruační potřeby i eutanazii

Před létem pak Starostové spustili „Dobrou kampaň“. Hlavní myšlenkou bylo dávat peníze potřebným lidem místo do billboardů. Půl milionu korun věnovali předčasně narozeným trojčatům, dalšího půl milionů poskytli komunitnímu centru Motyčkovic klika v Ústeckém kraji, které zničil požár. Kampaň nakonec vzbudila i negativní ohlasy, kritici Starostům vyčítali, že se před volbami přiživují na neštěstí jiných.

Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel

Za kampaní Starostů stojí slovenští marketéři Michal Repa a Martin Burgr, kteří v minulosti dopomohli ke zvolení v prezidentských volbách Zuzaně Čaputové a Petru Pavlovi. Pro Starosty ji vymýšlí tak, aby měla pozitivní sdělení a neobjevovalo se v ní třeba téma „Antibabiš“. Podle Starostů jsou voliči z neustálého vymezování se proti předsedovi ANO unavení.

Vládnutí s hnutím ANO ale jinak předseda Starostů Vít Rakušan odmítá. Aby to dal jasně najevo, svolal pivo s premiérem a lídrem SPOLU Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem. S Fialou se potkali v úterý večer v pražské Malostranské besedě. Připili si na to, že i v příštích čtyřech letech chtějí společně sedět ve vládě bez Andreje Babiše. Hřib na schůzku nedorazil.

28. srpna 2025  8:44,  aktualizováno  8:55

28. srpna 2025  8:30

