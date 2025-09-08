„Nedělejte to, nesnažte se měnit rozhodnutí voličů soudní cestou,“ vyzval Sterzik ty, kteří uvažují o tom, že se obrátí na Ústavní soud kvůli vyjasnění toho, zda není hnutí Stačilo! koalicí více stran.
Ústavní soud ale bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně nejen komunisté a sociální demokraté, ale i zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané, vyplývá.
Na Ústavní soud se obrátí strana Volt Česko. „Očekáváme, že soud před protiprávním chováním Stačilo! nebude zavírat oči, neboť má vyšší pravomoci,“ uvedla minulý týden v tiskové zprávě.
Že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině ale nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. Podobnými návrhy na zrušení kandidátních listin už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je ale zamítly.
„Ústavního soudu se nebojíme,“ řekla v pondělí předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.