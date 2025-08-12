Šéf STAN Rakušan znovu vyrazí za voliči na pivo. Jeho turné začne v Jihlavě

„Ptejte se nás na všechno, co je pro vaše rozhodnutí ve volbách důležité,“ vybídl voliče šéf hnutí STAN, který se tak rozhodl navázat na své debaty bez cenzury, které se odehrávaly také v hospodách u piva.
Jen s tím rozdílem, že je tehdy Rakušan pořádal zejména v lokalitách, kde má jeho hnutí nižší podporu.
Tentokrát zamíří postupně do jednotlivých krajských měst. 18. srpna bude přes den v ulicích Jihlavy a večer i s prvním místopředsedou hnutí a ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem, který je jedničkou krajské kandidátky STAN na Vysočině, na zahrádce restaurace Buena Vista.
Rakušan už oznámil i další zastávky svého volebního turné na podporu krajských lídrů – 21. srpna zamíří do Českých Budějovic a 25. srpna do Ústí nad Labem.
Hranicí úspěchu je podle něj dvojciferný výsledek pro hnutí STAN. „Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl už v květnu Rakušan, když na volebním sněmu obhájil funkci předsedy STAN a jeho hnutí jako vůbec první představilo volební program.
|
Rakušan obhájil post šéfa STAN. Nebudeme ve vládě spolupracovat s ANO, řekl
V něm hnutí slibuje zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 350 tisic korun o 50 tisíc korun pro rodiny, kde se na péči podílejí oba rodiče, jeho valorizaci, co nejrychlejší přijetí eura, ale i upravit daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob.
Starostové a nezávislí ve volebním programu slibují, že rozšíří možnost manželství i na stejnopohlavní páry a zruší institut partnerství, což byl kompromis, kteří zastánci zrovnoprávnění LGBT+ lidí prosadili v pomalu končícím volebním období.
STAN bude také prosazovat možnost medicínského ukončení života člověka na jeho vlastní žádost a slibuje, že zavede bezplatnou dostupnost menstruačních potřeb ve veřejných budovách. „Zajistíme jejich poskytování ve školách, na úřadech, v kulturních institucích, na univerzitách i v nemocnicích,“ píše hnutí ve volebním programu.
„Hlavně klademe důraz na kvalitu paliativní péče, kde máme systémově co dohánět, ale pro extrémní případ nepředstavitelného utrpení, které ani moderní medicína neumí zmírnit, jako krajní prostředek při respektování všech přísných pravidel jsme se rozhodli finálně toto do našeho programu možná trochu odvážně zařadit,“ řekl Rakušan.
Hnutí STAN by podle volebního modelu agentury NMS v srpnu získalo 10,7 procenta hlasů a jeho podpora oproti červenci mírně klesla. STAN by podle NMS získal 21 křesel poslanců.