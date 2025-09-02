„Česko dlouho a zbytečně přešlapuje na místě,“ prohlásil při setkání s novináři.
„Pokud říkáme Starostové do čela, tak musíme mít odvahu říkat, co bychom ve vládě dělali jinak a přijetí eura je prioritou,“ uvedl ministr vnitra šéf STAN Rakušan, který má ambici po volbách být premiérem.
Ještě před přijetím eura chce hnutí STAN firmám umožnit, aby zaměstnancům vyplácely mzdy v eurech.
„Tvrdit, že cenový skok nebude, je lhaní,“ řekla ekonomická expertka hnutí a kandidátka STAN v Praze Lucie Sedmihradská.
|
Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše
„To, že bude cenová vlnka, neznamená zchudnutí občanů,“ řekl Rakušan k přijetí eura. „Zkusme posunout zemi dál. Za tohle volební období se musí udělat všechno pro to, aby další vláda řekla euro teď,“ prohlásil.
Podle průzkumů nejsilnější politické síly v zemi – ANO i koalice SPOLU – přistupují k euro zcela jinak. Šéf ANO Andrej Babiš přijetí eura odmítá a vůči euru je silný odpor uvnitř ODS, která je dominantní silou uvnitř koalice SPOLU.