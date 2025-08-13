Žádné téma nebude zakázané. Ministr spouští nový pořad Řekni to Stanjurovi

Josef Kopecký
  18:37
Bez obalu, uhýbání a zakázaných témat: tak má vypadat nový online pořad Řekni to Stanjurovi, který příští týden spouští ministr financí, první místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraji Zbyněk Stanjura.

Ministr financí Zbyněk Stanjura na debatě mladých kandidátů koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji. (8. srpna 2025) | foto: X: Zbyněk Stanjura

První díl pořadu se uskuteční 20. srpna od 20:00 formou živého online setkání a bude jím provázet poslanec ODS Jiří Havránek. Ten se má postarat o to, aby ani ta nejostřejší otázka nezůstala nezodpovězená.

„Zajímají mě všechny vaše problémy, obavy i nápady, které se týkají života v Česku. V online diskusi Řekni to Stanjurovi rozhodujete o tématech vy,“ napsal ministr na sociální sítí X.

Registrovat se do diskuse je možné od od středečních 18 hodin. Stanjura zveřejnil na sítích i odkaz na registrační formulář.

“V posledních letech jsme čelili bezprecedentním ekonomickým výzvám, přesto se nám podařilo stabilizovat veřejné finance a nastartovat postupný návrat k odpovědnému hospodaření. Velmi si cením každého názoru a podnětu, který může přispět k lepšímu fungování našeho státu,“ vzkázal Stanjura lidem, kteří se do diskuse zaregistrují.

„Online diskuse umožní lidem z celého Moravskoslezského kraje i zbytku republiky debatovat s ministrem, i když jsou doma s dětmi, v práci nebo na dovolené a nemůžou tak přijít na jeho volební mítinky osobně,“ vysvětluje mluvčí ODS Jakuby Skyva důvod, proč marketingové týmy v kampani zvolily vedle té klasické i modernější formu setkávání s občany. „Chceme otevřenou a racionální diskusi. Nejen pro ty, kteří stojí v první řadě na náměstích,“ uvedl Skyva.

Ministr financí, který je v posledních týdnech pod palbou kritiky opozice kvůli bitcoinové kauze, bude mít ve volbách asi nejtěžšího možného soupeře, lídra ANO Andreje Babiše.

Utká se také s místopředsedkyní STAN Michaelou Šebelovou, šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou v čele kandidátky Stačilo!, Jindřichem Rajchlem, lídrem kandidátky SPD, a Matějem Gregorem, lídrem krajské kandidátky Motoristů sobě.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:43

Žádné téma nebude zakázané. Ministr spouští nový pořad Řekni to Stanjurovi

Bez obalu, uhýbání a zakázaných témat: tak má vypadat nový online pořad Řekni to Stanjurovi, který příští týden spouští ministr financí, první místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU v...

13. srpna 2025  18:37

Řekové zatočili s poplatky u bankomatů. Ze zastropování budou těžit i Češi

Řekové se rozhodli zastropovat poplatky u bankomatů. Novinky, po kterých dlouhodobě volali místní i turisti, platí již od pondělí. Řečtí zákonodárci stanovili maximální poplatek u bankomatů třetích...

13. srpna 2025  18:30

Známý pár youtuberů zahynul po nehodě auta v horách. Odebíraly je statisíce lidí

Při nehodě v odlehlé horské oblasti zahynula dvojice známých kanadských tvůrců obsahu o off-roadovém cestování. Jejich vozidlo se převrátilo před necelým týdnem na lesní cestě v pohoří zvaném Purcell...

13. srpna 2025  18:18

U italské Lampedusy zahynuly dvě desítky migrantů. Převrátila se s nimi loď

Nejméně 20 lidí ve středu zahynulo u italského ostrova Lampedusa, když se převrhla loď s téměř sto migranty na palubě. Přinejmenším 12 lidí se pohřešuje, uvedla agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR).

13. srpna 2025  18:01

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

13. srpna 2025  17:59

Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

Příslušníci Národní gardy se ve středu začali objevovat v ulicích Washingtonu. Prezident Donald Trump je do metropole USA o den dříve povolal s tím, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni...

13. srpna 2025  8:16,  aktualizováno  17:54

Český národ je v jádru zlý, řekl velitel čáslavské základny. Za svá slova se omluvil

V lednu se do areálu vojenské letecké základny v Čáslavi vloupal neznámý muž. Armáda kvůli incidentu nevyvodila žádný trest pro vojáky, na sociálních sítích se však objevila kritika. Na tu reagoval v...

13. srpna 2025  17:49

Řidič si zadriftoval a už měl v patách policii. Nepomohl mu ani blafák s blinkry

Rychlým driftem na mokré silnici se chtěl zřejmě předvést devatenáctiletý cizinec v lexusu v Hlinsku na Chrudimsku. Upozornil však na sebe policejní hlídku, která se za řidičem se zapnutou houkačkou...

13. srpna 2025  17:04

Doufáme, že uspěje, sdílí naše pohledy, řekl Merz po hovoru lídrů s Trumpem

Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po dnešní videokonferenci evropských...

13. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  16:52

Vrah se vrátil do cizího. Peníze z dražby jeho nemovitostí dostanou pozůstalí

V červnu obyvatelé městečka Radnice na Rokycansku neskrývali nelibost, že se k nim velmi předčasně vrátil senior Ladislav Ubl odsouzený za vraždu oblíbené zaměstnankyně místní školy. Vrátil se do...

13. srpna 2025  16:51

ČT odsoudila útoky na protagonisty pořadu o mužích převlékajících se za ženy

Česká televize důrazně odsuzuje výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Chi Chi na gauči, jeho tvůrcům a účinkujícím. Podle ní jsou takové projevy v demokratické společnosti...

13. srpna 2025  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.