Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil

Eva Pospíšilová
  19:21
Sice lákal na brusle, ale přijel bez nich. V den, kdy se s napětím očekává zveřejnění návrhu státního rozpočtu, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dorazil na předvolební akci koalice SPOLU na brusle v Novém Jičíně. „Brusle na led nemám, to není pro mě,“ svěřoval se přítomným lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Prý byl ale připravený podat i sportovní výkon.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...
15 fotografií

Podle svých slov si před akcí v Novém Jičíně naleštil kolečka u kolečkových bruslích. Na to mu ale prý lidé z týmu řekli, že tato akce opravdu není o kolečkových bruslích. To ale byla jediná kritická poznámka k celé akci.

Atmosféra tu byla uvolněná i bez ministra na ledu. Na rozdíl od šéfa státní kasy si děti a někteří jejich rodiče na zimní stadion brusle přinesli. Od tří hodin odpoledne se tak všichni mohli prohánět po ledě.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025)
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025)
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025)
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025)
15 fotografií

Ministr využil možnosti projet se ve veteránu Škoda Octavia rok výroby 1961. Když nastupoval, jako by se vrátil do dětských let. Jinak věčně zasmušilý politik se tentokrát usmíval od ucha k uchu. Protože se ale do vozu se Stanjurou coby chráněnou osobou nevešla už jeho ochranka, museli jet bodyguardi v ministerské limuzíně za veteránem, což působilo při projížďce městem lehce komicky.

Na akci SPOLU se sešlo do šedesáti lidí včetně dětí. Ty se kromě bruslení mohly vyřádit i na sněhu. Před areál jim ho totiž byly ze zimního stadionu bagrem navezeny dvě plné lžíce. „Taková pěkná akce. Škoda, že další lidé nepřišli,“ utrousila jedna z maminek nad hromadou sněhu. Ten ale nebyl jediným lákadlem. Organizátoři na místě nafoukli i skákací hrad, děti mohly dovádět také na trampolíně. K tomu hrála kapela, podávali se řízky, koláče, točila se Kofola nebo pivo.

Ministr v džínách a košili předvolební akci opustil zhruba po hodině a půl. Tentokrát odcházel v dobré náladě. Aby ne, v Novém Jičíně ho nikdo nekritizoval. Panovala tu přátelská až rodinná atmosféra. Bylo vidět, že lidé se navzájem znají, kopou za stranický dres koalice SPOLU. Příchozích takzvaně z ulice tu bylo jako šafránu.

Stačilo! má nejvíc na jihu Čech, SPD by na Karlovarsku porazila i SPOLU. Jak volí kraje

Nepříjemný zážitek si naopak Stanjura odvezl z červnového předvolebního mítinku v Kopřivnici, kdy po něm jeden z přítomných mrštil sáček s vajíčky. Ten potřísnil ministrovu košili, nic víc se ale nestalo. Zasahující policie i proto případ vyhodnotila jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Stanjura se v regionu z pozic jedniček kandidátek utká s šéfem ANO Andrejem Babišem, lídryní komunistů Kateřinou Konečnou za Stačilo! nebo Jindřichem Rajchlem, který je v čele zdejší kandidátky SPD a působí také jako předseda mimoparlamentní strany PRO.

Křičeli na něj kvůli Izraeli, děkovali, mluvil i Sládek. Fiala zakončil sérii debat doma

Podle posledního modelu agentury STEM pro CNN Prima News Stanjura spíš než s Babišem změří síly s Rajchlem. Z modelu, který shrnuje výsledky za druhé čtvrtletí, vyplývá, že v Moravskoslezském kraji dominuje hnutí ANO, které odskočilo druhému SPOLU o 22 procentních bodů. Babišovo hnutí se zde drží na 38,3 procenta, SPOLU oproti prvnímu čtvrtletí posílilo o 1,9 procenta na aktuálních 15,9. Třetí místo opanovala se 14,8 procenta SPD, kterou zastupuje právě Rajchl.

Moravskoslezský kraj přitom patří ke čtyřem zdaleka nejdůležitějším krajům, které rozhodnou o tom, jak letos na podzim dopadnou sněmovní volby. Rozdat se tu klidně může přes 20 poslaneckých křesel, zatímco v nejmenším Karlovarském kraji to bude sotva pět. Na severu Moravy dlouhodobě vítězí hnutí ANO. V minulých sněmovních před čtyřmi lety tu získalo skoro 34 procent, zatímco koalice SPOLU obdržela 20,6 procenta.

Velký přehled volebních lídrů. Kdo chce ve vašem kraji na podzim vyhrát?
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa

Saúdskoarabská společnost Humain, která se specializuje na umělou inteligenci, spustila chatbota v arabštině. Kromě volby jazyka se od ostatních komunikačních nástrojů liší i tím, že zastává islámské...

31. srpna 2025  19:26

Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil

Sice lákal na brusle, ale přijel bez nich. V den, kdy se s napětím očekává zveřejnění návrhu státního rozpočtu, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dorazil na předvolební akci koalice SPOLU na...

31. srpna 2025  19:21

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  19:05

Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

Izraelská armáda zabila v Pásmu Gazy mluvčího ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Abú Ubajdu. V neděli to oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelský premiér...

31. srpna 2025  18:37

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis...

31. srpna 2025  18:25

Fico se má v Číně setkat s Putinem. Státníci tam poletí na oslavy konce války

Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP...

31. srpna 2025  17:10,  aktualizováno  17:33

Zemřel semtexový vrah Ladislav Winkelbauer. Policii utíkal sedm měsíců

Zemřel Ladislav Winkelbauer známý jako semtexový vrah. Uvedl to web CNN Prima NEWS, podle kterého spáchal sebevraždu. Winkelbauer se v devadesátých letech zbavoval nepohodlných obchodních partnerů,...

31. srpna 2025  17:15

Děti půjdou do školy přes staveniště, bezpečnější cestu blokuje zavřená lávka

Premium

Těžké chvíle budou od prvního září zažívat děti z Liboše a okolních obcí při cestě do školy ve Štěpánově na Olomoucku. Minimálně dva měsíce budou muset kvůli rekonstrukci hlavní silnice procházet...

31. srpna 2025

Rozhoduje, kdo dá víc, kritizuje legendární chatař z Tater. Po téměř 50 letech končí

Nejmladší a zároveň nejvýše položená tatranská chata má nového nájemce. Na Chatě pod Rysy ve Vysokých Tatrách jako chatař končí Viktor Beránek, který se o boudu ležící ve výšce 2250 metrů nad mořem...

31. srpna 2025  16:58

Chcete se vykoupat v Seině? Do září máte čas. Do řeky se vnořilo už 100 tisíc lidí

Na nových pařížských plovárnách v řece Seině se letos v létě vykoupalo téměř 100 tisíc lidí, uvedla starostka města Anne Hidalgová. Oznámila také, že dvě ze tří koupališť prodlouží svůj provoz do...

31. srpna 2025  16:25

Čím dřív, tím líp i absolutně proti. Zeptali jsme se stran, jak se staví k zavedení eura

Čím dřív, tím líp. Takový je přístup Starostů k zavedení eura. Až ho budete chtít vy, budeme i my, vzkazuje voličům koalice SPOLU. Euro ani za nic, slibují zase Motoristé. Redakce iDNES.cz...

31. srpna 2025  16:05

Zakázaný jed zabíjí chráněné dravce. Ptáci jsou však nezamýšlenými oběťmi

Premium

V Česku je na vzestupu trávení volně žijících zvířat. Jedem zabitých se jich už našlo 71, což přesahuje počty za celý loňský rok. Nejvíce jde o chráněné dravce. Těch bylo celkem 55. Od roku 2017 už...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.