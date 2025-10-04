„Je pravděpodobné, že koalice SPOLU bude mít vyšší výsledek než my. Ale chci, aby STAN měl nejsilnější poslanecký klub mezi demokratickými stranami, protože předpokládám, že SPOLU bude mít tři poslanecké kluby. Mít nejsilnější klub je naše ambice. Na počet mandátů se chceme pohybovat zase okolo 30. To je dosažitelné. Musíme mít minimálně takovou sílu jako teď, pokud chceme prosazovat řadu liberálních témat, jasnou proevropskou politiku nebo přijetí eura,“ popsal svá očekávání MF DNES na konci května předseda starostů Vít Rakušan.
A šel ještě dál. Pokud jeho hnutí nedostane aspoň deset procent, rezignuje na post předsedy hnutí. Přitom hnutí řeší velký problém, v Praze probíhá soud v kauze Dozimetr, v korupční kauze figuruje i jeden jeho bývalý člen, pražský radní Petr Hlubuček.
„Jsem dokonce rád, že ten soud začal. Kdyby nezačal, tak by někdo mohl předjímat, že je v této zemi možné zařídit, aby soudy nezačínaly. My s Dozimetrem žijeme tři roky. Těsně po vypuknutí nás to srazilo pod pět procent. Udělali jsme všechny kroky, abychom hnutí očistili. Očistili jsme financování a máme vnitřní směrnici na ochranu oznamovatele,“ vysvětloval před několika dny Rakušan.
V minulých volbách Starostové uspěli hlavně díky kroužkování. Koalice PirStan, ve které kandidovali, skončila třetí, získala 37 mandátů. Ale jen 4 pro Piráty a 33 pro Starosty. Pro Piráty katastrofa, pro Starosty nečekaný úspěch který vynesl do Sněmovny řadu neznámých komunálních politiků.
Letos se Starostové snaží dostat do Sněmovny s mixem známých politiků i naprostých nováčků. Vít Rakušan kandiduje doma ve Středočeském kraji, na Vysočině ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, v jižních Čechách místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Pavla Pivoňka Vaňková. Naopak třeba pražskou kandidátku vede nepříliš známý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.
Hnutí STAN ve volbách 2025: výlety s voliči i dozimetrová zátěž. Co slibují a kdo kandiduje?
Hnutí odmítá jakoukoliv formu povolební spolupráce s jinými stranami než s Piráty či koalicí SPOLU. „Pokud se nepovede složit vládu s 101 demokratickými poslanci, budeme spolupracovat v opozici,“ řekl Rakušan.
Starostové se svou letošní kampaní snažili odlišit od prezentace dalších stran a vymezit se proti šíření negativních názorů. Místo toho se už v květnu rozhodli spustit pozitivně laděný program nazvaný Dobrá kampaň. Stěžejním bodem jsou peníze – ty, které by běžně hnutí použilo na reklamu, používá na dary a pomoc konkrétním lidem.
Starosty v poslední fáze kampaně podpořila a i řada známých tváří, třeba herec Patrik Děrgel, herec a režisér Jiří Mádl, režisér Václav Marhoul, písničkář Xindl X, zpěvák Michal Prokop, architekt David Vávra a herec a dramatik Zdeněk Svěrák.