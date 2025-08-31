Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil

Podle svých slov si před akcí v Novém Jičíně naleštil kolečka u kolečkových bruslích. Na to mu ale prý lidé z týmu řekli, že tato akce opravdu není o kolečkových bruslích. To ale byla jediná kritická poznámka k celé akci.
Atmosféra tu byla uvolněná i bez ministra na ledu. Na rozdíl od šéfa státní kasy si děti a někteří jejich rodiče na zimní stadion brusle přinesli. Od tří hodin odpoledne se tak všichni mohli prohánět po ledě.
Ministr využil možnosti projet se ve veteránu Škoda Octavia rok výroby 1961. Když nastupoval, jako by se vrátil do dětských let. Jinak věčně zasmušilý politik se tentokrát usmíval od ucha k uchu. Protože se ale do vozu se Stanjurou coby chráněnou osobou nevešla už jeho ochranka, museli jet bodyguardi v ministerské limuzíně za veteránem, což působilo při projížďce městem lehce komicky.
Na akci SPOLU se sešlo do šedesáti lidí včetně dětí. Ty se kromě bruslení mohly vyřádit i na sněhu. Před areál jim ho totiž byly ze zimního stadionu bagrem navezeny dvě plné lžíce. „Taková pěkná akce. Škoda, že další lidé nepřišli,“ utrousila jedna z maminek nad hromadou sněhu. Ten ale nebyl jediným lákadlem. Organizátoři na místě nafoukli i skákací hrad, děti mohly dovádět také na trampolíně. K tomu hrála kapela, podávali se řízky, koláče, točila se Kofola nebo pivo.
Ministr v džínách a košili předvolební akci opustil zhruba po hodině a půl. Tentokrát odcházel v dobré náladě. Aby ne, v Novém Jičíně ho nikdo nekritizoval. Panovala tu přátelská až rodinná atmosféra. Bylo vidět, že lidé se navzájem znají, kopou za stranický dres koalice SPOLU. Příchozích takzvaně z ulice tu bylo jako šafránu.
Nepříjemný zážitek si naopak Stanjura odvezl z červnového předvolebního mítinku v Kopřivnici, kdy po něm jeden z přítomných mrštil sáček s vajíčky. Ten potřísnil ministrovu košili, nic víc se ale nestalo. Zasahující policie i proto případ vyhodnotila jako přestupek proti veřejnému pořádku.
Stanjura se v regionu z pozic jedniček kandidátek utká s šéfem ANO Andrejem Babišem, lídryní komunistů Kateřinou Konečnou za Stačilo! nebo Jindřichem Rajchlem, který je v čele zdejší kandidátky SPD a působí také jako předseda mimoparlamentní strany PRO.
Podle posledního modelu agentury STEM pro CNN Prima News Stanjura spíš než s Babišem změří síly s Rajchlem. Z modelu, který shrnuje výsledky za druhé čtvrtletí, vyplývá, že v Moravskoslezském kraji dominuje hnutí ANO, které odskočilo druhému SPOLU o 22 procentních bodů. Babišovo hnutí se zde drží na 38,3 procenta, SPOLU oproti prvnímu čtvrtletí posílilo o 1,9 procenta na aktuálních 15,9. Třetí místo opanovala se 14,8 procenta SPD, kterou zastupuje právě Rajchl.
Moravskoslezský kraj přitom patří ke čtyřem zdaleka nejdůležitějším krajům, které rozhodnou o tom, jak letos na podzim dopadnou sněmovní volby. Rozdat se tu klidně může přes 20 poslaneckých křesel, zatímco v nejmenším Karlovarském kraji to bude sotva pět. Na severu Moravy dlouhodobě vítězí hnutí ANO. V minulých sněmovních před čtyřmi lety tu získalo skoro 34 procent, zatímco koalice SPOLU obdržela 20,6 procenta.
