Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Jedním z nejzajímavějších „minipříběhů“ letošních voleb bude, zda a jak uspěje ministr financí za koalici SPOLU Zbyněk Stanjura ve „svém“ Moravskoslezském kraji. Druhému muži ODS totiž naprosto reálně hrozí, že se do Sněmovny vůbec nedostane. Což by mělo významný vliv nejen na jeho pozici v rámci strany, ale spolu s tím i na další osud končícího premiéra Petra Fialy.
Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvyPremium
Kampaň. Během předvolební akce koalice SPOLU v Novém Jičíně došlo u zimního stadionu i na koulování. Hůř dopadl ministr financí a volební lídr SPOLU v Moravskoslezském kraji Zbyněk Stanjura (ODS) v Kopřivnici, kde mu na zádech přistála vajíčka. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025
Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
- Volby ONLINE
- Datum a čas
- Volební místnosti
- Průzkumy
- Volební kalkulačka
- Kdo kandiduje
- Volební lístky
- Kde sledovat výsledky voleb 2025?
Programy stran a hnutí:
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...
Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie
Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.
Němci si stěžují na veřejnoprávní televizi ZDF. Je natočená doleva, sílí kritika
Němci mají už delší dobu pocit, že veřejnoprávní německá televize ZDF i její sesterská regionální ARD jsou svými sympatiemi nakloněny hodně doleva. Teď se stejným názorem, že jejich programy nejsou...
Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty
Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...
Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy
Kromě očekávaného „velkého“ výsledku, který rozhodne o podobě příští vlády, s sebou páteční a sobotní volby do Sněmovny přinesou i několik menších osobních příběhů. Ty možná na první pohled nebudou...
Hamás souhlasil předat všechna izraelská rukojmí, Trump pohrozil „peklem“
Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....
Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení
Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi...
Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů
Mezinárodní letiště v Mnichově ve pátek večer zavřelo obě ranveje. Stalo se tak podruhé za posledních 24 hodin, podle kapitána opět kvůli dronům. Ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným...
Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu
Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...
Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače
Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...
Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů
Skončil první den voleb, v nichž Češi vybírají své nové poslance. Mezi prvními odvolil prezident Petr Pavel, jeho předchůdce Miloš Zeman či oba předsedové nejsilnějších stran ANO a ODS Andrej Babiš a...
Pracovník ostrahy objektu
PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč
Propalestinští demonstranti blokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje
V centru Prahy v pátek blokovalo dopravu asi třicet propalestinských demonstrantů, kteří si sedli na tramvajové koleje. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk, který dodal, že...
V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil
Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...