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Starostové chtějí získat v Praze 20 procent. Úspěchem je sedm až osm křesel v Senátu

Lukáš Linhart
Robert Oppelt
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  12:30
Zahájení kampaně Starostů (STAN) do komunálních voleb v Praze za účasti...

Zahájení kampaně Starostů (STAN) do komunálních voleb v Praze za účasti předsedy Víta Rakušana a předních kandidátů. Uprostřed náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček a předseda strany Vít Rakušan. (1. června 2026) | foto: ČTK

Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. Na akci...
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. (19. března...
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. (19. března...
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. (19. března...
13 fotografií
Před šesti lety se o Starostech mluvilo jako o vítězích senátních voleb. Hnutí tehdy získalo 11 křesel. Předseda STAN Vít Rakušan by nyní za úspěch považoval, pokud by se podařilo obhájit sedm až osm mandátů.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Starostové vstoupili do voleb s ambicí získat v Praze dvacet procent hlasů a pokračovat ve vedení města. Kandidátku vede architekt a náměstek primátora Petr Hlaváček. Hnutí sází zejména na jeho práci na Metropolitním plánu. Ten má podle lídra pražské kandidátky umožnit až 350 tisíc bytů. Dvojkou kandidátky je komunální politička z Prahy 10 Eliška Čepová.

Předseda Vít Rakušan před volbami v rozhovoru pro iDNES.cz mluvil i o hranici neúspěchu. „Cokoliv pod 15 procent bych v Praze považoval za neúspěch,“ řekl. Vedle Prahy chce hnutí získat zastoupení ve všech statutárních městech a udržet pozice v menších obcích.

Zahájení kampaně Starostů (STAN) do komunálních voleb v Praze za účasti předsedy Víta Rakušana a předních kandidátů. Uprostřed náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček a předseda strany Vít Rakušan. (1. června 2026)
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. Na akci promluvil i náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. (19. března 2026)
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. (19. března 2026)
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. (19. března 2026)
13 fotografií

V senátních volbách Starostové obhajují jedenáct mandátů. Rakušan by za úspěch považoval zisk sedmi až osmi křesel. Upozornil, že hnutí ANO v regionech generuje silnější kandidáty než před šesti lety. „Proto říkám, že sedm až osm mandátů budu považovat za úspěch. Ale ještě důležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ uvedl.

V Praze 9 obhajuje mandát publicista David Smoljak, proti němuž kandiduje mimo jiné operní pěvkyně Dagmar Pecková za ODS. Své senátorské místo za trutnovský obvod si chce udržet také starosta Vrchlabí a předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Obhajují rovněž Zbyněk Linhart za Děčín nebo Petr Štěpánek za Příbram.

V Praze 1 se za STAN o senátorské křeslo nově uchází spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, mezi jeho soupeři je i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě). Senátorem chce být také bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák za Hradec Králové nebo zastupitel Zlína a Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
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Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
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Výsledek voleb může mimo jiné otevřít debatu o vedení Senátu, jehož předsedou je Miloš Vystrčil z ODS. V jeho straně se objevily obavy, že se proti nim ostatní kluby postaví. Kromě ANO se mluví zejména o možném spojení STAN s novým hnutím Martina Kuby Naše Česko.

„Bývalo zvykem, že nejsilnější klub jmenuje předsedu. Pokud by se Starostové opravdu stali nejsilnějším klubem, tak se toho nebojíme, ty osobnosti určitě máme,“ řekl k tomu Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz a zmínil senátora Jiřího Drahoše nebo právě Jana Sobotku. Zároveň ale také uvedl, že je s výkonem Vystrčila ve funkci spokojený a o jeho výměně zatím s nikým nejednal. „Myslím, že koláč se má krájet až poté, co se upeče,“ řekl.

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