Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan

Josef Kopecký
  10:35aktualizováno  11:22
Do tří měsíců po volbách do Sněmovny chce hnutí Starostové a nezávislí prosadit jmenování vládního zmocněnce pro přijetí eura a před tím i pro vstup do Evropského mechanismu směnných kursů ERM II. „Musíme mít odvahu si termín přijetí stanovit,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. „Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít,“ prohlásil ministr vnitra.
Vít Rakušan, Lukáš Vlček a Lucie Sedmihradská představili na snídani s novináři...

Vít Rakušan, Lukáš Vlček a Lucie Sedmihradská představili na snídani s novináři priority hnutí STAN, včetně plánu přijetí eura. (2. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Vít Rakušan, Lukáš Vlček a Lucie Sedmihradská představili na snídani s novináři...
První místopředseda STAN a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček na snídani s...
Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan na snídani s novináři. (2. září...
Ekonomická expertka hnutí STAN a pražská kandidátka Lucie Sedmihradská na...
„Česko dlouho a zbytečně přešlapuje na místě,“ prohlásil při setkání s novináři.

„Pokud říkáme Starostové do čela, tak musíme mít odvahu říkat, co bychom ve vládě dělali jinak a přijetí eura je prioritou,“ uvedl ministr vnitra šéf STAN Rakušan, který má ambici po volbách být premiérem.

Ještě před přijetím eura chce hnutí STAN firmám umožnit, aby zaměstnancům vyplácely mzdy v eurech.

„Tvrdit, že cenový skok nebude, je lhaní,“ řekla ekonomická expertka hnutí a kandidátka STAN v Praze Lucie Sedmihradská.

Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše

„To, že bude cenová vlnka, neznamená zchudnutí občanů,“ řekl Rakušan k přijetí eura. „Zkusme posunout zemi dál. Za tohle volební období se musí udělat všechno pro to, aby další vláda řekla euro teď,“ prohlásil.

Podle průzkumů nejsilnější politické síly v zemi – ANO i koalice SPOLU – přistupují k euro zcela jinak. Šéf ANO Andrej Babiš přijetí eura odmítá a vůči euru je silný odpor uvnitř ODS, která je dominantní silou uvnitř koalice SPOLU.

