Nesnažte se měnit rozhodnutí voličů u soudu, apeluje na soupeře lídr Stačilo!

Josef Kopecký
  15:57
Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo!, za které kandidují ve volbách společně komunisté a zástupci SOCDEM, apeloval na politické protivníky, aby se nesnažili měnit výsledek voleb u soudu tvrzením, že je Stačilo! koalice. Té by tak nestačilo překonat hranici pěti procent ke zvolení do Poslanecké sněmovny.

„Nedělejte to, nesnažte se měnit rozhodnutí voličů soudní cestou,“ vyzval Sterzik ty, kteří uvažují o tom, že se obrátí na Ústavní soud kvůli vyjasnění toho, zda není hnutí Stačilo! koalicí více stran.

Ústavní soud ale bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně nejen komunisté a sociální demokraté, ale i zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané, vyplývá.

Na Ústavní soud se obrátí strana Volt Česko. „Očekáváme, že soud před protiprávním chováním Stačilo! nebude zavírat oči, neboť má vyšší pravomoci,“ uvedla minulý týden v tiskové zprávě.

Že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině ale nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. Podobnými návrhy na zrušení kandidátních listin už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je ale zamítly.

„Ústavního soudu se nebojíme,“ řekla v pondělí předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

