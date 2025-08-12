Šéf STAN Rakušan znovu vyrazí za voliči na pivo. Jeho turné začne v Jihlavě

Josef Kopecký
  17:30
Voliče pro své hnutí Starostové a nezávislí bude jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan shánět u piva. A začne příští týden v pondělí 18. srpna, tedy vzápětí po konci vládních prázdnin, na Vysočině v Jihlavě. „Přijďte se osobně potkat se mnou i jednotlivými krajskými lídry,“ vyzval na sociální síti X Rakušan.
Fotogalerie4

Šéf hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan zahajuje další část volební kampaně svého hnutí. Bude s voliči diskutovat u piva a začne v 18. srpna v Jihlavě. | foto: Vít Rakušan na sociální síti X

„Ptejte se nás na všechno, co je pro vaše rozhodnutí ve volbách důležité,“ vybídl voliče šéf hnutí STAN, který se tak rozhodl navázat na své debaty bez cenzury, které se odehrávaly také v hospodách u piva.

Jen s tím rozdílem, že je tehdy Rakušan pořádal zejména v lokalitách, kde má jeho hnutí nižší podporu.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít RAkušan a Danuše Nerudová při debatě Bez cenzury v restauraci Severka v Mostě

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Tentokrát zamíří postupně do jednotlivých krajských měst. 18. srpna bude přes den v ulicích Jihlavy a večer i s prvním místopředsedou hnutí a ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem, který je jedničkou krajské kandidátky STAN na Vysočině, na zahrádce restaurace Buena Vista.

Rakušan už oznámil i další zastávky svého volebního turné na podporu krajských lídrů – 21. srpna zamíří do Českých Budějovic a 25. srpna do Ústí nad Labem.

Hranicí úspěchu je podle něj dvojciferný výsledek pro hnutí STAN. „Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl už v květnu Rakušan, když na volebním sněmu obhájil funkci předsedy STAN a jeho hnutí jako vůbec první představilo volební program.

Rakušan obhájil post šéfa STAN. Nebudeme ve vládě spolupracovat s ANO, řekl

V něm hnutí slibuje zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 350 tisic korun o 50 tisíc korun pro rodiny, kde se na péči podílejí oba rodiče, jeho valorizaci, co nejrychlejší přijetí eura, ale i upravit daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob.

Starostové a nezávislí ve volebním programu slibují, že rozšíří možnost manželství i na stejnopohlavní páry a zruší institut partnerství, což byl kompromis, kteří zastánci zrovnoprávnění LGBT+ lidí prosadili v pomalu končícím volebním období.

STAN bude také prosazovat možnost medicínského ukončení života člověka na jeho vlastní žádost a slibuje, že zavede bezplatnou dostupnost menstruačních potřeb ve veřejných budovách. „Zajistíme jejich poskytování ve školách, na úřadech, v kulturních institucích, na univerzitách i v nemocnicích,“ píše hnutí ve volebním programu.

„Hlavně klademe důraz na kvalitu paliativní péče, kde máme systémově co dohánět, ale pro extrémní případ nepředstavitelného utrpení, které ani moderní medicína neumí zmírnit, jako krajní prostředek při respektování všech přísných pravidel jsme se rozhodli finálně toto do našeho programu možná trochu odvážně zařadit,“ řekl Rakušan.

Hnutí STAN by podle volebního modelu agentury NMS v srpnu získalo 10,7 procenta hlasů a jeho podpora oproti červenci mírně klesla. STAN by podle NMS získal 21 křesel poslanců.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Ukrajinci hlásí osvobození dvou vesnic v Sumské oblasti. Problémy mají u Pokrovsku

Ukrajinské síly osvobodily další dvě vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země. Vyhnání okupantů ze vsí Stepne a Novokosťantynivka oznámil ukrajinský generální štáb, jehož sdělení v úterý...

12. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  18:31

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

12. srpna 2025  18:20

V Německu našli pohřešovaného českého chlapce, okolnosti jeho smrti jsou nejasné

Německá policie našla tělo třináctiletého českého chlapce, po kterém pátrala od nedělního večera. Kriminalisté nevylučují, že příčinou smrti mohla být nehoda, trestný čin nebo sebevražda. Nález těla...

12. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  18:20

Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

12. srpna 2025  18:01

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:20,  aktualizováno  17:41

Čína utne kontakty s Pavlem kvůli dalajlamovi. Žádné stejně nebyly, říká Hrad

Čína oznámila, že přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvou dalajlamy poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin...

12. srpna 2025  14:59,  aktualizováno  17:38

Šéf STAN Rakušan znovu vyrazí za voliči na pivo. Jeho turné začne v Jihlavě

Voliče pro své hnutí Starostové a nezávislí bude jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan shánět u piva. A začne příští týden v pondělí 18. srpna, tedy vzápětí po konci vládních prázdnin, na...

12. srpna 2025  17:30

Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se

Americký miliardář Elon Musk obvinil americkou technologickou společnost Apple z porušování antimonopolních pravidel. Pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým ve svém obchodu s...

12. srpna 2025  17:21

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském náměstí v Brně. Podle nich se rozměrem naprosto vymyká a narušuje veřejný prostor historického...

12. srpna 2025  17:12

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Spolupráce mezi řetězcem s rychlým občerstvením McDonald’s a značkou sběratelských karet Pokémon skončila v Japonsku fiaskem. Fanoušci Pokémonů zaplavili restaurace, někteří hned po nákupu vyhodili...

12. srpna 2025  17:02

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie či...

12. srpna 2025  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.