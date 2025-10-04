Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Kampaň. Během předvolební akce koalice SPOLU v Novém Jičíně došlo u zimního stadionu i na koulování. Hůř dopadl ministr financí a volební lídr SPOLU v Moravskoslezském kraji Zbyněk Stanjura (ODS) v Kopřivnici, kde mu na zádech přistála vajíčka. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Petr Kolář
Kromě očekávaného „velkého“ výsledku, který rozhodne o podobě příští vlády, s sebou páteční a sobotní volby do Sněmovny přinesou i několik menších osobních příběhů. Ty možná na první pohled nebudou tak důležité, ale jen zdánlivě. Jejich rozuzlení totiž může mít naprosto zásadní vliv na podobu některých stran a hnutí, což může českou politiku do budoucna významně změnit.

Jedním z nejzajímavějších „minipříběhů“ letošních voleb bude, zda a jak uspěje ministr financí za koalici SPOLU Zbyněk Stanjura ve „svém“ Moravskoslezském kraji. Druhému muži ODS totiž naprosto reálně hrozí, že se do Sněmovny vůbec nedostane. Což by mělo významný vliv nejen na jeho pozici v rámci strany, ale spolu s tím i na další osud končícího premiéra Petra Fialy.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie

Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.

4. října 2025

Němci si stěžují na veřejnoprávní televizi ZDF. Je natočená doleva, sílí kritika

Němci mají už delší dobu pocit, že veřejnoprávní německá televize ZDF i její sesterská regionální ARD jsou svými sympatiemi nakloněny hodně doleva. Teď se stejným názorem, že jejich programy nejsou...

4. října 2025

Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty

Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...

4. října 2025

Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Kromě očekávaného „velkého" výsledku, který rozhodne o podobě příští vlády, s sebou páteční a sobotní volby do Sněmovny přinesou i několik menších osobních příběhů. Ty možná na první pohled nebudou...

4. října 2025

Hamás souhlasil předat všechna izraelská rukojmí, Trump pohrozil „peklem“

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....

3. října 2025  16:37,  aktualizováno  23:40

Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi...

3. října 2025  23:20

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mezinárodní letiště v Mnichově ve pátek večer zavřelo obě ranveje. Stalo se tak podruhé za posledních 24 hodin, podle kapitána opět kvůli dronům. Ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  23:06

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

3. října 2025  20:05,  aktualizováno  22:19

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

3. října 2025  18:40,  aktualizováno  22:03

Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů

Skončil první den voleb, v nichž Češi vybírají své nové poslance. Mezi prvními odvolil prezident Petr Pavel, jeho předchůdce Miloš Zeman či oba předsedové nejsilnějších stran ANO a ODS Andrej Babiš a...

3. října 2025,  aktualizováno 

Propalestinští demonstranti blokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje

V centru Prahy v pátek blokovalo dopravu asi třicet propalestinských demonstrantů, kteří si sedli na tramvajové koleje. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk, který dodal, že...

3. října 2025  20:18,  aktualizováno  21:39

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

3. října 2025  21:07,  aktualizováno  21:38

