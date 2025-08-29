Krajský soud v Praze zamítl návrh na zrušení kandidátky hnutí Stačilo!

Krajský soud v Praze zamítl jako nedůvodný návrh strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Stačilo! pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Rozsudek v pátek zveřejnil na úřední desce. Volt tvrdil, že Stačilo! narušuje rovnost politické soutěže tím, že kandiduje jako nepřiznaná koalice. Soud však s námitkami nesouhlasil.
Mluvčí Voltu Duy Hoang Do už dříve řekl, že strana oznámí, jak bude na verdikty reagovat, až po vynesení všech soudních rozhodnutí.

Soudy už v předchozích dnech zamítly některé z obdobných žalob směřující na hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), o dalších budou teprve rozhodovat.

Krajský soud v Praze s odkazem na judikaturu rozhodl, že zákon neomezuje strany a hnutí v tom, aby na svých listinách uváděly kandidáty s jinou stranickou příslušností. Ponechání na vůli politických stran, zda se voleb zúčastní jako koalice, podle soudu princip svobodné soutěže nenarušuje.

Nepřiznaná koalice? Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD

„Ta by naopak byla podstatně narušena zásahem soudu, pokud by v rozporu se zněním zákona i jeho ustáleným výkladem nyní do zákona doplnil další podmínky účasti ve volbách a na základě toho přistoupil ke zrušení registrace kandidátní listiny odpůrce 2 (hnutí Stačilo!) a jeho vyloučení z voleb,“ konstatoval soud.

Podotkl, že je více než 20 let běžnou praxí napříč politickým spektrem, že strany ve volbách uvádějí na svých kandidátkách politiky z jiných stran a hnutí. Strany, které se voleb přímo neúčastní, také podle soudu běžně jiným stranám vyjadřují podporu.

Nepřiznaná koalice? Nenecháme se umlčet, reaguje hnutí Stačilo! na žaloby

Uvádí i příklady z minulých voleb, kdy lidé z jiných stran kandidovali na listinách KSČM, TOP 09 nebo ANO. Soud doplnil, že i na některých kandidátkách strany Volt kandidují členové Liberální aliance nezávislých občanů, a to po jednom v Praze, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Soud uzavřel, že středočeský krajský úřad nepochybil, když kandidátní listinu zaregistroval. „Proto návrh jako nedůvodný zamítl,“ dodal soud.

Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice.

„Nepřiznané koalice.“ Nová strana expiráta Peksy podává žalobu na SPD a Stačilo!

Návrhy podalo i politické hnutí Česká republika na 1. místě! Jeden z nich, směřující na Stačilo!, v pátek Městský soud v Praze rovněž zamítl. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům kvůli volební spolupráci se Zelenými, žalobu podala v Ústeckém kraji.

Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.

