„Připomeňme, že Ústavní soud již v minulosti zrušil část volebního zákona i rozhodl o odložení termínu konání voleb,“ upozornil mluvčí Volt Česko Duy Hoang Do.
To, že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. V kraji totiž tvoří jeho kandidátku výhradně členové hnutí.
Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil
Pokud by Ústavní soud podnětu Volt Česko vyhověl, uskupení by k zisku mandátů ve Sněmovně nestačilo získat minimálně pět procent. Pro koalici dvou uskupení je laťka 8 procent, pro tři a více 11 procent.
.„Respektujeme rozhodnutí Krajských soudů registrace nezrušit i jejich argumentaci, ve které se opírají o společenský kontext, předvídatelnost práva a ustálenou praxi. Soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová,“ uvedl Volt Česko, který je součástí celoevropského hnutí v reakci na nacionalistické tendencí, které v uplynulé dekádě sílily napříč Evropou.
Mluvčí Duy Hoang Do pro iDNES.cz doplnil, že strana nejprve musí vše zanalyzovat. „Pokusíme se to podat ještě do voleb,“ řekl.