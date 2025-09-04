Je Stačilo! koalice? Bude to řešit Ústavní soud, obrátí na něj Volt Česko

Ústavní soud bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně komunisté, sociální demokraté, zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané, vyplývá. Na Ústavní soud se obrátí strana Volt. „Očekáváme, že soud před protiprávním chováním Stačilo! nebude zavírat oči, neboť má vyšší pravomoci,“ uvedla strana Česko Volt v tiskové zprávě.
Lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák na tiskové konferenci společně...

Lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák na tiskové konferenci společně s lídryní KSČM Kateřinou Konečnou. (16. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
Nenecháme se umlčet, reaguje hnutí Stačilo! na žaloby. (26. srpna 2025)
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik a šéfka SOCDEM Jana Maláčová na ttskové...
Daniel Sterzik předseda hnutí Stačilo! (17.dubna 2025)
„Připomeňme, že Ústavní soud již v minulosti zrušil část volebního zákona i rozhodl o odložení termínu konání voleb,“ upozornil mluvčí Volt Česko Duy Hoang Do.

To, že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. V kraji totiž tvoří jeho kandidátku výhradně členové hnutí.

Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil

Pokud by Ústavní soud podnětu Volt Česko vyhověl, uskupení by k zisku mandátů ve Sněmovně nestačilo získat minimálně pět procent. Pro koalici dvou uskupení je laťka 8 procent, pro tři a více 11 procent.

.„Respektujeme rozhodnutí Krajských soudů registrace nezrušit i jejich argumentaci, ve které se opírají o společenský kontext, předvídatelnost práva a ustálenou praxi. Soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová,“ uvedl Volt Česko, který je součástí celoevropského hnutí v reakci na nacionalistické tendencí, které v uplynulé dekádě sílily napříč Evropou.

Mluvčí Duy Hoang Do pro iDNES.cz doplnil, že strana nejprve musí vše zanalyzovat. „Pokusíme se to podat ještě do voleb,“ řekl.

