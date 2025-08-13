První díl pořadu se uskuteční 20. srpna od 20:00 formou živého online setkání a bude jím provázet poslanec ODS Jiří Havránek. Ten se má postarat o to, aby ani ta nejostřejší otázka nezůstala nezodpovězená.
„Zajímají mě všechny vaše problémy, obavy i nápady, které se týkají života v Česku. V online diskusi Řekni to Stanjurovi rozhodujete o tématech vy,“ napsal ministr na sociální sítí X.
Registrovat se do diskuse je možné od od středečních 18 hodin. Stanjura zveřejnil na sítích i odkaz na registrační formulář.
“V posledních letech jsme čelili bezprecedentním ekonomickým výzvám, přesto se nám podařilo stabilizovat veřejné finance a nastartovat postupný návrat k odpovědnému hospodaření. Velmi si cením každého názoru a podnětu, který může přispět k lepšímu fungování našeho státu,“ vzkázal Stanjura lidem, kteří se do diskuse zaregistrují.
„Online diskuse umožní lidem z celého Moravskoslezského kraje i zbytku republiky debatovat s ministrem, i když jsou doma s dětmi, v práci nebo na dovolené a nemůžou tak přijít na jeho volební mítinky osobně,“ vysvětluje mluvčí ODS Jakuby Skyva důvod, proč marketingové týmy v kampani zvolily vedle té klasické i modernější formu setkávání s občany. „Chceme otevřenou a racionální diskusi. Nejen pro ty, kteří stojí v první řadě na náměstích,“ uvedl Skyva.
Ministr financí, který je v posledních týdnech pod palbou kritiky opozice kvůli bitcoinové kauze, bude mít ve volbách asi nejtěžšího možného soupeře, lídra ANO Andreje Babiše.
Utká se také s místopředsedkyní STAN Michaelou Šebelovou, šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou v čele kandidátky Stačilo!, Jindřichem Rajchlem, lídrem kandidátky SPD, a Matějem Gregorem, lídrem krajské kandidátky Motoristů sobě.