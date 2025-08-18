Chci být silnější než ODS, řekl šéf STAN Rakušan. Vyjel za voliči na pivo

Josef Kopecký
  19:22
Na zahrádce jihlavské restaurace Buena Vista u piva zahájil v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan hlavní část kampaně svého hnutí Starostové a nezávislí před volbami do Sněmovny. „Chci, aby Starostové a nezávislí byli silnější než ODS,“ vyhlásil Rakušan svůj cíl. Zároveň si přeje, aby pokračovala současná koalice, nebo i s Piráty.
Volební tour Dobré pivo a zároveň hlavní část kampaně STAN zahájil v Jihlavě předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan s volebním lídrem na Vysočině Lukášem Vlčkem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

„S žádnými extrémisty určitě nepůjdeme,“ řekl Rakušan.

„I z vašich řad se ozývaly věci vůči paní Decroix,“ vytýkal mu muž, který dorazil na Rakušanův mítink, to že v bitcoinové kauze vystupovali někteří politici STAN i k nové ministryni spravedlnosti z ODS.

„Koaliční partnerství není podříznutí si žíly ve stylu Vinnetou - Old Shatterhand,“ hájil Rakušan to, jak STAN vystupuje v kauze, kvůli níž rezignoval předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

Resort pod jeho vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

„Odejít z vlády? Proč? Nikdo by nám to neuvěřil,“ prohlásil Rakušan.

Volební tour odstartoval na Vysočině spolu s lídrem kandidátky STAN v kraji, prvním místopředsedou hnutí Lukášem Vlčkem.

„Vy jste doma, já jsem přivandrovalec ze Středočeského kraje,“ řekl Rakušan zhruba stovce přítomných. Čelil pak i vulgární kritice staršího páru kvůli vstřícnosti k uprchlíkům před válkou z Ukrajiny.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Rakušan opáčil, že je hrdý na to, kolik uprchlíků – 70 procent – pracuje. „Tím že tady pracují na legálním trhu práce, tak z toho profitujeme i my ostatní,“ řekl ministr. „Není pravda, že tady mají jakékoli výhody,“ zdůraznil šéf hnutí STAN.

Rakušan se rozhodl navázat na své Debaty bez cenzury, které se odehrávaly také v hospodách u piva. Jen s tím rozdílem, že ty pořádal ministr vnitra hlavně v lokalitách, kde má jeho hnutí nižší podporu.

Hranicí úspěchu je podle Rakušana dvojciferný výsledek pro hnutí STAN.

Rakušan dobývá Londýn, ANO Kodaň. Korespondenční volba šíří kampaň za hranice

„Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl už v květnu Rakušan, když na volebním sněmu obhájil funkci předsedy STAN a jeho hnutí jako vůbec první představilo volební program.

Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila v neděli, by hnutí Starostové a nezávislí dostalo 10,8 procenta hlasů a získalo za ně 22 křesel poslanců. Oproti současnému stavu by jich tak hnutí jedenáct ztratilo.

Další zastávkou jeho turné budou ve čtvrtek České Budějovice. Příští týden v pondělí se vydá Rakušan do Ústí nad Labem.

